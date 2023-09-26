Обсуждаем безопасность жизнедеятельности в строительстве; зеленое строительство и электрозарядки. В гостях у Точки сборки Дмитрий Визерский, руководитель инженерных проектов Федерального центра сертификации Минстроя и профессор МЭИ Евгений Гашо.

Ведущий: Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные темы:

1. Инфраструктурное обеспечение городов и поселков в России – водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение. Отмечается, что зачастую эта инфраструктура незаметна для жителей, пока все работает, но когда возникают проблемы, она становится заметной.

2. Стандартизация и нормирование в строительстве – обсуждается роль государства в разработке стандартов и нормативов для обеспечения безопасности зданий и сооружений. Рассказывается о реформе нормирования в 2000-х годах и переходе от СНиПов к техническим регламентам.

3. Электротранспорт и зарядная инфраструктура – поднимается тема массового перехода на электромобили и проблемы создания сети зарядных станций в городах. Обсуждаются вопросы проектирования, стандартизации и подключения зарядной инфраструктуры.

4. Теплоснабжение городов – затрагивается необходимость пиковых котельных в северных городах в связи с большими перепадами температур. Рассматривается перспектива перехода на возобновляемые источники энергии.

5. Эксплуатация зданий – отмечается, что современные здания не так долговечны, как раньше, обсуждается необходимость регулярных проверок теплоизоляции в процессе эксплуатации.

В целом, в беседе поднимаются важные вопросы городского хозяйства и инфраструктуры, которые требуют внимания и продуманных решений от ответственных организаций и ведомств.