Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Ефимов. Как и кто нами управляет

10 0


Из цикла программ «Формула безопасности» на телеканале "ЛАДА"

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Миром управляют не конкретные люди или организации, а идеи и концепции.

2. Существует 6 приоритетов обобщенных средств управления обществом: методологический, историко-алгоритмический, идеологический, экономический, генетический и военный.

3. Эти приоритеты взаимосвязаны и работают совместно, хотя в разные периоды на первый план может выходить тот или иной.

4. Есть три основные цивилизации, определяющие глобальное управление миром: Западная (библейская), Восточная (буддистская и исламская) и Русская.

5. Каждая цивилизация имеет свою концепцию управления, отражающую ее ценности и мировоззрение.

Вывод: Согласно автору, глобальные процессы в мире определяются взаимодействием разных цивилизационных концепций управления, реализуемых через систему приоритетов влияния на общество. Понимание этих механизмов позволяет объяснить исторические и современные тенденции в мировом развитии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yrzoBsqsl9Q
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Все - Адреса, Факты, Схемы Мирового правительства ("Николаитов" как Стравливающих - поработителей, завоевателей, скупщиков, ... народов - Новый завет, Откровение от Иоанна) - и ВЫХОДЫ из Них С-Начала России - Пойдём?!..
Михалков как индикатор перемен Чумазый о борцах из интеллигенции
Ефимов В.А.: Глобальная трансформация — Русский проект (2012)
Русское жречество. Виктор Ефимов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru