УПОР Ноосфера. Та сторона тени. Часть 20. Перегретый паровой котёл
УПОР Ноосфера. Та сторона тени. Часть 20. Перегретый паровой котёл
Комментарий редакции
Эта лекция посвящена анализу современного общества и его проблем. В ней выделяются следующие основные тезисы:
1. Война стала прикрытием для финансовых спекуляций и торговли людьми.
2. Медицина превратилась в бизнес на людском здоровье.
3. Современное образование способствует деградации личности.
4. Наука стала смесью тайной секты и прислуги глобалистов.
5. Воспитание детей запрещено законодательно.
6. Питание отравлено, многие продукты нельзя есть.
7. Истинная культура уничтожена, заменена массовой.
8. Защита окружающей среды превратилась в тоталитарную идеологию.
9. Религии стали прислугой глобалистов и террористов.
10. Экономика занята обогащением богатых и обнищанием бедных.
11. Традиционные ценности объявлены комплексами.
12. Вера в будущее утрачена.
В итоге делается вывод, что человечество проиграло в борьбе со злом и находится в глубоком кризисе. Несмотря на это, необходимо продолжать борьбу, следуя теории Северного мужества – бороться со злом, даже если нет надежды на победу.