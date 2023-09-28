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ПОСТ. Полное очищение сознания и тела

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Сайт проекта: Napostu.com
Телеграмм канал: https://t.me/napostu_com
Канал мужского круга «Застава»: https://t.me/spaszastava

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Программа очищения и восстановления организма "Пост". Это 39-дневная программа, включающая теоретическую подготовку, самодиагностику, интенсивную очистку организма, пищевую паузу и восстановление. Цель – очистить и укрепить организм, повысить иммунитет, избавиться от шлаков и токсинов.

2. Казачество как образ жизни и мировоззрение. Казаки – люди, живущие в единстве с природой и обладающие традиционными знаниями о здоровье и силе духа. Вольные казаки подразумевают свободу и самоуправление.

3. Развитие скрытых способностей человека – "казачий спас". В критических ситуациях люди проявляют необычайную силу и ловкость. Казачество учит раскрывать эти способности.

4. Три круга внимания казака – познание себя, своего окружения и мира в целом. Саморазвитие через постоянное совершенствование.

Вывод: беседа была посвящена здоровому образу жизни в единстве с природой, а также реализации человеческого потенциала через казачьи практики и мировоззрение.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fZiAXX1A0sc
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