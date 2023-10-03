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По данным MI6 Россия готовит тотальное наступление. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Полная версия ролика на "Дзене": https://dzen.ru/video/watch/651c35fa51b4a948e51df6de?share_to=link

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из предоставленной беседы:

1. Обсуждались ракетные удары России по военным объектам в Киеве и Николаевской области.

2. Россия наносит удары по объектам ВСУ и инфраструктуре, особенно в Николаевской и Одесской областях. Уничтожаются склады с западным оружием. 

3. В Николаевской области уничтожены натовские танки, в том числе Абрамс, при погрузке. Общий ущерб оценивается более чем в 100 млн долларов.

4. Россия использует новые гиперзвуковые ракеты, которые не видит украинское ПВО.

5. Россия уничтожает оборонные предприятия на Украине, по словам премьер-министра Украины до 4 предприятий.

6. Россия заявляет, что спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения киевского режима и освобождения исконно русских земель.

7. Разрушены мосты через реку Оскол, чтобы отрезать группировку ВСУ.

Вывод: Россия продолжает наносить масштабные удары по военным объектам и инфраструктуре Украины, уничтожая западное оружие и военную технику. Заявлено о намерении продолжать операцию до полного разгрома украинской армии и освобождения русских земель.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=raHNO86rUNc
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