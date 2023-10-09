Комментарий редакции

Из цикла программ «Формула безопасности» на телеканале "ЛАДА"

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Миром управляют не конкретные люди или организации, а идеи и концепции.

2. Существует 6 приоритетов обобщенных средств управления обществом: методологический, историко-алгоритмический, идеологический, экономический, генетический и военный.

3. Эти приоритеты взаимосвязаны и работают совместно, хотя в разные периоды на первый план может выходить тот или иной.

4. Есть три основные цивилизации, определяющие глобальное управление миром: Западная (библейская), Восточная (буддистская и исламская) и Русская.

5. Каждая цивилизация имеет свою концепцию управления, отражающую ее ценности и мировоззрение.

Вывод: Согласно автору, глобальные процессы в мире определяются взаимодействием разных цивилизационных концепций управления, реализуемых через систему приоритетов влияния на общество. Понимание этих механизмов позволяет объяснить исторические и современные тенденции в мировом развитии.