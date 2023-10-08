Пределы роста НАТО (Николай Азаров)
НАТО создавалось в целях противодействия Советскому Союзу и позднее – странам-участницам Организации Варшавского договора. После распада Союза, угроз для Альянса уже не было. По логике здравого смысла, когда исчезает цель, пропадает и смысл дальнейшего существования. Почему НАТО до сих пор существует и разрастается? Беседуем с политическим деятелем Украины Николаем Азаровым.
Ведущая – Екатерина Борисова
Комментарий редакции
В этой беседе обсуждались следующие основные тезисы:
1. Расширение НАТО после распада СССР объясняется стремлением США к мировому доминированию. НАТО используется как инструмент этого доминирования.
2. Расширение НАТО не отвечает интересам европейских стран, но они вынуждены соглашаться из-за подчинения США.
3. В Европе произошла деградация левых сил после распада СССР. Это тоже связано с доминированием США.
4. Китай вряд ли пойдет на военный союз с Россией, так как преследует в первую очередь собственные интересы.
5. Дальнейшее расширение НАТО в Европе сейчас приостановилось, но вызывает обеспокоенность восстановление военной промышленности стран НАТО.
Вывод: в беседе отмечается опасность дальнейшего расширения НАТО для мировой стабильности. Подчеркивается, что это расширение продиктовано стремлением США к доминированию, а не интересами европейских стран. Обсуждаются возможные сценарии развития ситуации.