Фильм рассказывает о женском отряде милиции далекого таежного поселка Коммунар в Хакасии.

ВНИИ МВД СССР, 1969 г.

Комментарий редакции

Из этого фильма можно сделать следующие выводы:

- Повествование раскрывает повседневную жизнь и работу женщин-сотрудников отделения милиции в небольшом таежном поселке.

- Женщины-милиционеры ответственно подходят к своим обязанностям, при этом не забывая о семье и детях.

- Они в свободное время помогают трудным подросткам встать на путь исправления.

- В коллективе царит атмосфера поддержки и заботы друг о друге.

- В целом из рассказа проступает образ милиции как организации, состоящей из людей, преданных своему делу и относящихся к людям с искренним участием и состраданием.

- Складывается впечатление, что в те времена в обществе были более развиты такие человеческие качества, как сочувствие, понимание и стремление помочь другим.