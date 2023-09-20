В студии​ доктор социальных наук Франции и Ватикана, военный эксперт Александр Артамонов.

Полная версия ролика: https://dentv.ru/programs/geopolitika/ssha-gotovyat-turetsko-azerbaydzhano-gruzinskiy-kontingent-protiv-rossii.html

Комментарий редакции

В предоставленном видео обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Страны НАТО (в частности, Германия и Дания) передают значительную часть своих вооружений (танки, артиллерия) Украине. Однако полностью оголять свои арсеналы они не будут, чтобы иметь резерв на случай других конфликтов.

2. В ближайшие 3-5 лет страны НАТО планируют полностью обновить свои вооружения, закупив новейшую технику (в частности, танки К2 Black Panther для Польши).

3. Автор считает, что украинская армия может пополнить свои ряды наемниками из частных военных компаний (например, британской G4S).

4. Автор полагает, что прекращения конфликта в ближайшее время ожидать не стоит, поскольку и НАТО, и Россия активно наращивают свои военные возможности.

Вывод:

Автор делает акцент на том, что в ближайшие годы следует ожидать эскалации конфликта на Украине. Страны НАТО будут продолжать снабжать украинскую армию оружием, но при этом сохранят часть резервов. В то же время и Россия активизирует военное производство. Таким образом, в обозримой перспективе шансов на скорое урегулирование конфликта автор не видит.