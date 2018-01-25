Три надувных богатыря

О последней на данный момент части «богатырской» франшизы от питерской студии «Мельница» (прим. ред. «Три богатыря и принцесса Египта») на самом деле сказать практически нечего, слишком она напоминает мумию, причем, не мистически ожившую, а самую обычную, музейную. Главные и даже второстепенные герои в ней окончательно превратились в болванчиков-големов, вроде тех, какими подменила богатырей Баба-Яга в мультике «На дальних берегах».

В свете этого призыв к маленьким зрителям нарисовать своего героя для следующей части выглядит не как обычная рекламная замануха, а как крик души исчерпавших все идеи сценаристов. А потому есть смысл не особо копаясь в этой сомнительной свежатинке пройтись по всем существующим частям сразу и попытаться понять «Трех богатырей» как явление. Как-никак, серия выходит аж с 2004 года, целая эпоха в отечественной мультипликации.

Карикатура на богатырей

Самое главное, что бросается в глаза — авторы с порога решительно отказались не только от стилистики традиционных иллюстраций к былинам, которую, плохо ли, хорошо ли, использовали советские экранизаторы, но и от эпического жанра. Жанр мультфильмов, начиная с самого первого (режиссер Константин Бронзит), даже не ироикомический, а попросту шутовской, причем в первом фильме про Алешу Поповича эта клоунада весьма недобрая. В первых кадрах некто пишет на свитке пергамента возвышенные строки о величии и крепости Руси, зачитываемые за кадром весьма издевательским тоном, но запутывается в подборе слова и в итоге злобно мнет и рвет лист. В финале оказывается, что автор былины… осел по кличке Моисей. Образ Алеши, как известно, самого хитрого и ловкого из богатырской троицы, почти трикстера, вывернут наизнанку, у Бронзита он здоровенный и неуклюжий дебил, периодически говорящий «Гы!» и предлагающий встречным «испробовать силушку богатырскую». Всем окружающим от него сплошные беды и разорение.

Еще один былинный персонаж — Святогор, фигура огромной архетипической глубины, пропущенный через бронзитовскую «оптику» превращен в бесполезного маразматического старичка, который похож на великана-богатыря только в своих чудесных доспехах. Если перекроенный до неузнаваемости Алеша в итоге чего-то и добивается, то при помощи пестрой команды спутников, включая парочку «пенсионеров», деревенскую девчонку Любаву, осла Моисея и жуликоватого истеричного говорящего коня по кличке Гай Юлий Цезарь.

Кстати, кличка коня вполне прозрачно намекает на то, что Бронзит вдохновлялся не только голливудскими образцами, а и знаменитыми историями про Астерикса и Обеликса. Вот только эти любимые многими персонажи авторские, изначально комические, созданные специально для комиксов, а не подвергнутые карнавальному вышучиванию герои народного эпоса. Как говорится, почувствуйте разницу.

Дальше эстафету Бронзита подхватили другие режиссеры и сценаристы и пошли последовательно развивать «богатырство» как проект. Сперва прошлись по двум оставшимся богатырям — Добрыне Никитичу и Илье Муромцу по отдельности. Выглядят они чуть более адекватно, правда, Добрыня — солдафон, стремящийся воспитывать молодежь при помощи отжиманий, а Илья ужасно суеверен.

В истории про Добрыню даже сохранились какие-то призрачные остатки от былины про недолгую дружбу со Змеей, правда, Змея в оригинале была женского рода и за добро отплатила злом, Змей же Горыныч в мультике — безобидный добряк-вегетарианец и Добрынин дружбан до гроба. Соловей-Разбойник… действительно громко и разрушительно свистит. История с его дважды выбитым зубом непринужденно позаимствована из советского кинофильма «Там, на неведомых дорожках».

Уже в этих мультфильмах князь Владимир, который был у Бронзита всего лишь не чист на руку, превращается в на редкость неприятную фигуру. Если в былинах Владимир не идеален и грешит несправедливостью, за что бывает наказан, то в сериале о богатырях он слабоволен, неумен, труслив и подл — и при этом наделен неким странным уничижительным шармом, какой бывает у шкодливых и вороватых, но пушистых котиков — вразумления тапкой заслужил, а на мороз выгнать жалко. Вокруг его фигуры крутятся «злободневные» шуточки по поводу власти и стаей комаров вьются отнюдь не сказочные и не былинные словечки: демократия, свобода слова, коррупция, деревянный рубль. Князя то и дело свергают и вышвыривают из дворца и Киева какие-нибудь злодеи (первый такой эпизод по интересному совпадению пришелся на 2014 год), он то оказывается по уши в долгах, то вовсе проигрывает свое царство в казино.

С этим персонажем связано еще одно сюжетное заимствование, которых во франшизе множество — в княжеской темнице в камерах устроены потайные ходы, по которым князь мог бы сбежать, попади он в собственное подземелье. В отличие от хитроумного и хладнокровного Лорда Винитари из романа Пратчетта «Стража! Стража!», Владимир, разумеется, напрочь перезабыл собственные хитрости и чуть не погиб, обхитрив сам себя… В общем, образ правителя создан карикатурный и жалкий до предела, никакой же позитивной ему альтернативы нет.

Детские мультфильмы не для детей

И тут нужно сказать о самом, пожалуй, важном моменте. Мультики о богатырях с рейтингом 6+ сделаны совершенно не для детей. Дети младшего школьного не поймут в происходящем и произносимом больше половины, целевая аудитория «Богатырей» — взрослые с «фигой в кармане» и подростки вроде тех, что фанатеют от фильма про «Димона». А многозначительные фразы «подморозить надо» и «красный — мой любимый цвет» из свежего, 2017 года мультика расшифрует и не всякий взрослый. Кроме политических приколов по принципу «утром в газете — вечером в куплете», авторов чрезвычайно занимает тема взаимоотношений полов. Причем, в основном не любовь как таковая, а перипетии семейной жизни — от отчаянных поисков супруги/супруга до того, кому в доме выбивать ковры. К счастью, от явных фривольностей авторы воздерживаются (учитывая детский рейтинг), однако ходят по самой грани — так три некрасивые девицы в княжеском саду («Добрыня Никитич и Змей Горыныч»), тоскуя по потенциальным женихам, пляшут весьма завлекательный танец.

Начиная с четвертого фильма, где богатыри уже выступают группой (не особо понятно, как они подружились), авторы полностью отказываются даже от намека на былинные первоисточники. Антагонистами оказываются не полчища врагов-захватчиков (набеги карикатурных степняков показаны как мелкая сезонная неприятность: «Будущей осенью снова придешь? — Ага… — Ну, тогда до осени») и не злобные чудища, а криминальный воротила Колыван с подельницей Бабой-Ягой, злокозненный Дуб — «наперсточник», выдранная с мясом из «Золотого петушка» Шемаханская царица, матримониально озабоченный Морской Царь, завистливый 13-й месяц Дурило и прочие пестрые, но неизменно мелкотравчатые по своим мотивациям личности.

Подвиги богатырей окончательно превращаются в нелепую суету, беготню по поручениям и личным делам и попытки выбраться из подстроенных ловушек в декорациях политизированного «ребуса», вроде тех, что печатаются на предновогодних обложках The Economist, только в разы примитивнее. Ни о каком героизме и речи нет. То ли «Невероятные приключения итальянцев в России», то ли авантюры Индианы Джонса. То ли и вовсе перенесенный на экран сценарий для новогодней «елки», как в последнем, откровенно слабом и почти растерявшим даже сомнительную сатирическую осмысленность фильме, из которого можно вынести разве что бездонной «глубины» мысль о том, что всякие потрясения затеваются исключительно от зависти и никчемности, а стабильность важнее всего.

Бытовые разборки вместо противостояния добра и зла

В «Трех богатырях» нет противостояния добра и зла, симпатичные парни вступают в почти бытовые разборки с парнями несимпатичными из-за сущих пустяков. Темы защиты Родины, служения, патриотизма всячески пародируются, осмеиваются и сводятся на нет. Так тот факт, что Илья Муромец черпал силу от родной земли, как подсказывают зрителю, оказывается всего лишь еще одним суеверием богатыря, сплошным самовнушением.

Подводя итог, можно сказать, что воспитательную функцию «Три богатыря» провалили с треском (не считать же особо ценной моралью призыв к мужчинам помогать жене по дому вместо игры в «танчики», а женам не слишком пилить своих мужей и хранить им верность!), да и не ставили перед собой такую цель. Атмосфера мультфильмов мелочная, образ мыслей героев примитивно-обывательский (у положительных) или столь же примитивно рваческий (у отрицательных). В целом складывается впечатление, что Русь — это нелепая и смешная страна, населенная какими-то туповатыми неудачниками, рабски покорными совершенно бездарной власти. Очень знакомый и популярный в некоторых специфических кругах взгляд на вещи, только вот зачем он детям?

По тому, как современные деятели культуры относятся к культурному наследию своего народа, можно легко определить, какое будущее они хотели бы видеть для этого народа и страны и какую роль им прочат — славное и достойное или не очень, во главе исторического процесса, в хвосте или вообще на обочине.

Следы Диснея

Вот взять, например, индийский кинематограф. Над ним принято или потешаться или презрительно игнорировать. Уровень снимаемых в Индии фильмов действительно бывает весьма… разнообразным, стилистика малосъедобной для западного зрителя, спецэффекты обычно весьма наивны, порой даже жалки, актеры играют не по Станиславскому и даже не по голливудским канонам, а по своим, традиционным, которые на Западе давно признаны «провинциальными». Ну, так эти фильмы и сериалы и снимаются в основном не для западных любителей кино и критиков, а для развлечения своего зрителя и для воспитания своей молодежи. Причем, именно воспитанию и просвещению придается особое внимание.

К примеру, один за другим выходят телесериалы об индийских богах и героях на основе священных текстов и народного эпоса — Пуран, «Махабхараты», «Рамаяны», исторических легенд и хроник. Их создатели стараются воспроизводить первоисточники предельно уважительно и близко к тексту. Сложнейшая философия дается «в лицах» на уровне вполне приличной книги на ту же тему, проблемы современности тоже находят там свое место — например, пропаганда уважительного отношения к женщине (болезненная для Индии тема), но попыток «осовременивать» и «облегчать» древние предания нет даже близко, а юмор и авантюрные моменты органично вписаны в серьезный контекст. Нет, это однозначно не шедевры и, так сказать, экзотическая еда на любителя, но в них есть глубина, чувство и эстетика. Они предназначены не для бездумного потребления под попкорн, колу или сахарную вату и призваны воспитать личность определенного склада — способную задумываться о весьма глубоких вещах, любящую и уважающую свою страну, ее прошлое, ее традиции и веру и всерьез заботящуюся о лучшем будущем для нее.

Не то, к сожалению, у нас. Постсоветский массовый кинематограф постановил себе учиться у Запада, но не у европейской классики, а у Голливуда. Например, для отечественных мультипликаторов Уолт Дисней из учителя, чье наследие следует освоить и идти дальше, превратился в божество. И даже не сам Дисней, создатель «Бемби» и других шедевров, а его студия, продолжающая создавать фильмы пусть и весьма качественные, но, в основном, сугубо развлекательные и часто содержащие довольно примитивную мораль. Но при заимствовании даже такого, облегченного, образца, кто-то явно подкрутил ручку неких весов, нарушив равновесие в сторону незатейливого хохмачества. Юмор шутовского плана сделался королем мультфильма, считается, что ребенка или подростка надо сперва насмешить или удивить, а потом уже преподать ему какой-нибудь не слишком глубокий урок.

И вот с таким подходом, помноженным уже на местное политическое фрондерство и презрительное отношение к «быдлу», отечественные кинодеятели в один не очень прекрасный момент взялись за экранизацию корневого русского эпоса — былин. Получилось… как обычно. Но если эту, уже ставшую привычной и банальной, тенденцию не переломить, то Россия, отягощенная очередным «потерянным поколением», рискует потонуть или погореть уже совершенно не по-сказочному. Можно, конечно, радоваться успехам отечественных мультиков на международном рынке (мультсериал режиссера последней части «Богатырей» Дмитрия Высоцкого «Три кота» покоряет мировые телеэкраны), но пора бы и о наших детях всерьез подумать…

Марина Александрова, сайт REGNUM

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Источник: whatisgood.ru