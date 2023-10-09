Философия и проблема истины в марксизме. Красный университет. Профессор М. В. Попов. 03.10.2023.
Лекцию в Красном университете на тему «Философия и проблема истины в марксизме» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 10.05.2023.
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Комментарий редакции
В данной лекции рассматривались следующие основные тезисы:
1. Философия изучает всеобщие законы движения природы, общества и мышления. Она изучает всеобщее, что присутствует во всем.
2. Философия необходима для того, чтобы люди разных специальностей могли понимать друг друга и составлять единое общество, двигающееся к общей цели.
3. Рассмотрены различные формы движения: механическое, изменение, становление, развитие.
4. Даны определения понятий возникновение, уничтожение, перехода от низшего к высшему.
5. Объяснена сущность диалектики как соединения противоположностей.
6. Дано определение истины как соответствия понятия и объекта.
Вывод: в лекции в доступной форме рассмотрены основные философские категории и понятия, такие как формы движения, диалектика, истина. Объяснена важность философии для понимания общих закономерностей мира.