Реинкарнация. Механизм путешествия души во времени

Есть ли жизнь после смерти, и какова она? Такой вопрос интересует людей на протяжении многих поколений. В разные времена и у разных народностей были составлены собственные религиозные представления о том, что происходит с человеком после того, как его душа покидает телесную оболочку.

Одним из таких верований было переселение души умершего человека в новое тело. Древнейшие религии, которые взяли за основу это положение, и в настоящее время исповедуются многими людьми, и в основе их лежит реинкарнация.

Реинкарнация – латинский термин, который означает «повторное вхождение в плоть и кровь».Наиболее распространены верования о переселении душ в Китае, Японии, Индии. Существуют древние традиции, посвящённые поиску нового воплощения человека. В Тибете будущий духовный глава Далай-лама избирается по этому принципу.

После смерти предыдущего духовного наставника, иногда в течение нескольких лет ведутся поиски ребёнка, рождённого приблизительно в день кончины Далай-ламы. Например, 1937 году мальчик, которому суждено было стать Далай-ламой XIV, был признан перевоплощением предыдущего после того, как ребёнку показали несколько вещей, и он безошибочно выбрал те, которые принадлежали его предшественнику.

Обычно воспоминания о предыдущих жизнях свойственны лишь очень маленьким детям, которые не утратили астральных связей с тонким миром, взрослые люди могут поведать о подобных явлениях, будучи в состоянии гипноза.

В 1927году, Фредерика Вуда, по специальности психиатра, заинтересовала маленькая девочка по имени Розмари из Блэкпула, которая начала разговаривать на неизвестном странном языке, и при этом сообщала, что мысленно общается с женщиной, которая жила в Древнем Египте во времена Аменхотепа III. По её словам, эта женщина раньше была принцессой из Вавилона, а сама Розмари являлась её служанкой.

В попытке спастись от мести жрецов, женщины при побеге утонули в Ниле. Психиатр на слух записал несколько тысяч фраз и отправил их на исследование Говарду Халму, египтологу. Выяснилось, что язык, на котором говорила Розмари, действительно имеет древнеегипетские корни. Предположение, что девочка сама выучила эти иероглифы, отпадает, поскольку ребёнок быстро отвечал на вопросы, на подготовку которых у египтолога ушло чуть менее суток.

Случай, который описал другой исследователь, Стивенсон, относится к мальчику из Ливана Эмаду Элавару. Однажды Эмад узнал в незнакомом человеке своего соседа, с которым жил рядом в предыдущей жизни. Он также дал описание предметов из дома, который по его словам раньше был его. К удивлению родителей мальчика, при посещении того жилища, где Эмад прежде никогда не был, действительно оказались указанные мальчиком вещи.

Ещё одна удивительная, но, тем не менее, документально подтверждённая история относится к ребёнку, родившемуся в 1979году в Китае, в провинции Хайнань. Мальчик в трёхлетнем возрасте сказал родителям, что у него другое имя, другие родители, и что жил он раньше в другом месте. Довольно странным было то, что ребёнок очень хорошо говорил на наречии местности Даньчжоу, где по его словам он родился в прошлой жизни.

Спустя три года родители поддались на уговоры сына, и поехали с ним туда. Ребёнок нашёл свой прежний дом, назвал своих сестёр, родственников, и даже узнал свою бывшую подругу. После проведённых детальных расследований удивительная история была признана правдой. Совсем недавние события относятся к 2006 году, когда шестилетний мальчик Камерон из Британии начал рассказывать о том, что раньше жил в с другой мамой и в другом доме на берегу моря. Ребёнок настолько сильно тосковал о своей прежней семье, что мать согласилась поехать с ним туда.

Прилетев на самолёте на остров Барра (побережье Шотландии), действительно удалось отыскать дом, в котором раньше жил Камерон, и описание его точно соответствовало рассказам ребёнка. Однако судя по всему, прежние его владельцы давно уже умерли. После этой поездки мальчик стал гораздо спокойнее.

По утверждениям специалистов, воспоминания о прошлой жизни со временем гаснут, и покрываются событиями реальной жизни. Можно отнести эти уникальные явления и к играм подсознания, к генетической памяти, но наиболее достоверный ответ на вопрос, почему же дети иногда разговаривают на забытых языках и помнят свою прошлую жизнь, может быть лишь один – реинкарнация.