Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии» @SonOfMonarchy

Глубокоуважаемый Александр Гельевич Дугин довольно резко выступил на днях против буквы Z как главного символа СВО и одного из патриотических символов.

Вот что он написал в своём Telegram-канале:

«Z это плохой символ. Он ничего не значит. Это пиаровская подделка. Умирают за Русь, за Христа, за наш народ. Так и надо всем говорить. Мы воюем под стягом Спаса Нерукотворного. Под знаменем Владлена Татарского: Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. За Z не умирают. Пора отбросить шелуху «корпорации Россия». В историю возвращается Святая Русь, великая Империя»*.

Я согласен с Александром Гельевичем, что мы воюем за Христа, и здорово, что стяг Спаса Нерукотворного стал одним из флагов нашей доблестной армии.

Однако я бы не стал сбрасывать букву Z со счетов.

Да, изначально «зетка» была простым военным обозначением, её рисовали на бортах нашей техники, чтобы не открыть «дружественный» огонь по своим, отличая их на поле боя от врагов.

Но в итоге Z завирусилась и пошла в народ. Стала символом тех, кто сегодня поддерживает свою Родину и нашу армию. Причём Z стала популярной среди патриотов сама по себе, без какой-либо медийной поддержки. Вот «бабушка с красным флагом», при всём уважении к её судьбе и поступку, как ни качали её в соцмедиа, пытаясь сделать символом СВО, в народ не пошла и вызвала массу ожесточённых споров.

А вот буква Z стала народным патриотическим символом. Ну и зачем от неё отказываться? Много вы знаете современных патриотических символов, которые стали популярны в народе и среди молодёжи? Пожалуй, на ум приходят только георгиевская ленточка и буква Z.

Не надо от неё отказываться, просто пришло время наполнить Z глубоким смыслом. И этот смысл есть.

Вообще, Z не является исключительно латинской буквой — она была и в старославянском алфавите, созданном православными монахами Кириллом и Мефодием.

Каждая буква старославянского алфавита, подобно китайским иероглифам, не только обозначала звук, но и несла в себе то или иное символическое значение. «В» (веди), например, значило «ведать». А Z обозначала в старославянском землю. Она символизировала объединение русских владений, данных высшими божественными силами. А также славяне верили, что эта буква несёт в себе жизненную энергию. Помимо этого, ею зачастую обозначали название планеты.

Представляете? Символом СВО стала буква, обозначающая объединение русских земель. Прямо божественное провидение! В первом варианте старославянского алфавита буква «з» писалась как латинская Z с хвостиком внизу, восходя к аналогичной «зетке» из греческого алфавита. И уже спустя столетия она стала той «з», которой мы пользуемся в современной кириллице.

Таким образом, я бы от Z не отказывался, а просто наполнил её смыслом, сделав символом собирания и воссоединения с Россией всех исконно русских земель: Малороссии, Белоруссии, Новороссии, Карпатороссии. И, возможно, доработал бы её графически, добавив хвостик из её древнего, старославянского написания.

* В цитате сохранена авторская орфография и пунктуация.

Комментарий редакции

Данная интерпретация символики буквы Z представляется весьма интересной и позитивной. Действительно, наделение этого знака глубоким смыслом объединения русских земель и народов в рамках исторической традиции может способствовать консолидации общества. В то же время следует учитывать, что любые символы многозначны и могут менять своё восприятие со временем.