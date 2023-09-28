Удар по Нефтянке России: Запрет топлива на Экспорт – Фатальная Ошибка?
Путин — о росте цен на бензин и дизель в России. Владимир Путин призвал разобраться с ценами на топливо в России. Путин потребовал взять под контроль цены на бензин и дизель в России. После запрета топлива на экспорт розничные цены на бензин и дизель выросли. Путин о росте цен на бензин и дизель в России. Цены на бензин в России растут, несмотря на меры правительства. Новак объяснил причину роста цен на топливо в России. Правительство предложило меры для балансировки рынка топлива в России.
Комментарий редакции
В этой беседе обсуждаются следующие основные моменты:
1. Рост цен на бензин в России не всегда коррелирует с изменением цен на нефть. Когда цены на нефть падают, цены на бензин в России могут продолжать расти.
2. Правительство РФ предлагает ввести ограничения на экспорт топлива для компаний, которые его не производят (так называемый "серый" экспорт), чтобы стабилизировать внутренний рынок.
3. В России отсутствует координация между министерствами и ведомствами в области планирования ремонтов НПЗ. Из-за этого летом возник дефицит топлива на Юге, когда Астраханский НПЗ был на ремонте.
4. Налог на добычу полезных ископаемых привязан к долларовой стоимости нефти, что создает неопределенность для бюджета РФ.
5. Расчет стоимости российской нефти марки Urals непрозрачен и может быть манипулирован.
Вывод: государству необходимо наладить более эффективное регулирование и координацию в топливно-энергетической сфере, чтобы обеспечить стабильность цен для населения и предсказуемость для бизнеса и бюджета. Текущая ситуация создает риски для экономики и социальной сферы.
бензин и дизель так и будет продолжать расти.Ведь компании хотят прибыль получить.Путин же охранитель капитализма в РФ.Буржуи в нём души не чаят,он ведь относиться к ним бережливо.
Как им не расти, если они там в розницу дороже чем у нас в три раза. Уже придумали люди как вывозить сквозь запреты. Вот вы морковку на рынке продаете, цены на морковку растут, и вы решаете – гля цуко не буду морковку дорого продавать, чтоб не разгонять инфляцию. Стукнет така моча в бошку? Нет, это не естественно. А тут любые варианты, ибо сырье халява для госа, можно чудить по любому.