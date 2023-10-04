В западных медиа разворачивается кампания о том, что в украинской партии все пропало.

Как по мне, это повторение кампании конца февраля 2022 года, когда массово разгонялась одна простая мысль – власть Киева рухнет за три дня.

Происходящее понятно в рамках технологий Когнитивной войны.

Как это работает:

1. Российские медиа и эксперты находятся в реактивной повестке, поэтому сами подхватывают массовую когнитивную волну, где оппонент выглядит слабым.

2. Затем на эту волну подсаживается политизированное меньшинство, и тема "у Киева все пропало" становится общественным мнением.

3. На следующем шаге уже российское радикальное меньшинство, облученное политизированной интеллигенцией и ЛОМами, начнет призывать нанести решающий удар.

Если у оппонентов это получится, то впереди нас ждет несколько месяцев "перемоги", а затем неизбежная "зрада" с массовым отчуждением.

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Спектакль "Киев не может сопротивляться" и "больше денег не дадим" необходим для того, чтобы выманить Россию в свой "контрнаступ",

потому что сидение в обороне дает картинку, которая бодрит, а наступление рождает иллюзии, прощание с которыми не бывает без истерик.

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Меня же в этой ситуации интересует то, почему наша пропаганда и ЛОМы добровольно и с песней подхватывают повестку оппонента.

Объяснение вижу одно: к манипуляциям высокого уровня, когда нет прямого обмана, а целью является выдача желаемого за действительное – российская пропаганда и ЛОМы еще не готовы.

Продавать "перемогу" намного приятнее, тем более, что всю работу сделал оппонент и подкладывает приятный сердцу и уму аргумент.

В целом, за последний год я понял, что Когнитивная война – это еще рано для России. Мы всего на втором году СВО – многим пока нравится наслаждаться эмоциями.

"Слишком сложно для цирка" (с)

"Пусть слоники ещё побегают" (с)

Комментарий редакции

Краткий вывод статьи:

1. Автор считает, что в западных СМИ разворачивается информационная кампания о слабости Украины, похожая на кампанию в феврале 2022 года о скором падении Киева.

2. По мнению автора, это делается для того, чтобы выманить Россию в ответное наступление. При этом российские СМИ и эксперты сами подхватывают эту тему.

3. Когда в России создается впечатление о слабости Украины, растут призывы нанести решающий удар. Это может привести Россию к неизбежному разочарованию после первоначальных успехов.

4. Автор считает, что российская пропаганда еще не готова к сложным манипуляциям и добровольно подхватывает выгодную для противника повестку. На втором году СВО многим еще нравится наслаждаться позитивными эмоциями о "победе".

Решение о контрнаступлении должно приниматься на основе объективного анализа ситуации на фронте, а не под влиянием информационной шумихи.