Начало Смуты, страна на грани, поляки и казаки | Смутное время №1

00:00:00 – Вступление

00:01:52 – Смутные годы с 1598 до 1618. А.К.Толстой «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»

00:05:39 – Рюриковичи, Борис Годунов, Лжедмитрий 1 и кризис власти

00:11:28 – Феномен местничества на Руси

00:13:25 – Народ недоволен правлением Годунова, извержение вулкана в Перу

00:16:17 – Наследие правления Ивана Грозного, русские служилые сословия (отличия от европейского рыцарства)

00:30:05 – Сколько в 17 в. стоило собрать всадника на выезд

00:34:25 – Жизнь крестьян. Вводятся заповедные лета, в которые крестьянину было запрещено уходить от одного хозяина к другому

00:43:10 – Ливонская война

00:45:36 – Значимость артиллерии

00:47:05 – Отличия Ивана IV от монархов Европы

00:51:22 – Итоги Ливонской войны

01:10:04 – Стрельцы. Казаки их классификация

01:06:46 – Недовольство бояр. Оскудение земли вкупе с неприятием фигуры Бориса Годунова

01:16:20 – Монастыри превращаются в аналоги крепостей

01:21:26 – Как созданная Иваном IV земская система смогла удержать государство от распада

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из этой беседы:

1. Обсуждаются причины и предпосылки Смутного времени в России в конце 16 – начале 17 века.

2. Рассматриваются социально-экономические факторы: обеднение дворянства и служилых людей, бегство крестьян, ослабление центральной власти.

3. Анализируется роль Ивана Грозного в создании сословия служилых людей и укреплении местного самоуправления, что впоследствии помогло стране пережить Смуту.

4. Обсуждается нелегитимность власти Бориса Годунова в глазах элиты и появление Лжедмитрия I как следствие неясной династической ситуации.

5. Делается вывод, что Смута стала результатом комплекса социально-экономических, политических и ментальных причин, заложенных предшествующим развитием России.

В целом беседа даёт многоплановый анализ предпосылок одного из важнейших переломных моментов российской истории.