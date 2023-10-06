CNN ("Fake News" (с) Дональд Трамп) сообщает, что Северная Корея по решению товарища Ким Чен Ына начала прямые поставки ствольной артиллерии в Россию.



Ранее США обвиняли КНДР в поставках артиллерийских снарядов калибром 122-152мм и ракет для РСЗО "Град".

РФ и КНДР никогда официально не подтверждали факт таких поставок.

Практических препятствий для них разумеется нет. Одна страна враждующая с США поставляет оружие и боеприпасы другой стране враждующей с США. Мнение США по этому поводу имеет нулевое значение.

В текущих реалиях, если такие поставки начнутся в существенных количествах, это позволит насытить фронт дополнительными артиллерийскими системами пока раскручивается маховик отечественного ВПК. КНДР имеет огромные запасы артиллерии и боеприпасов к ним, а также серьезные производственные мощности, часть из которых была поставлена в свое время в Северную Корею из СССР.. Особый интерес представляют производственные мощности по созданию тяжелой артиллерии, калибром 203-мм (стволы, лафеты, боеприпасы)

Разумеется, и нам есть что предложить северным корейцам, особенно в тех компонентах военного производства, где КНДР серьезно отстает от передовых военных стран.

Полагаю, никаких официальных подтверждений таких поставок мы не увидим, а наличие таких поставок будет определяться появлением северо-корейских орудий и снарядов на фронте и там уже просто по факту фото/видео фиксации будет понятно, идут ли уже поставки или пока еще нет. Примерно как с иранскими дронами, которые просто заявили о себе самим фактом боевого применения, хотя никто и никогда на официальном уровне в России или Иране не подтверждал, что такие поставки идут. И не заявит, до определенного момента.

PS. Даешь закупку американской бронетехники и артиллерии у Талибана.

Комментарий редакции

Обвинения США в адрес КНДР выглядят необоснованными и лицемерными, учитывая масштабное насыщение Украины американским оружием. Когда одна сторона конфликта получает помощь от союзников, естественно, что и другая будет искать поддержку. Сплочение и взаимопомощь союзников России и КНДР – закономерная реакция на действия НАТО. Поэтому претензии к сотрудничеству Москвы и Пхеньяна выглядят необоснованными и лицемерными.