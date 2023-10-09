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Философия и проблема истины в марксизме. Красный университет. Профессор М. В. Попов. 03.10.2023.

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Лекцию в Красном университете на тему «Философия и проблема истины в марксизме» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 10.05.2023.
Расписание занятий Красного университета: http://len.ru/univer.html
Все занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4F22IEzIzWd9rN9fF12JNy
II отделение Красного университета: https://vk.com/communism.university

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

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Комментарий редакции

В данной лекции рассматривались следующие основные тезисы:

1. Философия изучает всеобщие законы движения природы, общества и мышления. Она изучает всеобщее, что присутствует во всем.

2. Философия необходима для того, чтобы люди разных специальностей могли понимать друг друга и составлять единое общество, двигающееся к общей цели.

3. Рассмотрены различные формы движения: механическое, изменение, становление, развитие.

4. Даны определения понятий возникновение, уничтожение, перехода от низшего к высшему.

5. Объяснена сущность диалектики как соединения противоположностей.

6. Дано определение истины как соответствия понятия и объекта.

Вывод: в лекции в доступной форме рассмотрены основные философские категории и понятия, такие как формы движения, диалектика, истина. Объяснена важность философии для понимания общих закономерностей мира.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6N8Z1drlDko
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