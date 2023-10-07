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Индиана Джонс: Микки-Маус пробивает дно, или как повестка сгубила великую франшизу

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Комментарий редакции

Основные тезисы из обзора Клима Саныча:

- Новый фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы" получился не просто слабым – он откровенно плох. Сценарий – полнейший треш, никакого смысла и логики. Режиссура – бездарная, все снято по шаблону без изюминки. Актеры, в том числе легендарный Харрисон Форд, явно играют ради гонорара.

- Главный герой Индиана Джонс выглядит усталым стариком, которому явно не по силам такие боевики в его возрасте. Харрисон Форд уже не тот задорный авантюрист, каким был в оригинальных фильмах. Ему явно тяжело, смотреть больно.

- Напарница Индианы Джонса Хелена Шоу – полный провал. Некрасивая, нехаризматичная актриса, которая вообще не вяжется с образом подруги главного героя. К тому же её персонаж раздражающе умнее и лучше Индианы.

- Эта навязчивая феминистская повестка выглядит крайне неуместно. Женщина постоянно доказывает своё превосходство над мужчиной, унижает и оскорбляет Индиану Джонса. Это просто издевательство над легендарным персонажем.

- Режиссеры этого фильма – бездарные эпигоны, не способные снять достойное продолжение. Настоящие гении Лукас и Спилберг давно ушли из проекта, и это очень заметно.

- 300 млн долларов бюджета выброшены на ветер. С такими деньгами можно было бы снять шедевр, а получилось жалкое подобие Индианы Джонса. Кассовые сборы ниже ожиданий студии.

- В целом, это позорное зрелище, которое только портит память о великой франшизе. Лучше еще раз пересмотреть оригинальную трилогию, чем тратить время на этот провал.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gnFZmkz7U9Y
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