Путешествие Души после смерти
Елена Андреева и Алексей Орлов.
Что происходит с человеком после того, как окончен жизненный путь?
Что называют Душой, и какой путь нужно ей пройти?
Нужно ли «сопровождать» Душу живым родственникам и как правильно это делать?
Ответит на эти вопросы и поделится личным опытом главный редкатор Народного Славянского Радио Алексей Орлов.
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Комментарий редакции
Основные темы данной беседы:
1. Что происходит с человеком после смерти, когда он меняет мерность. Описание процесса отделения души от тела, перехода в иные миры.
2. Нужно ли и кто может сопровождать душу умершего человека. Рассказ о личном опыте сопровождения души умершего знакомого.
3. Что делать с "заблудшими" душами и "непокойными" духами. Объяснение природы этих явлений и способов помощи таким сущностям.
4. Значение поминовения усопших, поддержания связи с предками.
Вывод:
Беседа посвящена важным вопросам, связанным с духовной жизнью человека, его взаимосвязи с ушедшими родными и предками. Поднимаются темы загробной жизни, правильного отношения к смерти и умершим. Даются советы по духовной поддержке уходящих и ушедших из жизни людей.
Рассказ блаженной Феодоры о мытарствах:
https://azbyka.ru/rasskaz-blazhennoj-feodory-o-mytarstvax
Бардо Тёдол:
https://libcat.ru/knigi/religioznaya-literatura/religiya/318368-bardo-todol-tibetskaya-kniga-mertvyh.html
Есть, Книга Столетней давности но, Актуальна и Сейчас
_Записки Живого Усопшего_ Кому Реально Интересно.
Там, Очень не Плохое Повествование про Тот,Мир…Со многими Нюансами!
Уход,Взаимодействие того,мира с Этим,Что, происходит с людьми во Время Войн…и прочие моменты в этом направлении.
Простой язык и Доступное Понимание.
Конечно, ОПЯТЬ для тех Кому Интересно)))