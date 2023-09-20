Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

США готовят турецко-азербайджано-грузинский контингент против России? Александр Артамонов

16 0


В студии​ доктор социальных наук Франции и Ватикана, военный эксперт Александр Артамонов.

Полная версия ролика: https://dentv.ru/programs/geopolitika/ssha-gotovyat-turetsko-azerbaydzhano-gruzinskiy-kontingent-protiv-rossii.html

Комментарий редакции

В предоставленном видео обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Страны НАТО (в частности, Германия и Дания) передают значительную часть своих вооружений (танки, артиллерия) Украине. Однако полностью оголять свои арсеналы они не будут, чтобы иметь резерв на случай других конфликтов.

2. В ближайшие 3-5 лет страны НАТО планируют полностью обновить свои вооружения, закупив новейшую технику (в частности, танки К2 Black Panther для Польши).

3. Автор считает, что украинская армия может пополнить свои ряды наемниками из частных военных компаний (например, британской G4S).

4. Автор полагает, что прекращения конфликта в ближайшее время ожидать не стоит, поскольку и НАТО, и Россия активно наращивают свои военные возможности.

Вывод:

Автор делает акцент на том, что в ближайшие годы следует ожидать эскалации конфликта на Украине. Страны НАТО будут продолжать снабжать украинскую армию оружием, но при этом сохранят часть резервов. В то же время и Россия активизирует военное производство. Таким образом, в обозримой перспективе шансов на скорое урегулирование конфликта автор не видит.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a29jwZPduK8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Реальные интересы США, России и ЕС на европейском газовом рынке
Армяно-азербайджанский конфликт и турецкий фактор
Кавказский гамбит США
США рискуют остаться в одиночестве
США объединяют Армению и Азербайджан против Ирана

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru