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Пределы роста НАТО (Николай Азаров)

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НАТО создавалось в целях противодействия Советскому Союзу и позднее – странам-участницам Организации Варшавского договора. После распада Союза, угроз для Альянса уже не было. По логике здравого смысла, когда исчезает цель, пропадает и смысл дальнейшего существования. Почему НАТО до сих пор существует и разрастается? Беседуем с политическим деятелем Украины Николаем Азаровым.

Ведущая – Екатерина Борисова

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Расширение НАТО после распада СССР объясняется стремлением США к мировому доминированию. НАТО используется как инструмент этого доминирования.

2. Расширение НАТО не отвечает интересам европейских стран, но они вынуждены соглашаться из-за подчинения США.

3. В Европе произошла деградация левых сил после распада СССР. Это тоже связано с доминированием США.

4. Китай вряд ли пойдет на военный союз с Россией, так как преследует в первую очередь собственные интересы.

5. Дальнейшее расширение НАТО в Европе сейчас приостановилось, но вызывает обеспокоенность восстановление военной промышленности стран НАТО.

Вывод: в беседе отмечается опасность дальнейшего расширения НАТО для мировой стабильности. Подчеркивается, что это расширение продиктовано стремлением США к доминированию, а не интересами европейских стран. Обсуждаются возможные сценарии развития ситуации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zLvKGAvQn-8
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