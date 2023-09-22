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Хозяйки порядка таежного поселка, 1969

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Фильм рассказывает о женском отряде милиции далекого таежного поселка Коммунар в Хакасии.

ВНИИ МВД СССР, 1969 г.

Комментарий редакции

Из этого фильма можно сделать следующие выводы:
 
- Повествование раскрывает повседневную жизнь и работу женщин-сотрудников отделения милиции в небольшом таежном поселке. 
 
- Женщины-милиционеры ответственно подходят к своим обязанностям, при этом не забывая о семье и детях.
 
- Они в свободное время помогают трудным подросткам встать на путь исправления.
 
- В коллективе царит атмосфера поддержки и заботы друг о друге.
 
- В целом из рассказа проступает образ милиции как организации, состоящей из людей, преданных своему делу и относящихся к людям с искренним участием и состраданием. 
 
- Складывается впечатление, что в те времена в обществе были более развиты такие человеческие качества, как сочувствие, понимание и стремление помочь другим.
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zXG7uUeZfz8
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