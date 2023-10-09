Отвечаем на вопросы из комментариев под роликами и канала в Телеграме.

0:23 Как будут решать вопрос нехватки работников в РФ?

3:46 Ждет ли РФ стагфляция?

6:18 Перспектива сотрудничества РФ и КНДР

9:11 Развитие РФ по пути Ирака

14:14 Черный рынок валют и их курс

15:38 О возможности сокращения рабочего дня

23:16 + и – цифрового рубля

28:34 Как будет решаться вопрос "утечки мозгов" если победят социалистические силы

31:53 Мат.капитал. Тратить или хранить?

35:21 Перспективы рынка недвижимости

37:13 Ипотека или аренда для будущего

42:55 Положительная динамика в экономике после начала СВО

45:40 Падение рубля реальное или виртуальное?

46:40 Что помешало поднять ЗП бюджетникам, когда были деньги в бюджете?

50:30 Куда идут деньги от пошлины на ввоз автомобилей?

51:15 Крипта поможет сохранить активы или нет?

52:12 Репрессии и затягивание гаек

53:22 Как получить солдат без мобилизации?

56:05 Инфляция в Турции

58:20 Кризис экономики США. Выгодно ли им оказывать военную помощь Украине?

1:01:11 Запрет импорта украинской сельхоз продукции странами восточной Европы

1:02:32 Единство мировой капиталистической элиты

1:04:21 Причины обострения конфликта на Востоке

1:07:12 Следующий капиталистический кризис

1:08:34 Как ИИ и роботы впишутся в картину будущего?

1:13:57 Коммунизм и автоматизация производства

1:16:24 Как ВВП отражает уровень экономического развития?

1:18:00 Польза мир-системного анализа в марксизме

1:20:51 Можно ли построить социализм в изолированной стране?

1:23:25 Является ли эгоизм источником неравноправия?

1:24:08 О положении рабочих при капитализме

1:26:38 КНР социалистическая страна?

1:27:40 Может капитализм правильная экономическая формация?

1:29:05 Как работодатель угнетает рабочих если рынок свободный?

1:31:05 Сейчас на среднюю ЗП можно купить больше, чем в СССР?

1:33:22 Есть ли полит. сила, которая борется за благосостояние российского народа?

1:35:00 Сборы под конткретные проекты

1:36:18 Рагиональные кружки П/Ч

1:37:35 Мерч П/Ч

1:38:37 Как создать свой ютуб-канал

Комментарий редакции

В этой лекции затрагивались следующие экономические вопросы:

1. Как решить проблему нехватки работников в России – за счет мигрантов или повышения рождаемости?

Проблему нехватки работников в России следует решать комплексно – через повышение рождаемости, привлечение трудовых мигрантов, повышение производительности труда.

2. Ждет ли Россию стагфляция и как с ней бороться?

Да, Россию может ждать стагфляция. Бороться с ней нужно через стимулирование экономического роста и снижение инфляции. 3. Каковы перспективы экономического сотрудничества России и Северной Кореи?

Перспективы экономического сотрудничества России и Северной Кореи ограничены из-за низкого уровня развития экономики КНДР.

4. Может ли Россия пойти по пути Ирана в условиях санкций?

России сложно повторить путь Ирана в условиях санкций, так как российская экономика более развита и интегрирована в мировую. 5. Какие плюсы и минусы введения цифрового рубля для граждан? Плюсы цифрового рубля – удобство использования, минусы – контроль государства и угроза утечки данных. 6. Каковы перспективы рынка недвижимости в России? Перспективы рынка недвижимости неоднозначны, спрос может снизиться из-за дорогой ипотеки. 7. Почему в Турции высокая инфляция? Высокая инфляция в Турции вызвана ослаблением национальной валюты и экономической политикой властей. 8. Каковы причины обострения Израильско-Палестинского конфликта? Обострение конфликта произошло из-за действий Израиля по захвату палестинских территорий. 9. Выгодно ли США оказывать военную помощь Украине на фоне возможного экономического кризиса? Да, США выгодно оказывать помощь Украине, несмотря на возможный кризис, так как это позволяет ослабить позиции России. И другие вопросы.

В целом, в лекции поднимались актуальные экономические и политические темы, затрагивающие Россию и мир. Лектор дал развернутый анализ ситуации с опорой на данные статистики и факты.