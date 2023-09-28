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Путешествие Души после смерти

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Елена Андреева и Алексей Орлов.
Что происходит с человеком после того, как окончен жизненный путь?
Что называют Душой, и какой путь нужно ей пройти?
Нужно ли «сопровождать» Душу живым родственникам и как правильно это делать?

Ответит на эти вопросы и поделится личным опытом главный редкатор Народного Славянского Радио Алексей Орлов.

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Комментарий редакции

Основные темы данной беседы:

1. Что происходит с человеком после смерти, когда он меняет мерность. Описание процесса отделения души от тела, перехода в иные миры.

2. Нужно ли и кто может сопровождать душу умершего человека. Рассказ о личном опыте сопровождения души умершего знакомого.

3. Что делать с "заблудшими" душами и "непокойными" духами. Объяснение природы этих явлений и способов помощи таким сущностям.

4. Значение поминовения усопших, поддержания связи с предками.

Вывод:

Беседа посвящена важным вопросам, связанным с духовной жизнью человека, его взаимосвязи с ушедшими родными и предками. Поднимаются темы загробной жизни, правильного отношения к смерти и умершим. Даются советы по духовной поддержке уходящих и ушедших из жизни людей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q96ktpVkiP4
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