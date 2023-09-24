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Способность контролировать свои эмоции — один из важнейших навыков, которым должен овладеть каждый человек. Ведь необузданные всплески гнева, страха, печали могут не только испортить настроение, но и привести к серьезным проблемам в отношениях с людьми, на работе, да и со здоровьем тоже.

Как же постепенно обрести этот навык, пройдя несколько стадий в его освоении?

Осознание вреда потери контроля

Более половины всех существующих на земле болезней, и в том числе почти все нервные болезни, могут быть причислены к числу тех болезней, причина которых кроется в нравственных недостатках, пороках, в неправильных отношениях к жизни и в том мировоззрении, с которым человек смотрит на себя, на окружающих его людей и на препятствия и превратности, встречаемые им на жизненном пути. — Карышев Иван Александрович

Первый шаг на пути обретения контроля над эмоциями — осознать, что их неконтролируемые всплески опасны и вредны. Современные исследования показывают, что люди, склонные к частым и интенсивным проявлениям гнева, ревности, тревоги, подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Например, ученые из Стэнфордского университета выявили, что у людей, которые часто срываются в гневе на окружающих, значительно возрастает риск развития ишемической болезни сердца. Другое исследование показало, что склонность к вспышкам гнева повышает артериальное давление, что может привести к инсультам и инфарктам.

Так что если человек замечает, что часто теряет контроль над эмоциями, впадает в ярость или панику по мелочам, это сигнал к тому, чтобы проанализировать своё поведение. Нужно вспомнить конкретные случаи таких всплесков, понять, чем они были вызваны, к чему привели. Это поможет увидеть негативные последствия эмоциональной потери контроля. И на этой основе сделать вывод о необходимости работы над управлением чувствами ради собственного благополучия.

Навык сдерживания эмоций на начальном этапе

Трудитеся телом; страсти ваши не столь сильное будут иметь волнение; трудитеся сердцем, упражняяся в мягкосердии, чувствительности, соболезновании, щедроте, отпущении, и страсти ваши направятся ко благому концу. Трудитеся разумом, упражняяся в чтении, размышлении, разыскании истины или происшествий; и разум управлять будет вашею волею и страстьми. — Радищев Александр Николаевич

Когда человек научился осознавать опасность неконтролируемых эмоций, следующий шаг — развить навык их сдерживания на этапе зарождения.

Психологи рекомендуют в момент появления сильных негативных чувств, таких как гнев или тревога, использовать техники переключения внимания и успокоения. Например, если в разговоре вы почувствовали, что начинаете злиться, сделайте паузу, глубоко вдохните и медленно выдохните, выпейте воды, переведите взгляд на что-то нейтральное.

Исследования показывают, что такие простые приёмы помогают успокоить амигдалу — участок мозга, отвечающий за эмоции. Активность амигдалы снижается, и человек обретает контроль над собой, не давая эмоциям выплеснуться во вред себе и окружающим.

Главное — научиться ловить момент нарастания эмоций, чтобы вовремя остановить этот процесс. Полезно проанализировать свои типичные реакции и запомнить ситуации, когда эмоции вышли из-под контроля. Это поможет распознать такие ситуации в будущем и применить успокаивающие техники прежде, чем чувства достигнут критического уровня.

Анализ причин и механизмов возникновения эмоций

Человек, умеющий обвинять себя, не будет терять внутреннего мира, не станет проклинать людей и жизненные обстоятельства и бить кулаками воздух. Он будет думать о том, какие он совершил ошибки, как поступить, чтобы исправить их, и даже чашу самых тяжёлых испытаний он примет как лекарство души. — Архимандрит Рафаил (Карелин)

Следующий важный шаг в овладении эмоциями — глубокий анализ причин негативных чувств и их проявлений.

Современные нейробиологические исследования показывают, что восприятие внешних раздражителей начинается с сенсорных систем — зрения, слуха, обоняния и др. Затем сигнал поступает в таламус и передаётся в соответствующие зоны коры головного мозга для осознания.

Одновременно информация попадает в лимбическую систему, отвечающую за эмоции. В ней содержатся врождённые и приобретенные эмоциональные паттерны, которые и запускают ответную реакцию — гнев, страх, печаль и т.д. Это чувство далее проявляется через мысли, ощущения в теле, физиологические реакции.

Чтобы обрести контроль, нужно проследить весь этот путь. Понять, какие именно ситуации провоцируют негативные эмоции, что в воспитании или жизненном опыте заложило склонность к ним. Например, человек впадает в ярость при малейшей критике, так как в детстве родители его часто унижали.

Когда причины проанализированы, можно научиться перехватывать негативные реакции на каждом этапе. Не пропускать триггеры в сознание, не давать эмоциям развиваться при появлении, контролировать их внешние проявления. Так постепенно можно полностью взять под контроль все звенья этой цепи.

Перепрограммирование эмоциональных реакций

Подлинная свобода состоит в том, чтобы иметь над собою полную власть. — Мишель Монтень

Следующий шаг в управлении эмоциями — работа по изменению глубинных внутренних установок, вызывающих негативный отклик на внешние раздражители.

Современная когнитивно-поведенческая терапия использует техники осознанности и когнитивного реструктурирования, чтобы менять дисфункциональные модели мышления и реагирования.

Например, человек при любой критике впадает в ярость, так как убежден, что критика означает неуважение к нему. Благодаря осознанности он начинает понимать эту автоматическую реакцию и её причины. С помощью когнитивного реструктурирования формирует новое отношение — критика может быть полезна для развития.

Так он учится контролировать своё эмоциональное реагирование, не давая старым паттернам влиять на себя. Это позволяет сознательно и безоценочно воспринимать любую информацию, не впадая в негативные реакции. Таким образом достигается полный контроль над эмоциональными процессами.

Достижение мудрости и внутреннего спокойствия

Как при явлении света исчезает тьма, так и от благовония смирения истребляется всякое огорчение и раздражительность. — Иоанн Лествичник

Высшая стадия овладения эмоциями достигается благодаря глубокому пониманию того, что всё происходящее идёт во благо и по высшему замыслу.

Такой человек осознаёт, что все события имеют высший смысл, даже негативные вещи служат для духовного роста. Такое мироощущение помогает принимать любые испытания спокойно и мудро.

Современные исследования показывают, что люди с таким мировоззрением гораздо устойчивее психологически, быстрее восстанавливаются после стрессов. Они мудрее реагируют на трудности, видя в них возможности для роста.

Например, человек с таким мировоззрением воспринимает обидные слова как возможность отработать в себе смирение, обратить внимание на свои недостатки, а финансовые потери — как напоминание не привязываться к материальному миру.

Подобные взгляды развивали древние философы-стоики. Они учили принимать все события как данность, ибо если что-то произошло, значит такова была Воля Логоса — высшего космического Разума. Мудрец всегда спокоен, зная, что за кажущимся злом кроется благо.

В христианстве эта идея выражена в понятии Божественного Промысла — вере, что ничто не случается без воли Творца, даже страдания даны для очищения души.

В йоге присутствует концепция принятия мира таким, каков он есть. Это освобождает от беспокойства и позволяет обрести внутреннее блаженство.

Такое мировоззрение позволяет достичь высочайшего уровня эмоциональной устойчивости и внутренней гармонии. Человек пребывает в состоянии блаженства и единения с высшим, даже сталкиваясь с внешними трудностями и неприятностями.

Путь к внутренней свободе

Таким образом, управление своими эмоциями — это постепенный процесс, включающий несколько этапов.

Начинается он с понимания вреда, который может нанести потеря контроля над чувствами. Далее человек учится перехватывать негативные эмоции и анализировать их причины. Затем идёт работа по перенастройке автоматических реакций путём осознанности и внутренней трансформации.

И завершается процесс достижением мудрости, позволяющей безмятежно принимать любые жизненные ситуации. Так обретается высокий уровень самоконтроля и внутренней гармонии. Это даёт человеку свободу быть хозяином своих эмоций, а не их рабом.