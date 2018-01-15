НА ПУТИ, К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ…

В ПУТЬ, К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ…

ПРИСЯДЕМ НА ДОРОЖКУ…

В нынешней ситуации поднять народ необходимо,

но «удивить» пока нечем. А требуется только

удивление, и это удивление возможно лишь

через реальную национальную идею, дающую

светлый призыв движения в истинное будущее.

Таковой идеей может и должна стать идея

по построению нового общества – Человечество !

НИИ ЦУС

На старт, внимание…

Человечество – цель, путь к которой начинается с осознания того, что «история цивилизации» последние 18 000 лет, во многом, – повесть о борьбе, которую сначала люди вели для того, чтобы «покорить» природу, а теперь всё больше начинают думать над тем, как «расхлебать» результаты «победы». При чём пока в основном глядя на «уборку», которую затеяли «хозяева», вернувшиеся «в дом»… Проснувшимся и просыпающимся остаётся лишь удивленно почесывать в затылке, внимая тому, сколько сора выметается из «избы», задаваясь вопросом по поводу очередной «кучи»: «И это тоже мы?». Увы, да, хотя и других «желающих» было предостаточно. И тех, кто уже далече, и тех, кто ещё только собирается отбыть туда же… К сожалению одной уборкой явно не обойтись и «избу» придётся серьезно перестраивать, начиная с фундамента – Мидгард-Земли. В стороне остаться вряд ли удастся, поэтому пора начинать задумываться и приступать…

Вот только текущая неясность очертаний нового здания затрудняет осознание сложности предстоящих работ и оценку требуемых усилий для их преодоления. Поэтому перед вынужденной неизбежностью движения, как водится, присядем «на дорожку» и поразмышляем над возможными планами, этапами и своей ролью …

Для начала следует понять на ином уровне познания ущербность навязанных текущих целевых установок существования, способов их удовлетворения и последствий. И наличие «проводников», заинтересованных в продолжение движения в пропасть. Ну и усвоить истинные…

Затем придётся согласиться с тем, что движение началось. Природные катаклизмы и аномалии, сопровождаемые фразами «самые серьёзные за время наблюдений», «самые мощные», «необъяснимые» и т.п. – нагляднейшее свидетельство этому. Ну, и всё более крупные «боевые действия» в атмосфере в устах известных «профессоров»…

После этого останется «проложить маршрут», учитывая, что двигаться явно придётся по мере обретения возможностей и синхронно с созданием условий. От текущего состояния ныне живущих в виде «годных», «ограниченно годных» и не очень – к существенному расширению способностей, сопровождаемых не менее значимыми изменениями стен и всего фундамента... Чем выше, тем, видимо, быстрее с учётом скидывания «гирь» прошлого…





Возведение фундамента

Размышления о преобразованиях, которые предстоят Мидгард-Земле, с неизбежностью приводят к вопросу о необходимости приведения «в порядок» всего Кластера Солнечной Системы, изрядно «потрёпанного» непрошенными «гостями». Ведь без этого невозможно восставить необходимый гармоничный функциональный набор, коим он обладал при создании.

С позиций текущего представления о происшедшем и существовавшем, в первую очередь возникает вопрос о восстановлении защитных функций, которые решал Фаэтон и сама Мидгард-Земля. В числе возможных вариантов – «реанимация» внешнего защитного контура её тверди и всех серверов управления с размещением в ней «Структурного Мозга» в 96 октаве (в материальном и нематериальном состояниях энергий, через которые происходил процесс энергоинформационной трансляции и управления бытием энергий без пирамид). И Фаэтон-2. Только достаточно ли первичных материй для его воссоздания и времени? И частично явленный путь создания защитного атмосферного контура, структура которого и возможности пока сокрыты от нас в силу известных причин. Понятно лишь, что это – задача Надсистемы и что без её решения обеспечить хотя бы увод метеоритов от Мидгард-Земли будет сложно (хотя и явлено воочию как это можно делать «индивидуально», однако нужно обеспечение системности решения). Не говоря уже о непрошенных «посетителях» до «воссоздания», от которых нас явно придётся кому-то защищать (многочисленные сообщения «уфологов» о приближающихся «флотилиях» – не из этой ли «серии»?) …

Подлежит наш кластер и очистке от чужеродного «планетного наследия», прежде всего Луны, и, видимо, в более отдалённой перспективе, Солнца, а также от чужих спутников, часть которых, например, до сих пор «ласково обнимает» Сатурн. С естественным переводом «лунных задач» (например, подготовка и сброс в матрицу программы действий) на иной «программно-аппаратный комплекс» (до смены текущего принципа информационной трансляции и жизнеобеспечения). Анонсированная «потеря» Луны изменит угол вращения Мидгард-Земли, восстановит условия формирования Мозга октавы выше 512, а также «скорректирует» сетку узлов Кюри, Хартмана и Рентгена.

Вряд ли нас ждёт тёплая встреча с оркестром и красной дорожкой в созвездии Большой Медведицы у планеты Сур. Поэтому, очевидно, необходима смена вектора движения в направлении Сириуса и, возможно, частичное восстановление формы «шара» (вероятно, с потерей массы в южной части и в районе североамериканского континента) и точно остановка всех «массообразующих процессов», связанных с искусственным распадом атома. Всё указанное – явные вопросы «не нашего ума» (как и требуемый рост массы по мере увеличения октавы Мозга: 3 слоя на каждые 24 октавы). Также и изменение климата, сохранение или ликвидация «горного наследия», «запуск» нового светила со старой 48-й октавой и совсем нового, с 80-й (Ярило, но позже?). Сюда же можно отнести и «судьбу» магмы, создание условий для прекращения землетрясений и извержений вулканов («уход» от 28 октавы решётки), «выброс» в космос «лишней» воды и, как следствие, ликвидация речного массива и морей, «отступление» океанов с появлением новых больших участков суши (возможно, требующих времени для обретения нового состояния), «рекультивация» плодородного слоя в местах массового применения удобрений и ГМО, очистка от накопленного физического и энергетического «мусора».

Восстановить исходное состояние Мидгард-Земли, убрав привнесённое с 11-ю километрами «засыпки» поверхности «пришельцами», конечно, было бы проще, но с ликвидацией (хоть и временной) всей флоры, фауны и людей, что, естественно, неприемлемо для цивилизаций Разуменной ориентации. Тем не менее, текущий облик планеты явно не соответствует прежнему «статусу» туристического рая и «зелёной планеты», искажён хозяйственной и иной деятельностью людей и потому, очевидно, его возвращение к максимально приближённому к исходному состоянию уровню будет непростым. Возврат к управлению «шаром» и серверами по всей поверхности под вопросом, поскольку изменена «принципиальная схема», в основе которой теперь 8640000 энергетических шнуров и спираль с формированием узлов Хартмана, Кюри, Рентгена. А вот частично, в отдельных районах? Таким путём, может, и идём. Ведь ближайшая явленная перспектива – создание различных зон жизнесопровождения, наверное, со своими задачами развития. (Не являются ли сами зоны временным «пристанищем» людей на период серьёзных изменений облика Мидгард-Земли?) Зона № 1 – страны Юго-Восточной Азии, зона № 2 Греция, Италия и Турция, а также зона № 3 – Россия (включая 2/3 Скандинавской территории, 83% Ирландии и Северного полюса). То есть, места «комфортного» размещения людей. Вероятно, каждая со своими задачами на переходный период. Одна – для «хозяев», другие – для «гостей». Условное «шатровое сопровождение» 2.0?

А остальные текущие места ограниченного жизнесопровождения? Постепенное переформатирование в направлении решения вспомогательных задач, например, формирования воздушных масс для ночного проветривания районов проживания людей (как и до вторжения), размещения фауны с исключением паразитирующего насилия относительно окружающей среды. Сокращение видового «избытка» фауны с ликвидацией «пищевых цепочек» и биодатчиков, в том числе, как одного из звеньев. И объектов для любителей охоты и рыбалки. И как средства выживания, и как развлечения. И новая флора под новые пищеварительные «возможности»… Явно не скоро…





Займёмся стенами

Начинаем удивляться

Идеологический тупик, сформировавшийся во всемирном масштабе, очевиден любому здравомыслящему субъекту. Крах демократического либерализма, более ранний смертный приговор, подписанный российскими либеральными реформаторами коммунизму, и текущий финал фашизма, который обрёл триединую форму административно-чиновничьего, демографического и финансового, – наглядные свидетельства этого для любого объективного взгляда. Ситуация вроде бы должна были вынудить учёных и тех, кто не очень, поставить в повестку дня поиск новых общественных «скреп», способных цементировать рыхлую конструкцию любого государства. Однако…

Попытки прививок «идейных суррогатов», например, на базе патриотизма, роста общественного благосостояния, «скорости социально-экономического развития, измеряемого показателями валового внутреннего продукта и индекса человеческого потенциала», в отсутствии понимания происходящего оказываются тщетными. В чём причина? Она, наверное, проста: они выстроены на ЛОЖНОМ ФУНДАМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦЕЛЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ и всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и причин разделения по национальному, национально-территориальному и другим не менее «научным» признакам. Подобный «фундамент» призван всего лишь СОКРЫТЬ ОТ СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ ФАКТ ИХ ВЕЩНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОБИОГЕНЕЗИСА В РАЗЛИЧЁННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СФЕРАХ И УСЛОВИЯХ . Результат, что называется «на лице». Ложность целей исключает возможность построения с их помощью сколько-нибудь прочных «стен».

Что делать?

Перво-наперво, видимо, понять кто мы и в каком мире живём.

В самом примитивном виде жизнь – способ образования, сохранения и пополнения материй магнитной и электрической энергий в инерционном (от 8 до 60 октавы) и неинерционном состояниях (от 62 до 512) в условиях организованного внешнего управления. Навязанный текущий упор на низко-октавную составляющую предусматривал единственно возможный вариант её пополнения – насилие, обряженное в форму «пищевых цепочек». Внешнее же имело своей целью сохранение такой формы поддержания «энергетических запасов». Неинерционная составляющая использовалась как средство решения локальной задачи управляемости индивидуума и социума (через отдельных «озарённых») с исключением осознания происходящего.

Использование и утилизация высоко-октавной «энергетической» части не предусматривалась, скорее всего, ввиду конечности планов захватчиков в отношении Земли (её уничтожения после полного «энергетического истощения» и решения поставленных задач по созданию «биороботной» цивилизации).

Форма социального устройства общества, видимо, была проекцией привычных чужеродных насильственных принципов существования. Главное «орудие» эбров, вероятно, стоит поискать в исторических «дебрях» и разных ипостасях воплощенного на Земле принципа «разделяй и властвуй». Данный способ «управления», похоже, родной для паразитической системы, с успехом применялся и на Мидгард-Земле на протяжении всей «истории» человечества. Первично навязанная «людям» «шатровая» форма «уединения» с помощью 440 объектов впоследствии обрела иные рычаги. Удержание в географических рамках осуществлялось с помощью различных поведенческих и религиозных «цепей» с искусственно придуманными «нациями», расовой принадлежностью, этнокультурными отличиями и прочими изобретениями. Все они были связаны с необходимостью внедрения ложных целей развития индивидуума и общества в виде примата материального над духовным, давших пышные всходы на ниве обладания природными ресурсами и другими материальными богатствами территорий (в том числе колониями).

Вопрос о более «далёких» целях развития цивилизации «в повестку дня» явно вообще не входил, что, вероятно, сокрыто в тезисе об «уникальности земной жизни» во Вселенной и, как следствие, допустимости «колонизации» планет в целях добычи природных ресурсов, необходимых «цивилизации» для продолжения своего существования в навязанном виде. В числе прочего данный подход включал и ложный фундамент использования энергетических возможностей Земли.





Мы пойдём другим путём?

Конечно. И в поисках ответа на вечный вопрос «Что делать?» надо пытаться оттолкнуться от действительной, а не навязанной системой паразитизма и насилия цели человеческой цивилизации. Для планет Разуменной ориентации она заключается В ДОСТИЖЕНИИ НЕОБХОДИМОГО (ЗАДАННОГО) УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РАЗУМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ЧАСТИ РАЗУМА ПЛАНЕТЫ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ.

Подобное устремление явно требует сменить фундамент мировоззрения, (отказавшись и от прежних материальных акцентов развития), энергетический «базис» существования и форму организованного бытия. Ибо достичь ЧЕЛОВЕЧЕСТВА как особого состояния РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЗЕМЛЯ В ГАРМОНИИ С ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЕЙ ИЗВНЕ ФУНКЦИЯМИ, ИСХОДЯЩИМИ ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ ОБЪЕКТОВ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА без отказа от всего этого вряд ли возможно.





Общество и государство

Практическая реализация принципа «разделяй и властвуй» в процессе исторического развития обретала различные формы и «масштаб», базируясь на объявлении и защите суверенитета (единоличного владения) над ограниченной территорией и обретя в конечном итоге наиболее распространённую текущую форму ГОСУДАРСТВА как системного организующего начала, наделённого правом устанавливать общие правила и требовать установленного поведения и действия каждого индивида, организуя при этом принятые обязательные для всех взаимные отношения и действия.

Выстраивая определённую конструкцию общественных отношений, формируя единую систему организованного и управляемого бытия людей в целом, этот инструмент ВЫНУЖДЕННО НАВЯЗЫВАЛ КАЖДОМУ ИНДИВИДУУМУ ОБЩЕСТВЕННЫЕ «КОНЫ», выступая инструментов принуждения к их исполнению и наказания. Это текущее оформление структурной власти, коей обществом делегирован набор полномочий «насилия», как получилось, открыло широкую дверь к «паразитизму». Наиболее выгодная, потому как наиболее доходная, эта «часть» общественной надстройки в отсутствие баланса с без(с)структурной властью и обществом, способна «принять» как можно больше полномочий с увеличением акцента на паразитизм. Естественно, в ущерб общественным интересам… Основное же отличие различных надстроек – степень их отрыва от общества. Однако ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР И НАСИЛИЕ – ОБЩИЕ НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВА, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВ МЕЖДУ СОБОЙ (хотя некоторые положительные сдвиги и в этом вопросе уже начали проявляться).

Попытки изобрести универсальный механизм защиты личности в рамках государства и интересов отдельного взятого государства в сегодняшней системе международных отношений тщетны, политически субъективны. Ведь даже обещанная самым «передовым» социумом ликвидация этого элемента угнетения (поддержания господства одного класса над другим) по мере развития общественных отношений оказалась обманом, поскольку и не предусматривались планами эбровской системы.

Суверенитет же и ограниченная территория, на которой воплощалась выбранная форма принуждения, превратили текущую политическую карту мира в лоскутное одеяло барьеров, снятие которых чревато хаосом и беспорядками.

В числе причин основных проблем – «римское право» как фундамент большинства используемых государственных правовых систем, в том числе международных. И его основной принцип – «право есть искусство (наука) доброго и равного», а не справедливого, что явно более соответствовало бы природе «белой» расы. К оным преградам, наверное, можно отнести и проживание на одной территории людей с разными уровнями развития Сущностей, обостряемым текущими политически мотивированными миграционными «ураганами»…

Восстановление же исходного предназначения отдельных территорий Мидгард-Земли и родной Системы Управления, сопровождаемое известными природными явлениями, и изменение климата, способны привести к тому, что часть территорий вскоре может стать непригодной для проживания людей. И задача спасения «избранных СУЗ», очевидно, предполагает их переселение в новые зоны жизнесопровождения. Речь при этом пойдёт не о банальной миграции, а об «операции СУЗ», не признающей государственных границ, которые будут быстро «размываться» вместе с утратой внешних функций любого государства…

И что же применительно к России с этой точки зрения (зона жизнесопровождения № 3)? Речь, в первую очередь, видимо, может идти о размещении людей в Сибири. При территории больше, чем у Канады, и плотности населения 2 чел/км 2 , она способна «вместить» достаточно много «переселенцев». А при наличии большого количества озёр (и сохранении в будущем хотя бы их части) - обеспечить пресной водой живущих. В вокруг таких водоёмов явно и должны будут расселяться «приезжие». Учитывая ещё и близость стройматериалов, и возможность занятия земледелием и использованием «лесных даров». В текущем физическом обличии, вероятно, и прежним животноводством. С естественным для нового Мозга сокращением количества потребляемой низко-октавной пищи (и воды в не бытовых целях) и снижением вреда для окружающей среды...

Возникает ещё одна серьёзная проблема, связанная с тем, что право решать о своём бытие на исторически закреплённой территории имеется только у коренных народов, и никто более за них это делать не имеет какого либо основания. Легко понять пагубные последствия, в том числе уголовно-процессуальные, попытки наполнить понятие «коренной народ» с позиций сегодняшнего мировоззрения. И лишь принятие определения нации как сообщества людей, связанных общностью происхождения или историческим прошлым образования, способно снять остроту проблемы. Тут же поставив другую – восстановление исторической правды о происхождении Человечества и подлинных этапах его развития… И проблему практической реализации при существующих формах управления обществом тоже…

Сложно представить себе готовность Человека стать элементом общественной структуры с неизбежными элементами насилия. Поэтому общий текущий тренд совершенно очевиден: отказ от сегодняшней формы взаимодействия Человека с обществом и всей современной системы международных отношений, сложившихся на базе «римского права», переход от восстановления общественного контроля Без(с)структурной власти за Структурной и к сокращению «делегированных» последней функций. Скорость процесса – производная возможностей и готовности Без(с)структурной составляющей принять на себя соответствующие функции. А также общества сознательно и добровольно следовать своим же правилам, оформленным в любом приближённом к историческим истокам Конам или наполненным новой формой с явным сохранением «старого» содержания. Текущие споры о субъективности его фундамента в виде справедливости, совести и прочих исконных нравственных понятий, пока явно преждевременны по понятным причинам…

Самая ближайшая российская форма государственности, как представляется, может включить разделение внешних и внутренних функций с точки зрения управления и способов формирования. При этом внешнеполитический тренд на изменение характера отношений с другими государствами, явленный в последнее время, сохранится, а внутриполитический претерпит кардинальные изменения. Основное направление – становление Без(с)структурной власти (с уходом от партийной составляющей). В перечне мер – отказ от коллективной безответственности в пользу персональной, восстановление Структурной власти с упором на государственно-образующий народ, смена экономической модели в сторону экономики, основанной на использовании собственных ресурсов и возможностей, в первую очередь финансовых.

Актуальность изложенных задач – производная вероятного количества «переселенцев». Только переход октавы узлов решётки с 28,0 на 36,0 приведёт к разрушению материальных структур с первым узлом (таких на земле примерно 52%) и созданию условий для введения следующей 39-й октавы как первому шагу на пути к 512-й. В результате только этих изменений цифра оставшихся может достигнуть почти 4 млрд. И даже при условно «равномерном распределении» по зонам жизнеобеспечения значительно превысит количество сегодняшних «своих». При чём эта цифра почти в четыре раза больше, чем известное на сегодня число протоЧеловеков, живших на Мидгард-Земле до её захвата в условиях гармонии с окружающей средой… И регулируемость того процесса «населённости» наводит на грустные мысли и предположения…

А ещё 33 640 000 Сущностей (протоЧеловеков), ждущих своего воплощения в физическом теле, правда, на ином, более высоком, уровне условий жизнесопроовождения.

Что же до «госграниц» в условиях начала «великого переселения», то никакие консульские отделы с выдачей виз явно не справятся. И сама «переброска» на основе «собственными» возможностями представляется весьма сложной организационно-технической задачей? Скорее, всё-таки наднациональный в рамках существующих международных институтов, возможно, требующих к этому времени определённых изменений. При этом остро встанет и вопрос элементарной управляемости в рамках зон всего нового сообщества на базе старых ценностей, средств и возможностей… Да и «своё» общество ещё далеко от «идеала» и не способно продемонстрировать новые… А ещё же культурные, языковые и прочие различия с возможным желанием сохранить их… И все проблемы, даже чисто бытового свойства, которые придётся срочно решать в сложных условиях…

Можно предположить постепенность процесса уничтожения границ, начиная с исконно славянских земель – России, Украины и Белоруссии. В рамках этого процесса могут быть отработаны задачи перехода на другой юридический базис и восстановление иного (например, «родового») принципа территориального расселения проживающих. Которые затем могут «проецироваться» на остальные регионы, которые войдут в зону жизнесопровождения № 3 (и другие).

А что-нибудь подальше в будущее? Легко предположить, что существует механизм «удержания» людей в рамках своей зоны с помощью СУЗ и он может быть задействован для этого. Ведь ещё Перун предупреждал об опасности и нежелательности смешения генетик различного уровня… Однако явно предпочтителен отказ от элементов насилия и добровольное следование определённым правилам «сожития». И основным устремлением живущих в то время должно стать желание ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗВОЗМЕЗДНО отдать все возможное ОТ СЕБЯ ВСЕМ для исполнения предназначенных и предначертанных индивиду функций, возложенных ему свыше и признания его социального положения в рамках, полномочия которых в могут быть обретены лишь в сфере Без(с)структурной (Общественной) власти и под контролем родной Системы Управления.





А уж совсем далеко?

Без(с)структурная власть на родовых признаках с минимизацией задач Структурной? Или иных более глубоко исторических? В любом случае, во главе с ушедшими вперёд и потому всеми признанными и уважаемыми. Очередное неравенство? Нет, ибо речь идёт о признании по «уму», а не по иным второстепенным признакам… Свод правил? Вряд ли за рамками общих подходов и правил Цивилизаций Разуменной ориентации.





Новосёлы

Потребность смены мировоззрения и материальных целей на духовные со всей очевидностью проистекает из роли Мидгард-Земли в масштабах Космоса, которую она должны сыграть после завершения всех восьми программных этапов, заданных для её совершенного развития на все время её бытия при указанном выше условии совершенствования Разума Человечества как части Разума планеты для каждого этапа. Желаемая немедля полная ясность в этом вопросе недостижима ввиду ограниченности сегодняшних возможностей Мозга и Познания. А преодоление трудностей на путях смены мировоззренческого фундамента с материализма на материалистический идеализм на базисе энергоинформационной диалектики требует серьёзной работы и времени на обретение иных возможностей индивидуума в процессе перехода из состояния «люди» в состояние «Человек». Именно «Энергоинформационной диалектики».

Напрашивающееся «по инерции» известное «знатокам» продолжение «генотипов мозга» кажется не совсем приемлемым. Наверное, потому, что это понятие носит исторический оттенок и уйдёт в прошлое по мере «очищения» Земли от результатов работы паразитической системы в рамках программы «Энергоинформационная диалектика развития генотипов Мозга». Грядущее исчезновение всего созданного набора генотипов 4ХХ приведет Человечество с этой точки зрения к некоему «общему знаменателю». В «завтрашнем» воплощении, может, к 384 генотипу, или другому. Это принципиально? Не более ли значимо в контексте генотипов отсутствие «иноземного изобилия» и переход к родной программе развития с постепенной ликвидацией «привнесённых» контрольно-управляющих и регулирующих структур Мозга и всего физического тела.

А что же делать с остальным «наследием» генотипов сегодня? Есть ли оно и так ли это важно для текущего момента? Ведь если попытаться копнуть глубже, то, наверное, этот «маркер различий» окажется не главным. И на первый план выйдут возможности индивидуального мозга, определяемые допустимой для него «рабочей» октавой? И опять подход, наверное, будет не совсем правильным. Ведь многие ныне здравствующие «пытаются обойтись» 31-й «подаренной» эбрами октавой Мозга и лишь отдельные индивидуумы «награждены» 63-й. Вряд ли это – подходящий критерий для «просеивания», учитывая задачи чужеродных программ, решавшиеся с помощью людей. Тогда что же? В качестве предположения для «различения» в качестве критерия можно рассмотреть уровень эволюционного развития Сущности (количество наработанных тел), скрытый в понятии «генетика» («хранилищем» которой, как известно, является Мозг, а частичные «явления» осуществляются через ДНК, оставив за скобками вопрос «установления» уровня и исполнителей этой задачи). Что нам даст такой подход? Понимание исходных исторических позиций: высокоразвитые цивилизации «белой расы» – родоначальники земной цивилизации (в осознании того факта, что «белым» вполне может оказаться «чёрный», что лишний раз подчёркивает условность существующих «расовых» определений). И «гости» с разным, более низким уровнем развития…

Нюансы переходного периода сокрыты от нас в «недрах» действующей СУЗ и процессов «открытия» Мозга, зависящих от его готовности принять текущую информацию, либо закрытия ввиду нецелесообразности дальнейшего участия в происходящих процессах. Вынесенный «на поверхность» триптих – прямо интегрируемые, условно интегрируемые и неинтегрируемые – не имеет ясных временных проекций на явленную этапность изменений (12-24(+1)-24(+1) и, скорее всего, имеет естественную, ненасильственную природу. И, конечно, должен рассматриваться в контексте всех процессов восстановления исходного состояния Земли и управления ею. И потому, скорее всего, «синхронизирован» с переходным 12-летним периодом, как в смысле «деления», так и «явления» его результатов в очевидной и понятной форме. Вкупе с переходом к «лидерской» системе управления с точки зрения народа и страны. И, конечно, её лидера…

«Триптих», возможно, имеет значение как точка «отсчёта» глубины происходящих индивидуальных изменений (до естественного ухода неинтегрируемых…). До этого и явно до более отдалённого момента, людям придётся «возиться» со своим физическим телом, естественно не в смысле насилия над ним в фитнес-центрах, а решения задач преобразования клеточной структуры и обретения (явно не самостоятельного) полной структуры кодона ДНК (похоже, не до «перелома»). Конечно, со всеми сопутствующими недостатками и средствами их преодоления (вряд ли Технологии СветЛ до этого и в связи с этим утратят свою значимость, возникает только вопрос их распространённости). Разговор о полной перестройке и полного избавлении от «наследия» эбров в виде лишних внутренних органов физического тела включая мозг на физическом уровне) очевидно станет неактуальным лишь через 10 веков по окончании работы родной программы РАЗВИТИЯ ПРОТО- ЭНЕРГО-БИОГЕНЕЗИСА ПЛОТИ В РАМКАХ КОСМИЧЕСКОЙ АНТРОПОЭКОЛОГИИ , стартовавшей в ночь с 21 на 22 декабря 2015 года (для любителей точных расчётов). Придётся потерпеть и попотеть в борьбе с и за… Сразу, как известно, только после касторки…

«По пути», очевидно, придётся восстановить родную 149-буквенную родную азбуку и «систему» её преобразования и дешифрации (исключать переход СУЗ на её использование вряд ли стоит). Текущая матрица с 33-частотами в узлах в таком случае тоже будет подлежать…

Иной порядок деторождения, который уже начал «свой земной путь» в 2016 году, очевидно, получит дальнейшее развитие. Это явно коснётся как процедуры «прихода» Мозга, так и его развития «во чреве», а также возможностей мужской составляющей процесса оплодотворения (сперматозоиды, как и во времена протоЧеловечества, имеют 96 октаву, однако для оплодотворения сегодня используется только «экземпляр с 64-й октавой, что заранее ограничивает возможности развития Человека и, вероятно, является следствием «вмешательства» эбров в работу женского Мозга). Текущая цепочка «существ», используемых при наборе массы для вхождения Сущности в новое тело, очевидно, станет короче из-за уменьшения сроков вынашивания… Эфирное тело планеты в отсутствии такой подпитки может оказаться существенно менее «населённым»…

Существующие половые различия, скорее всего, сохранятся. Помимо отличий в активности мужской и женской матриц, существует «специализация» в функциях Мозга с точки зрения управления процессом зачатия и назначения внутренних органов, в первую очередь, «песочницы», играющей основную роль в процессе фрактального размножения протонной структуры путём уменьшения октавы состояния (время уменьшения и октава, постепенно будут претерпевать существенные изменения, которые облегчат «участь» женщины). Таким образом, реализованный принцип разделения «энергий» и отличий свойств мужчины и женщины, обретающих свою полноту при соединении (бинарность «зарядов»), вероятно, «выживет». Как и поиски «половины», хотя развитие возможностей Мозга «грозит» существенно снизить негативную составляющую всего процесса и его ошибочность… Вопрос о различии дальнейших скоростей развития «половинок» вряд ли будет актуален с учётом стоящих перед Человеком и Человечеством задач и уровней Сущностей.

Что же до гуманоидальной формы управления индивидуумом, то она, скорее всего, своё отжила. Отдельные элементы контроля на этапах доразвития, вероятно, возможны. В перспективе они, видимо, должны обрести форму самоконтроля вместе с более глубоким осознанием ответственности за свершаемое.

Крупный вопрос – здоровье. Судьба современной медицины в его решении многим понятна, многим же станет яснее «с первых минут», да и куда будет деваться в вероятном «отсутствии» производства «химии». Поэтому неизбежен массовый переход к оздоровлению, а не лечению… Помощники в этом – Технологии СветЛ или/и отдельные «целители» по содержанию, а не по названию. Ну и «природные» возможности в виде очищающейся окружающей среды с отсутствием вредных воздействий... Вопросы эмоциональных перегрузок неизменно индивидуальны… А там, будем надеяться, и до четвёртого кодона дело дойдёт…

Дорогу к новому мировоззрению придётся прокладывать с «нуля», то есть с начальной школы (и даже раньше), обеспечивая необходимое информационное насыщение для развития астрального тела в период 8 – 16-18 лет и обучение тому, как надо думать. Новые учебники и методики, видимо, задача уже сегодняшнего дня (в части возможного). В ограниченном существующем виде «высшая школа», наверное, понадобится только на начальном этапе перехода с существенным изменением формы и задач. При чем, изобилие специалистов адвокатско-юридически-бухгалтерского профиля явно не потребуется уже в этот момент. Как и глубоко профильная подготовка за рамками текущих на этот период потребностей. В более далёкой перспективе главная задача – развитие и обучение тому, как этим заниматься самостоятельно, – должна решаться на иной научной и методической базе, которую ещё тоже предстоит создать. Никаких исключений в прохождении «обучения» быть не может... Судьба академической науки кажется менее радостной с учётом текущей лошадиной базы и ограниченного уровня знаний об окружающем мире. Как и здравствующих «академиков»... Переход на иной фундамент способен открыть возможности для прорывов к Истине о Сотворённом мире, что не исключит самостоятельной дороги к ней остальных живущих и отсутствие необходимости «в научной специализации».





В дебрях неизвестного

Анекдот советских времён:

«— Леонид Ильич ( Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, прим. автора )! Если, как вы говорите, мы на пути от социализма к коммунизму, то почему же жрать-то нечего?

— А никто в дороге кормить не обещал».

А как же первый переходный этап к Человечеству, определенный Вектором Целей новой Программы, выраженный протяженностью в 12 лет? Кормить-то будут ( шут. )? Думается, вряд-ли, хотя без помощи, хотелось бы надеяться, не оставят…

Разберёмся с проблемами, которые могут встретиться в «пути» . Главные из них — удержание необходимого уровня производства первично необходимых материальных «благ» для выживания, снабжение пригодной для употребления питьевой водой (до достижения уровня 96 октавы, то есть достаточно долго в качестве источника трития) и пищей. Озёрные источники, вероятные и предпочтительные родники и плодородная земля остроту проблемы должны снять. А вот что выращивать? Первоначальный вариант, возможно, — привычный, но даже на этом этапе вероятен возврат к «первоистокам», например, к амаранту и другим забытым после Петра I «продуктам».

С ксенобиотиками и медикаментозными средствами устранения симптомов болезней точно придётся расстаться, чтобы более не засорять планету и не отравлять организм, ориентируясь лишь на естественные природные и человеческие возможности. Как и с прочими средствами «улучшения» женского облика (сегодня уже и не только)… И с наличием яхт, майбахов, банковских счетов и прочих атрибутов жизни ВИПов и к ним стремящихся… Более высокие духовные цели развития точно не должны быть «замутнены» «материальными». Олимпийские игры, «туризм» и прочие без(с)полезное для Мозга занятия явно выйдут «из моды» (а досуг наполнится более полезными для развития событиями, чем просмотр ТВ-передач и посещение ночных клубов). Не говоря уж про элементы паразитического существования значительной прослойки людей, например, внедряющих атрибуты следования модным тенденциям… И про деньги и их хранителей то же (по мере смены целевых установок и решения задачи учёте и распределения вначале на базе Структурной, а потом и Без(с)структурной власти).

Сложнейшая обстановка, как известно, будет складываться в области транспорта, энергетики, технических средств управления и информации.

Пока «нефть, бензин и электричество», привычные людям средства явно помогут. Вынужденный же отказ от использования атомного, теплового и гидроэнергетического способов производства электроэнергии породит массу простейших бытовых сложностей.

Ставка человечества на использование электричества в бытовых и промышленных целях явно поставит первейшей задачу обретения новых источников электроэнергии, прежде всего, в бытовых целях и, на начальных этапах, в ограниченно промышленных (еда и жильё). С иными принципам его передачи на расстояния с использованием наследия Теслы по мере достижения Мозгом соответствующих октав?

А если предположить в будущем полный отказ от электричества? Всё-таки распад электрона на электрическую (фотоны) и магнитную составляющие с вероятным воздействием второй на окружающее пространство. Явно, не слишком полезным… Что будет нужно тогда Человеку? Источник света? Но с 80-й октавой зрение будет более широким с точки зрения диапазона восприятия отражённых объектами сигналов. (Значит, только после обретения?) Средство для обработки пищи? Поток фотонов существует в окружающем пространстве, надо лишь научиться концентрировать его в нужной точке и с нужным временем воздействия. И то, если этого потребует будущая трапеза и физическое тело.

При переходе на октаву решётки 36,0 материальный мир будет компактнее за счёт высокой плотности атомной структуры. На Земле снова можно будет вести строительство сооружений любой высоты (вот только нужно ли). А «в промежутке»? Потеря бетоном свойств лишит обычных «коробочных» способов расселения людей с переходом к «одноэтажному» с использованием для строительства природных материалов… Прекращение горения серы – привычных способов обогрева и приготовления еды. Количество соединений, которые потеряют возможность образовывать как таковые, а также появление новых, не способных ранее к взаимодействию, пока трудно даже представить. Как и последствия этого для жизни людей (С 2 Н 5 ОН, например, шут. ). Возможно, что указанное коснётся и многих пищевых продуктов, которые будет необходимо заменить в соответствии с потребностями будущего физического тела…

А что с транспортом? Вопрос перемещения – это и вопрос перемещения инерционных или неинерционных масс. Ракеты, самолёты, автомобили и суда для первых? Возможно, поначалу, но на иных принципах, например, предлагаемых Леоновым (а нужны ли и для чего будут первые и последние?). Вероятно, «на переходе» даже отдельные железные дороги могут функционировать (это если будет куда ездить и зачем). В случае чего, «размер телеги» для перемещения инерционных масс у всех живущих явно будет столь же одинаков, как и наблюдаемая из неё часть лошадиного «тела»… Не 4 фута 8,5 дюймов ли?..

Формирование трубок подкачки с целью связи всех планет с Землёй и последующих перемещений на эти планеты в случае «производственной» необходимости.

«Летающие тарелки» для земных дел и полётов за её пределы в обоих случаях? Тоже, но для мозга с соответствующим уровнем развития. Принцип известен, средства жизнесопровождения для Мозга до 124 октавы тоже, как и направление поиска соответствующих материалов. Период освоения явно не завтрашний.

А дальше во времени и пространстве? Межзвёздные Врата как символ достижения соответствующего уровня цивилизационного развития и как средство межпланетного перемещения. Вполне вероятно. И те же, но более мощные, «тарелки»… А что-нибудь совсем «экзотическое»? Например, типа «Белой звезды»? Теоретически, да, принцип известен (пока кому надо). Только для неинерционных состояний? И каково «расстояние» перемещения при минимальном искривлении (вряд ли «земное», учитывая, видимо, «репер» в виде отличий Вселенных с точки зрения количества первичных материй). Ну и 124-я октава – как «символ избавления» от привязки к родной системе жизнеобеспечения и неограниченного ею расстояния перемещения.

Перспективы сегодняшних средств связи кажутся весьма призрачными из-за вреда, который они представляют для мозга. Поэтому на первом этапе может потребоваться реализация привычных средств коммуникации на иных физических принципах. Телепатия в массовом масштабе, вероятно, этот вопрос снимет, хотя вопрос «циркулярной связи» останется... Интересно было бы представить устройство для телепатической связи одного человека с группой. Такой вот интеллектуальный преобразователь мыслеформы с учётом индивидуальных параметров конкретного мозга.

Будущее информационных сетей кажется более оптимистичным, прежде всего с точки зрения хранения и распространения знаний и информации, однако физические принципы реализации должны измениться. Без(с)смысленным «приложениям» в виде соцсетей, игр и тп места в них явно не будет. Значимость бумажных книг, вероятно, сохранится, хотя принципы «чтения и записи» с ростом человеческих возможностей могут и измениться...





Итак

Эбровская «цивилизация», захватив Кластер Солнечной системы, вероятно, не смогла понять сути и содержания триптиха Физика Клетки, Физика Мозга, Физика Энергий (и отдельных элементов), а также создать свои Конструкты энергетических решёток (слишком сложно и продолжительно). Их хватило лишь на блокирование родных и использование их ограниченных после этого возможностей. Полностью перестроив жизнь на Земле под себя и своё внешнее управление, существенно упростив его, сократив более чем втрое количество необходимых энергоинформационных трансляций, они, видимо, не смогли обеспечить необходимую гармонию энергий и внешнего управления, а также достаточное «энергетическое сопровождение» процессов. Кроме того, утраченные возможности и «пробелы» в понимании сложности Человека, Мидгард-Земли и Вселенной не позволили реализовать поставленную цель сопряжения человеческого облика с эбровским вариантом искорёженного полностью управляемого и подконтрольного человеческого мозга.

Внедрённая система отвечала основам существования чуждой нам «цивилизации» на принципах паразитизма и насилия. И даже в этих условиях старания эбров различными способами уничтожить людей-«носителей» родной генетики оказались тщетными, в том числе благодаря вмешательству Родной СУЗ. «Не поддалась» и Мидгард-Земля, и многие спутники Солнечного кластера. Попытка замена их функций на чужеродные воплотилась, видимо, частично. Пришлось везти весь захваченный «обоз» в родную «гавань» и пытаться на месте…

Текущая ликвидация всего «набора» элементов чуждой системы и переход к восстановлению утраченной гармонии энергий и внешнего управления сопряжены с «потерей» носителей старых форм и «пятой колоны» на «Мидгард-Земле», с ликвидацией устаревшей системы отношений людей, изменений в обществе и Природе, а также с возвращением к достижению гармонии в рамках родных Конструктов. Длительность и сложность процессов, необходимость исключения горизонтального насилия, обуславливают этапность перехода. Каждый из них (12, 24, 24), вероятно, будет характеризоваться своими особенностями и сложностями. Возможно, первый, – расселением людей по зонам сопровождения с разделением на группы (прямо интегрируемые, условно интегрируемые и неинтегрируемые), сокращением численности живущих, изменениями в атмосфере и на Мидгард-Земле. Последующие шаги, вероятно, включат смену энергетического базиса жизни людей, расширение возможностей по управлению пространством и энергиями, достижение иных возможностей перемещения в Большом Космосе, а также иного уровня технологий синтеза вещества и энергий, взаимодействия с цивилизациями Разуменной ориентации.

Реализации задачи перехода к добровольному и безвозмездному служению Человека всем и готовности на этих принципах отдать все возможное от себя всем для исполнения предназначенных и предначертанных индивиду функций в переходный период в наибольшей степени отвечает плановая экономика и государственная форма собственности (с контролем за производством и распределение потребного обществу) исключающие паразитизм, в том числе межгосударственный (колониализм в явной и скрытой формах).

Государство как уходящая форма организации общественного бытия до «начала» должна решить главную задачу – подготовку условий для своего «ухода» (в виде объединения, например, славянских народов под «одной крышей» или стран в более крупном «территориальном» масштабе) со стиранием границ (в идеале – в примерных границах зоны жизнесопровождения № 3, применительно к России, и ликвидацией внешней функции), а также политического поля как такового. Демократию, вероятно, ждёт трансформация в демократическое единоначалие. Ограниченные внутренние задачи – поддержание «порядка до и после» (в условиях сокращения властных полномочий Структурной власти, воплощенной в этой надстройке), определённой «реструктуризации» общества, например, по родовому признаку, и обеспечения первоначального функционирования и «положения» Без(с)структурной составляющей.

Создания условий гармоничного развития людей («внутренних» и внешних») и явление их результатов на практике в виде признания заслуг отдельных людей, признанных и обретённых в сфере Без(с)структурной власти и на ниве добровольного и безвозмездного служения всем откроет более широкие возможности перехода к формированию нового общества на Мидгард-Земле – Человечеству.

И эта совсем не «мелочь» в масштабах сегодняшнего бытия и решаемых задач – всего лишь шаг в направлении того места, которое должно занять Человечество и Мидгард-Земля в системе цивилизаций Разуменной ориентации в соответствии с намеченными восемью этапами развития. Главным результатом эксперимента, воплощённого Вселенским Разумом на Мидгард-Земле, вероятно, является Человек и те возможности управления материей и пространством, которые он способен обрести пройдя начертанный путь достижения гармонии с Разумом родной планеты на завершающем этапе ее развития и принять участие «на исполнительском уровне в каких-то очень важных эпизодах целесообразного исполнительского событийного участия, где потребуется коррекция состояний вещества или его поведения через какие-либо действия глобального, возможно и межпланетарного технологического характера».