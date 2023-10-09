Удар Израиля, экономика войны и призрак революции // Олег Комолов. Вопросы и ответы
Отвечаем на вопросы из комментариев под роликами и канала в Телеграме.
0:23 Как будут решать вопрос нехватки работников в РФ?
3:46 Ждет ли РФ стагфляция?
6:18 Перспектива сотрудничества РФ и КНДР
9:11 Развитие РФ по пути Ирака
14:14 Черный рынок валют и их курс
15:38 О возможности сокращения рабочего дня
23:16 + и – цифрового рубля
28:34 Как будет решаться вопрос "утечки мозгов" если победят социалистические силы
31:53 Мат.капитал. Тратить или хранить?
35:21 Перспективы рынка недвижимости
37:13 Ипотека или аренда для будущего
42:55 Положительная динамика в экономике после начала СВО
45:40 Падение рубля реальное или виртуальное?
46:40 Что помешало поднять ЗП бюджетникам, когда были деньги в бюджете?
50:30 Куда идут деньги от пошлины на ввоз автомобилей?
51:15 Крипта поможет сохранить активы или нет?
52:12 Репрессии и затягивание гаек
53:22 Как получить солдат без мобилизации?
56:05 Инфляция в Турции
58:20 Кризис экономики США. Выгодно ли им оказывать военную помощь Украине?
1:01:11 Запрет импорта украинской сельхоз продукции странами восточной Европы
1:02:32 Единство мировой капиталистической элиты
1:04:21 Причины обострения конфликта на Востоке
1:07:12 Следующий капиталистический кризис
1:08:34 Как ИИ и роботы впишутся в картину будущего?
1:13:57 Коммунизм и автоматизация производства
1:16:24 Как ВВП отражает уровень экономического развития?
1:18:00 Польза мир-системного анализа в марксизме
1:20:51 Можно ли построить социализм в изолированной стране?
1:23:25 Является ли эгоизм источником неравноправия?
1:24:08 О положении рабочих при капитализме
1:26:38 КНР социалистическая страна?
1:27:40 Может капитализм правильная экономическая формация?
1:29:05 Как работодатель угнетает рабочих если рынок свободный?
1:31:05 Сейчас на среднюю ЗП можно купить больше, чем в СССР?
1:33:22 Есть ли полит. сила, которая борется за благосостояние российского народа?
1:35:00 Сборы под конткретные проекты
1:36:18 Рагиональные кружки П/Ч
1:37:35 Мерч П/Ч
1:38:37 Как создать свой ютуб-канал
Комментарий редакции
В этой лекции затрагивались следующие экономические вопросы:
1. Как решить проблему нехватки работников в России – за счет мигрантов или повышения рождаемости?
Проблему нехватки работников в России следует решать комплексно – через повышение рождаемости, привлечение трудовых мигрантов, повышение производительности труда.
Да, Россию может ждать стагфляция. Бороться с ней нужно через стимулирование экономического роста и снижение инфляции.
Перспективы экономического сотрудничества России и Северной Кореи ограничены из-за низкого уровня развития экономики КНДР.
России сложно повторить путь Ирана в условиях санкций, так как российская экономика более развита и интегрирована в мировую.
Плюсы цифрового рубля – удобство использования, минусы – контроль государства и угроза утечки данных.
Перспективы рынка недвижимости неоднозначны, спрос может снизиться из-за дорогой ипотеки.
Высокая инфляция в Турции вызвана ослаблением национальной валюты и экономической политикой властей.
Обострение конфликта произошло из-за действий Израиля по захвату палестинских территорий.
Да, США выгодно оказывать помощь Украине, несмотря на возможный кризис, так как это позволяет ослабить позиции России.
В целом, в лекции поднимались актуальные экономические и политические темы, затрагивающие Россию и мир. Лектор дал развернутый анализ ситуации с опорой на данные статистики и факты.