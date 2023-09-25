Растущие объемы применения УМПК – один из главных факторов неудач хохла. По его позициям близ ЛБС и в ближнем тылу регулярно прилетает, а пiвтонный аргумент, бабахнув, кроет любую сегодняшнюю артиллерийскую матчасть как бык овцу, при всем уважении к богам войны. Тактика применения совершенствуется, осталось дождаться перехода на новый оперативный уровень. Когда эти бомбы начнут использовать концентрированно, поражая в локальных воздушных операциях по 20-30 целей одновременно, это резко повысит наши возможности на земле, и заметно облегчит жизнь – и в обороне, позволив срывать замыслы противника еще до начала их реализации, и в наступлении, позволяя загнать противника в шок и парализовать ему управление войсками.

Отдельно интересно сейчас смотреть на тех, кто много лет говорил, что «русский JDAM» не нужен и у американцев это бесполезная блажь, а сейчас, видимо перестроившись, репостит найденные в сети видео успешного применения нового оружия. Впрочем, там как раз все ясно с травматическим сознанием: раз чего-то конкретного нет, то надо объяснить себе, что нам это не нужно.

Комментарий редакции

Массовое применение Россией управляемых авиационных бомб с модулем УМПК (Унифицированный модуль планирования и коррекции) действительно оказывает существенное влияние на ход боевых действий на Украине. Это высокоточное и достаточно дешёвое оружие позволяет России наносить точечные удары по важным объектам противника, не подвергая авиацию большому риску. Растущие объемы применения УМПК, вероятно, являются одной из причин неудач украинской армии в последнее время. Использование этих боеприпасов в массированных ударах по многим целям может кардинально изменить ситуацию на фронте.

В то же время разработка УМПК велась в России давно, и его появление в войсках – не импровизация, а результат целенаправленной работы оборонной промышленности. Этот пример показывает способность России адаптироваться к потребностям армии в ходе боевых действий. УМПК еще раз доказал свою необходимость и эффективность.