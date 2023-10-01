О вероятности проведения такой операции сообщалось несколько раз, однако варианты исполнения могут быть разными, как и последствия.

Для чего Украине может потребоваться захват АЭС?

Попытка захватить АЭС, вероятно, может быть предпринята на фоне вывода с Запорожского направления одной из самых боеспособных бригад — 47-й ОМБр «Магура» — и целого ряда нерешаемых проблем с наступлением как в Запорожье, так и на Южно-Донецком направлении. Военного смысла в захвате Запорожской АЭС немного. Сам по себе объект и город Энергодар не представляют стратегической ценности и не могут помочь в развитии наступления.

Единственная логика выбора этого места в качестве цели — «игилизация»*, т. е. террористическая атака с последующим использованием атомного объекта и местного населения как заложников. Частично такой сценарий укладывается в британскую доктрину Spec Ops. Британские военные склонны к проведению операций силами специального назначения (например, коммандос) или лёгкой пехотой, но при условии, что будут поражаться особо важные военные цели, а не гражданские объекты с целью создать картинку в медиа. Также попытка штурма ЗАЭС может быть информационным прикрытием более масштабной операции на другом, возможно, ранее не анонсированном участке фронта.

Кто готовит группу захвата?

11 августа стало известно, что британские инструкторы тренировали примерно 900 украинских морпехов, из которых в дальнейшем, предположительно, и планировали создать группы специального назначения. Обучение проводили инструкторы из 42-го и 47-го дивизионов коммандос, а параллельно украинские морпехи проходили курс преодоления инженерных заграждений и артиллерийской поддержки спецопераций.

В официальном документе правительства Великобритании сказано, что ВСУ готовили к операциям с использованием небольших лодок.

Подобные высадки много десятилетий являются визитной карточкой британских вооружённых сил. В августе и сентябре отмечено несколько попыток проведения десантных операций в районе газовых платформ, около острова Змеиный и побережья Крыма на надувных лодках, что косвенно подтверждает первые попытки использования подготовленных британцами десантных групп ВСУ. При этом нельзя не отметить, что значительная часть подготовленных британцами украинских морпехов погибли при выполнении этих задач, и нельзя исключать, что именно проблемы в Чёрном море вынудили Киев переключиться на речные операции.

Когда может состояться атака?

Времени на проведение операции мало. В октябре в Запорожской области пройдут первые сильные дожди. До июня 2023 года осадки могли бы прикрыть десантную операцию на лодках, как во время предыдущих нескольких попыток, однако теперь обстоятельства изменились. После взрыва Каховской ГЭС и обмеления Днепра десантная операция в этом районе в случае её начала, скорее всего, будет осуществляться по суше, вероятно, с использованием лёгкой гусеничной техники вроде бронетранспортёров-амфибий Bv 206S или BVS 10, способных преодолевать небольшие водные преграды, коими в данный момент и являются протоки Днепра в районе Запорожской АЭС. Однако форсирование реки с последующим выходом к ЗАЭС даже в хорошую погоду превращается в небыстрый и рискованный процесс, что несопоставимо с самой идеей внезапной операции. Использование вертолётов в качестве транспорта для штурмовых групп упирается в опасность высадки: поскольку Энергодар плотно прикрыт российской системой ПВО, вся группа может погибнуть задолго до входа в зону проведения операции.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

@milchronicles

Комментарий редакции

Выводы по статье:

1. Украина может предпринять попытку захвата Запорожской АЭС, чтобы использовать станцию и местное население как рычаг давления на Россию. Однако в военном плане захват станции не даст Украине стратегических преимуществ.

2. Подготовкой группы захвата, вероятно, занимались британские инструкторы. Они обучали украинских морских пехотинцев проведению спецопераций и десантных высадок.

3. Атака может произойти в ближайшее время, пока позволяет погода. С наступлением дождей форсирование Днепра и высадка десанта затруднятся. Использование вертолетов маловероятно из-за прикрытия ПВО.

4. Таким образом, основная цель потенциальной атаки Украины – не военная, а политическая и информационная. Реальных военных преимуществ это не даст, но может спровоцировать гуманитарную катастрофу.