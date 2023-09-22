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УПОР Ноосфера. Та сторона тени. Часть 20. Перегретый паровой котёл

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УПОР Ноосфера. Та сторона тени. Часть 20. Перегретый паровой котёл

Комментарий редакции

Эта лекция посвящена анализу современного общества и его проблем. В ней выделяются следующие основные тезисы:

1. Война стала прикрытием для финансовых спекуляций и торговли людьми.

2. Медицина превратилась в бизнес на людском здоровье.

3. Современное образование способствует деградации личности.

4. Наука стала смесью тайной секты и прислуги глобалистов.

5. Воспитание детей запрещено законодательно.

6. Питание отравлено, многие продукты нельзя есть.

7. Истинная культура уничтожена, заменена массовой.

8. Защита окружающей среды превратилась в тоталитарную идеологию.

9. Религии стали прислугой глобалистов и террористов.

10. Экономика занята обогащением богатых и обнищанием бедных.

11. Традиционные ценности объявлены комплексами.

12. Вера в будущее утрачена.

В итоге делается вывод, что человечество проиграло в борьбе со злом и находится в глубоком кризисе. Несмотря на это, необходимо продолжать борьбу, следуя теории Северного мужества – бороться со злом, даже если нет надежды на победу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yPDZ-q19_a0
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