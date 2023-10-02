Конвейер атомных реакторов
Борис Марцинкевич и главный редактор портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев обсуждают новые АЭС, кадровую политику в атомной отрасли и другие новости Росатома, накопившиеся за лето.
00:00 Про 5ый отгруженный за год корпус атомного реактора и переход к серийным технологиям, АЭС Аккую
04:00 Обучение персонала
06:30 Про строящуюся египетскую АЭС Эль-Дабаа
09:00 Про проект с Алжиром
10:30 Про отечественный томограф
11:40 Про ядерную стерилизацию
14:30 Про импортозамещение
16:00 Про неделю ядерного образования в Обнинске
20:00 Про кластер Атомтех в Обнинске
26:40 Про АЭС Пахш в Венгрии
29:06 Про АЭС Рупур в Бангладеш
31:40 Про малые реакторы
35:10 Про ТПК на базе АЭС
36:40 Про строительство Дальневосточной АЭС
38:40 Про месторождение Совиное Росатома
40:20 Про схему "Строй-владей-эксплуатируй"
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
#БорисМарцинкевич #ПавелЯковлев #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Это беседа на тему современного состояния и перспектив развития атомной энергетики.
Основные тезисы:
- В России в 2022 году установлен рекорд по производству корпусов реакторов для АЭС – 5 штук. Это свидетельствует о переходе от единичных экземпляров к серийному производству.
- Росатом активно сотрудничает по строительству АЭС с другими странами – Турцией, Египтом, Венгрией, Бангладеш. Применяется модель "построй-владей-эксплуатируй".
- В России разрабатываются и строятся инновационные проекты – плавучие АЭС, АЭС малой мощности, микрореакторы.
- Большое внимание уделяется подготовке кадров для атомной отрасли, в том числе обучению иностранных студентов в российских вузах.
Вывод: атомная энергетика России динамично развивается, демонстрирует технологические достижения мирового уровня и успешно продвигает свои проекты на международном рынке.