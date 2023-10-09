Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Керченско-Феодосийская десантная операция. Часть 12-2.Друзья, благодаря поддержке многих из вас, мы продолжаем цикл лекций Мирослава Эдуардовича Морозова о сражениях на морских театрах в ходе Великой Отечественной войны.Присоединяйтесь к сообществу наших спонсоров и поддерживайте выход лекций: https://sponsr.ru/tacticmedia/

Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 1

https://youtu.be/-SHwNvF6esg

Часть 2. Атака Севастополя в ночь на 22 июня 1941 года:

https://youtu.be/nV6OPwPIOU0

Часть 3. Действия Черноморского флота в первые недели войны:

https://youtu.be/NFgnK6J6I6A

Часть 4. Удары по Констанце:

https://youtu.be/nDLqHBsOrlI

Часть 5. Великая Отечественная война на Черном море:

https://youtu.be/uTdjspgJtj0

Часть 6-1. Великая Отечественная война на Черном море:

https://youtu.be/CyjwEQAOK7E

Часть 6-2. Великая Отечественная война на Черном море:

https://youtu.be/gsjMw-9Rmv8

Часть 7-1. Оборона Одессы:

https://youtu.be/kjoJDHNgLHw

Часть 7-2. Оборона Одессы:

https://youtu.be/a8UQkViR2iI

Оборона береговых пунктов. Часть 8-1:

https://youtu.be/rKUz7a9RwJs

Оборона береговых пунктов. Часть 8-2:

https://youtu.be/Rhx3TFddhmo

Черноморский флот в обороне Крыма. Часть 9-1:

https://youtu.be/BFDJ9jBNqso

Черноморский флот в обороне Крыма. Часть 9-2.

https://youtu.be/7Yf57HNL2Sc

Отражение 1-го штурма Севастополя, Часть 10-1:

https://youtu.be/wPL_n5mH96k

Отражение 1-го штурма Севастополя. Часть 10-2:

https://youtu.be/TCRBxk8HNcM

Отражение 2-го штурма Севастополя. Часть.11-1:

https://youtu.be/BtDri0DminI

Отражение 2-го штурма Севастополя. Часть.11-2:

https://youtu.be/l1ZM5xr4e2I

Отражение 2-го штурма Севастополя. Часть.12-1:

https://youtu.be/McOvBNfjHdM

Cсылка на книгу М.Э. Морозова. Советские подводные лодки в ВМВ:

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Ссылка на книгу М.Э. Морозова. Александр Маринеско:

https://kmbook.ru/shop/aleksandr-mari…

Комментарий редакции

Вот ключевые тезисы и выводы из этой лекции:

1. В конце декабря 1941 года советские войска провели Керченско-Феодосийскую десантную операцию с целью освободить Керченский полуостров и нанести поражение немецким войскам 11-й армии вермахта.

2. Десантные операции проводились силами Азовской военной флотилии, Керченской военно-морской базы и Черноморского флота. Однако из-за плохой подготовки и координации большинство высадок не достигли успеха.

3. Решающую роль сыграл десант Черноморского флота в районе Феодосии 29 декабря, когда было высажено около 5 тысяч человек. Это вынудило немцев начать отступление с Керченского полуострова.

4. В результате операции был освобожден Керченский полуостров, нанесено поражение 42-му армейскому корпусу вермахта, снята угроза Севастополю.

5. Несмотря на значительные потери и недостатки в организации, операция имела большое военно-стратегическое значение для советских войск.

Таким образом, Керченско-Феодосийская десантная операция 1941 года, несмотря на многие просчёты, стала важной победой советских войск и поворотным моментом в битве за Крым.