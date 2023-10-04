Выманивание России в ответный контрнаступ
В западных медиа разворачивается кампания о том, что в украинской партии все пропало.
Как по мне, это повторение кампании конца февраля 2022 года, когда массово разгонялась одна простая мысль – власть Киева рухнет за три дня.
Происходящее понятно в рамках технологий Когнитивной войны.
Как это работает:
1. Российские медиа и эксперты находятся в реактивной повестке, поэтому сами подхватывают массовую когнитивную волну, где оппонент выглядит слабым.
2. Затем на эту волну подсаживается политизированное меньшинство, и тема "у Киева все пропало" становится общественным мнением.
3. На следующем шаге уже российское радикальное меньшинство, облученное политизированной интеллигенцией и ЛОМами, начнет призывать нанести решающий удар.
Если у оппонентов это получится, то впереди нас ждет несколько месяцев "перемоги", а затем неизбежная "зрада" с массовым отчуждением.
–
Спектакль "Киев не может сопротивляться" и "больше денег не дадим" необходим для того, чтобы выманить Россию в свой "контрнаступ",
потому что сидение в обороне дает картинку, которая бодрит, а наступление рождает иллюзии, прощание с которыми не бывает без истерик.
—
Меня же в этой ситуации интересует то, почему наша пропаганда и ЛОМы добровольно и с песней подхватывают повестку оппонента.
Объяснение вижу одно: к манипуляциям высокого уровня, когда нет прямого обмана, а целью является выдача желаемого за действительное – российская пропаганда и ЛОМы еще не готовы.
Продавать "перемогу" намного приятнее, тем более, что всю работу сделал оппонент и подкладывает приятный сердцу и уму аргумент.
В целом, за последний год я понял, что Когнитивная война – это еще рано для России. Мы всего на втором году СВО – многим пока нравится наслаждаться эмоциями.
"Слишком сложно для цирка" (с)
"Пусть слоники ещё побегают" (с)
Комментарий редакции
Краткий вывод статьи:
1. Автор считает, что в западных СМИ разворачивается информационная кампания о слабости Украины, похожая на кампанию в феврале 2022 года о скором падении Киева.
2. По мнению автора, это делается для того, чтобы выманить Россию в ответное наступление. При этом российские СМИ и эксперты сами подхватывают эту тему.
3. Когда в России создается впечатление о слабости Украины, растут призывы нанести решающий удар. Это может привести Россию к неизбежному разочарованию после первоначальных успехов.
4. Автор считает, что российская пропаганда еще не готова к сложным манипуляциям и добровольно подхватывает выгодную для противника повестку. На втором году СВО многим еще нравится наслаждаться позитивными эмоциями о "победе".
Решение о контрнаступлении должно приниматься на основе объективного анализа ситуации на фронте, а не под влиянием информационной шумихи.
Непонятно че о чем и кто был кем. Степаныч давно на Барнаульском сугробе. Чу освободил Украину под новый год. Да и на ломов они не похожи, и в наступ собственно никто не собирается идти. Граждане У должны получить условия пребывания в РФ лучше чем в Польше или Германии, прежде чем начинать массово сдаваться. Иначе при любом наступе, они будут отбегать и продолжать сво.
большевики ,будучи в более худших условиях ,чем ***** сейчас..захватили киев за один день и Одессу за два,и всё.Неужели РККа была такая мощная и мощнее,чем петлюровская и французская и немецкая армии с Румынами,ещё вдобавок.
Во первых к этому времени все уже навоевались с 14 года и это было не сво а первая мировая. во вторых че то я припоминаю это не большевики захватывали, а батька михно, а потом уже батьку перехватывали большевики. ту одессу все захватывали кому не лень, воры ее даже захватывали. и после второй мировой вторично захватили воры, они у Кости Жукова толи победу толи бенц сперли. Ну Костя переодел разведроту в дальнобойшиков и те рекетиров отстреляли на ура. Короче Одессу берут наскоком и также бездарно бросают. Как пришло так и ушло.
неплохая статья.НО рос.пропаганда не совсем российская,ибо СМИ и сайты и культура еще поле не паханное и не отвоеванное у тех,кому оно принадлежит всецело -ж/саксы.Мы только начали чуть-чуть подвигать их или точнее отламывать кусочки ,а чаще у своих мелких и ничейных материальные куски отбираем-под девизом -все для фронта,всё для победы..Что делает Кедми руководитель разведки ,генерал ,хоть и бывший Израиля ежедневно в эфире Соловьева-он что за Россию или поставлен для контроля за ней?? Кто такая эта Марго ,армянка со своими неодназначными посылами?-любимица кота мити.
Все СМИ натравливают на войну ,применение ЯО ,тобишь справедливый гнев изображают ,а на самом деле чужими руками и жизнями (простого русского человека)хотят жар загрести и приобрести ..Но так и в Москве такие же “НАШИ”
“”наши” — это кто именно? Газпром, Роснефть, Росатом, Ростех? Им не то что Одесса, им даже Харьков уже не интересен. Даже ТольяттиАзоту будет интереснее Тамань, если не поторопиться.
Похоже, овчинка выделки не стоит. Так что “сама, сама, сама” — Одессе и одесским придется напрячь фантазию, как выстроить вокруг себя как логистического хаба буферную зону между остатками НАТО и РФ. Тогда можно получить свою роль на постсоветском пространстве, силовые гарантии и даже какую-то поддержку. Николаевские и херсонские братки помогут.
Опять же — военное наступление на любой крупный город вообще не имеет смысла. И даже поддержка повстанцев — укронацики уже доказали, что готовы разбомбить “свои” города. Так что только ползучий политический переворот под видом криминальных разборок между самими укровояками. Противоречия между Сити и Белым домом позволяют использовать неизбежную заморозку боевых действий и смену караула в Киеве через очередную имитацию выборов для закулисного стимулирования центробежных процессов и выдавливания западенцев из южных и центральных регионов…
п.с. украина то точно не принадлежит украинцам,так кому предлагает Игореша давать денег за покупку хохлов и заводов ,которые уже пришли в некондицию…или земли с ураном и титаном..
сказки про три дня сказал не Шойгу и не Герасимов.Это сказал Милли..нач штаба армии США” и сказал он это о армии США,что если бы они были на месте России то они..А Бандеровцы переписали,ну как обычно они это делают.
В ИРАКЕ сколько бомбили .прежде чем зайти туда?Вот и тут,надо бомбить год..а потом .ещё посмотрим.Жизни наших солдат ценнее десятки ФАБ 1500)) тлт ФАБ 3000.Надеюсь Укры попробуют и ФАБ5000 с криком Слава Украине
В Ираке бомбили чтоб зайти и власть поменять. Тут восемь лет учили хохла воевать, представь бы юса восемь лет учила Хусейна воевать а потом зашло малыми силами. Да и большими зашло и кули, иглы это что? это же арабобендеровцы и ничо юса с ними поделать не могло. А фабы украм ничего, и ни о чем. Их же метают единично. Немцы за раз метали на позиции столько сколько тут за месяц метают.