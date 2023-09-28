Главная » Видео, Политика, Экономика

Удар по Нефтянке России: Запрет топлива на Экспорт – Фатальная Ошибка?

32 2


Путин — о росте цен на бензин и дизель в России. Владимир Путин призвал разобраться с ценами на топливо в России. Путин потребовал взять под контроль цены на бензин и дизель в России. После запрета топлива на экспорт розничные цены на бензин и дизель выросли. Путин о росте цен на бензин и дизель в России. Цены на бензин в России растут, несмотря на меры правительства. Новак объяснил причину роста цен на топливо в России. Правительство предложило меры для балансировки рынка топлива в России.

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждаются следующие основные моменты:

1. Рост цен на бензин в России не всегда коррелирует с изменением цен на нефть. Когда цены на нефть падают, цены на бензин в России могут продолжать расти.

2. Правительство РФ предлагает ввести ограничения на экспорт топлива для компаний, которые его не производят (так называемый "серый" экспорт), чтобы стабилизировать внутренний рынок.

3. В России отсутствует координация между министерствами и ведомствами в области планирования ремонтов НПЗ. Из-за этого летом возник дефицит топлива на Юге, когда Астраханский НПЗ был на ремонте.

4. Налог на добычу полезных ископаемых привязан к долларовой стоимости нефти, что создает неопределенность для бюджета РФ.

5. Расчет стоимости российской нефти марки Urals непрозрачен и может быть манипулирован.

Вывод: государству необходимо наладить более эффективное регулирование и координацию в топливно-энергетической сфере, чтобы обеспечить стабильность цен для населения и предсказуемость для бизнеса и бюджета. Текущая ситуация создает риски для экономики и социальной сферы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JIBMmUtZ4SM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как сделать протест дальнобойщиков действенным? Светлана Лада-Русь
ЕС утвердил шестой пакет санкций против России
Валентин Катасонов 25 декабря 2014 (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)
Порошенко поздравил украинцев с началом экономической интеграции с ЕС
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 января 2017
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7622 4324
    serjoza сегодня в 14:19

      бензин и дизель так и будет продолжать расти.Ведь компании хотят прибыль получить.Путин же охранитель капитализма в РФ.Буржуи в нём души не чаят,он ведь относиться к ним бережливо.

      2
      2
      • 6839 5177
        Игорьserjoza сегодня в 14:31

          Как им не расти, если они там в розницу дороже чем у нас в три раза. Уже придумали люди как вывозить сквозь запреты. Вот вы морковку на рынке продаете, цены на морковку растут, и вы решаете – гля цуко не буду морковку дорого продавать, чтоб не разгонять инфляцию. Стукнет така моча в бошку? Нет, это не естественно. А тут любые варианты, ибо сырье халява для госа, можно чудить по любому.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru