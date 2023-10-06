Пришло время наполнить Z глубоким смыслом
Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии» @SonOfMonarchy
Глубокоуважаемый Александр Гельевич Дугин довольно резко выступил на днях против буквы Z как главного символа СВО и одного из патриотических символов.
Вот что он написал в своём Telegram-канале:
«Z это плохой символ. Он ничего не значит. Это пиаровская подделка. Умирают за Русь, за Христа, за наш народ. Так и надо всем говорить. Мы воюем под стягом Спаса Нерукотворного. Под знаменем Владлена Татарского: Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. За Z не умирают. Пора отбросить шелуху «корпорации Россия». В историю возвращается Святая Русь, великая Империя»*.
Я согласен с Александром Гельевичем, что мы воюем за Христа, и здорово, что стяг Спаса Нерукотворного стал одним из флагов нашей доблестной армии.
Однако я бы не стал сбрасывать букву Z со счетов.
Да, изначально «зетка» была простым военным обозначением, её рисовали на бортах нашей техники, чтобы не открыть «дружественный» огонь по своим, отличая их на поле боя от врагов.
Но в итоге Z завирусилась и пошла в народ. Стала символом тех, кто сегодня поддерживает свою Родину и нашу армию. Причём Z стала популярной среди патриотов сама по себе, без какой-либо медийной поддержки. Вот «бабушка с красным флагом», при всём уважении к её судьбе и поступку, как ни качали её в соцмедиа, пытаясь сделать символом СВО, в народ не пошла и вызвала массу ожесточённых споров.
А вот буква Z стала народным патриотическим символом. Ну и зачем от неё отказываться? Много вы знаете современных патриотических символов, которые стали популярны в народе и среди молодёжи? Пожалуй, на ум приходят только георгиевская ленточка и буква Z.
Не надо от неё отказываться, просто пришло время наполнить Z глубоким смыслом. И этот смысл есть.
Вообще, Z не является исключительно латинской буквой — она была и в старославянском алфавите, созданном православными монахами Кириллом и Мефодием.
Каждая буква старославянского алфавита, подобно китайским иероглифам, не только обозначала звук, но и несла в себе то или иное символическое значение. «В» (веди), например, значило «ведать». А Z обозначала в старославянском землю. Она символизировала объединение русских владений, данных высшими божественными силами. А также славяне верили, что эта буква несёт в себе жизненную энергию. Помимо этого, ею зачастую обозначали название планеты.
Представляете? Символом СВО стала буква, обозначающая объединение русских земель. Прямо божественное провидение! В первом варианте старославянского алфавита буква «з» писалась как латинская Z с хвостиком внизу, восходя к аналогичной «зетке» из греческого алфавита. И уже спустя столетия она стала той «з», которой мы пользуемся в современной кириллице.
Таким образом, я бы от Z не отказывался, а просто наполнил её смыслом, сделав символом собирания и воссоединения с Россией всех исконно русских земель: Малороссии, Белоруссии, Новороссии, Карпатороссии. И, возможно, доработал бы её графически, добавив хвостик из её древнего, старославянского написания.
* В цитате сохранена авторская орфография и пунктуация.
Комментарий редакции
Данная интерпретация символики буквы Z представляется весьма интересной и позитивной. Действительно, наделение этого знака глубоким смыслом объединения русских земель и народов в рамках исторической традиции может способствовать консолидации общества. В то же время следует учитывать, что любые символы многозначны и могут менять своё восприятие со временем.
За Родину нужно воевать, а не за Христа (при всём моём уважении к христианам).
Z необходима, пока русская и украинская армии пользуются одинаковой техникой. И также есть прозаичная необходимость в нарукавных повязках разного цвета как система опознавания “свой-чужой”. Но через некоторое время украинская армия потеряет технику советского образца. И на поле боя будут использоваться электронные системы “Дельта” и “Созвездие” – это когда на мониторе в танке видно, где чья техника. Независимо от того, какие знаки нарисованы на броне.
Если букве Z суждено сохраниться, как символу, это должно быть естественно, а не искусственно. Пусть солдаты сами решают, а не писатели и философы в тылу.
У СССР были глубокие смыслы. Такие, как песни “Прощанье славянки”, “Вставай, страна огромная!”, “Бьется в тесной печурке огонь”, “Катюша”. Красное знамя, Красная звезда – нравится это кому-то признавать или нет. Для гвардейских частей использовалась специальная лента цвета дыма и пламени.
Бабушка с красным знаменем из Харьковской области осталась на подконтрольной киевскому режиму территории, к сожалению. Со всеми вытекающими последствиями. Поэтому про неё забыли.
На трофейных “Тиграх” и “Пантерах” рисовали огромные красные звёзды, чтобы свои по танкам не лупили.
Что касается символа Солнца-Ярилы, то он у славян был)) Но если кого-то такое пугает, то есть более мягкая версия в составе орнамента на флаге Баларуси, называется “Восходящее солнце”.
П.С.1. Кстати, “Вагнера” смогли создать свою символику, систему наград и знаков отличия. Свои песни. И это бойцы “Вагнера” для себя сохранят, даже если будет принято политическое решение на их забвение.
П.С.2. Символика белорусского орнамента. Пособие для детских садов:
http://ddu124.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=24641
https://sad110mogilev.schools.by/m/pages/belorusskij-ornament
“Z необходима”,я правильно понял-украинцы её нарисовать не в состоянии?)))))
Про неё забыли забыли потому что советская символика-вражеская символика для нынешней власти.Если бабка осталась там,то как быть с “мы своих не бросаем”?
Нравится символика “Вагнера”? Ну и вкусы у Вас однако.)
А славянская символика,таки да,пугает,только не кого-то,а известно кого-кошерных,читай власть.
““Z необходима”,я правильно понял-украинцы её нарисовать не в состоянии?)))))” – Ваше.
Да, диверсанты используют такой приём. С обеих сторон. Но диверсанты толпами не ходят. Если противники станут вешать чижие по цвету ленточки и рисовать чужие знаки, то быстро запутаются. Будет “френдли файер”.
Кстати, под Херсоном в прошлом году ВСУ так схитрили. У них уже была система электронная система опознавания “свой-чужой”. Они нарисовали Z себе на броню и похулиганили, надо признать. Сейчас такой номер уже не пройдёт.
ИГОРЕШАМ И КБ ПОСВЯЩАЕТСЯ;
“5 (17 октября) 1854 началась первая бомбардировка Севастополя союзными англо-французскими войсками. Перед началом сражения адмирал Владимир Корнилов, избранный на пост руководителя обороны города командирами воинских подразделений, обратился к защитникам города: «Отступления не будет. Сигналов ретирады на слушать, и, если я велю отступать, коли и меня!»
С утра адмирал, презрев опасность, объезжал севастопольские бастионы. Воодушевив солдат и матросов на четвертом, где бой был особенно трудным, поехал к Нахимову на пятый, затем на шестой. Потом ненадолго вернулся домой, чтобы принять донесения и отдать приказы. И вдруг попросил офицера, срочно отбывавшего в Николаев, передать жене его золотые часы: Корнилов хотел, чтобы они принадлежали старшему сыну.
Завершив дела, в грохоте, дыму, земле и крови продолжил объезжать позиции, пока, наконец, не добрался до Малахова кургана. В 11.30 вражеское ядро раздробило Корнилову левую ногу у самого живота. Офицеры положили адмирала на бруствер между орудиями. Теряя сознание, он успел сказать: «Отстаивайте же Севастополь…»
В санчасти Владимир Алексеевич пришел в себя. Причастился, передал последние наставления жене и детям. «Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна», – произнес он. Затем ему доложили, что огонь английских батарей частично подавлен. «Ура. Ура», – прошептал Корнилов. Это были его последние слова.
Похоронили 48-летнего командующего на следующий день в одном склепе с его учителем, покорителем Антарктиды адмиралом Лазаревым. Весь город скорбел, и по сей день его славное имя для севастопольцев – не пустой звук. Полтора столетия спустя адмирал Корнилов продолжает быть уважаемым и любимым народом – честь, которой удостаиваются только избранные (см.наш пост).
…Сейчас Севастополь снова бомбят: действующие лица практически те же.
п.с. никогда ни слова от вас о нашествии наших врагов
“Причём Z стала популярной среди патриотов сама по себе, без какой-либо медийной поддержки.” Сами по себе только кошки родятся.
Буква Z и буква Z с хвостиком,это две разные буквы.
Забыли ещё про букву V, как её объясните? Принесла она гармонию,благодать,счастье и радость?