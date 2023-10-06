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Открытый код: опасность или будущее

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Открытый код – выход из сложной ситуации технологического отставания или отложенная на будущее проблема. Рассказывает КиберДед Андрей Масалович.

Ведущий – Илья Бокатов

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Открытый исходный код – это код, который доступен для изучения, модификации и распространения. Он отличается от свободного ПО, которое обязательно бесплатно.

2. Открытый код позволяет проверить продукт на отсутствие закладок и уязвимостей. Это важно для обеспечения цифрового суверенитета.

3. Вокруг открытого кода формируется сообщество разработчиков, которые улучшают продукт. Это позволяет быстрее развиваться.

4. Государству имеет смысл поддерживать малые IT-компании, чтобы они создавали открытые решения взамен закрытых проприетарных продуктов.

5. Открытый код не означает отсутствие лицензии. К нему можно и нужно прикреплять лицензию для защиты авторских прав.

6. Для критически важных систем нельзя использовать сторонний код без тщательной проверки, даже если он открытый.

Вывод: открытый исходный код дает преимущества в виде прозрачности, безопасности и скорости разработки. Государству и компаниям имеет смысл активно использовать и поддерживать открытые решения. Но для систем повышенной критичности требуется особо тщательная проверка кода.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EESd4dUXZPE
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