Борис Марцинкевич и главный редактор портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев обсуждают новые АЭС, кадровую политику в атомной отрасли и другие новости Росатома, накопившиеся за лето.00:00 Про 5ый отгруженный за год корпус атомного реактора и переход к серийным технологиям, АЭС Аккую04:00 Обучение персонала06:30 Про строящуюся египетскую АЭС Эль-Дабаа09:00 Про проект с Алжиром10:30 Про отечественный томограф11:40 Про ядерную стерилизацию14:30 Про импортозамещение16:00 Про неделю ядерного образования в Обнинске20:00 Про кластер Атомтех в Обнинске26:40 Про АЭС Пахш в Венгрии29:06 Про АЭС Рупур в Бангладеш31:40 Про малые реакторы35:10 Про ТПК на базе АЭС36:40 Про строительство Дальневосточной АЭС38:40 Про месторождение Совиное Росатома40:20 Про схему "Строй-владей-эксплуатируй"

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#БорисМарцинкевич #ПавелЯковлев #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Это беседа на тему современного состояния и перспектив развития атомной энергетики.

Основные тезисы:

- В России в 2022 году установлен рекорд по производству корпусов реакторов для АЭС – 5 штук. Это свидетельствует о переходе от единичных экземпляров к серийному производству.

- Росатом активно сотрудничает по строительству АЭС с другими странами – Турцией, Египтом, Венгрией, Бангладеш. Применяется модель "построй-владей-эксплуатируй".

- В России разрабатываются и строятся инновационные проекты – плавучие АЭС, АЭС малой мощности, микрореакторы.

- Большое внимание уделяется подготовке кадров для атомной отрасли, в том числе обучению иностранных студентов в российских вузах.

Вывод: атомная энергетика России динамично развивается, демонстрирует технологические достижения мирового уровня и успешно продвигает свои проекты на международном рынке.