Вчера у посольства РФ в Ереване начался антироссийский митинг: некоторая часть армян решила свалить всю вину за сдачу Нагорного Карабаха на Россию.

Правда, распиаренный западными НКО премьер-министр Армении Никол Пашинян уже давно дал понять, что открестился от защиты Арцаха и армян. Но виновата во всём, как обычно, Россия, а не армянское правительство.

Такую же линию гнут российские иноагенты и прозападные силы Армении.

В СМИ «Настоящее время» (иноагент) в ситуации обвиняют СВО России на Украине и заодно подсвечивают, как прозападные силы обвиняют РФ в предательстве. При этом бездействие властей Армении, а также поддержка Турцией Азербайджана остаются без внимания.

Телеканал «Дождь» (иноагент) публикует видео с антироссийского митинга в Ереване, а эффектные цитаты с оскорблениями российских политиков с акции подхватывает издание «Холод» (иноагент).

Антироссийский митинг затевался для того, чтобы выразить главный посыл нынешней информационной кампании: «Армения должна выйти из ОДКБ, СНГ и ЕВРАЗЭС».

На митинге в убийстве армян обвинили Россию, которая «тридцать лет ставила своих марионеток у власти в Армении, чтобы проводить свою наглую, циничную имперскую политику».

Правда, почему-то Арцах потерян именно при прозападной власти, которая положилась на защиту США.

Буквально накануне в Ереван прибыли высокопоставленные американские генералы для оценки совместных учений Eagle Partner-2023. Но почему-то даже американские партнёры не готовы вписаться за армян Арцаха, которых эвакуирует ограниченный российский контингент.

Даже ВС Армении открестились от защиты армянского населения, а Пашинян всего лишь ждёт «от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации».

Мы также вспомнили о проамериканской и антироссийской «Европейской партии Армении», с которой сотрудничает калмыкский сепаратист Даавр Доржин.

На канале её лидера Тиграна Хзмаляна тоже выражен главный тезис этих сил: не немедленная защита Арцаха, а всего лишь долгожданный повод для выхода Армении из ОДКБ и СНГ.

Символично, что Хзмалян организовывал митинг с флагами США в поддержку приезда Нэнси Пелоси в Ереван ровно год назад. А теперь Армения теряет Арцах.

Из информационной кампании против РФ и дискредитации российских миротворцев можно сделать весьма неутешительный вывод: сдача Арцаха для антироссийских сил Армении оказалась долгожданным поводом для главной цели их деятельности — полной дискредитации сотрудничества с РФ.

В добавок можно занять удобную позицию: махать армянскими флагами с пламенными речами у российского посольства вместо того, чтобы отправиться на защиту своей земли и народа или требовать этого у правительства.

Комментарий редакции

Краткие ключевые выводы:

- Митинг в Ереване обвинил Россию в потере Карабаха, хотя виновато прозападное правительство Пашиняна.

- Российские СМИ-иноагенты подыгрывают этой теме.

- Цель митинга – вывести Армению из союзов с РФ.

- Антироссийские силы используют потерю Карабаха, чтобы дискредитировать связи с РФ.

- Вместо защиты Карабаха они устраивают антироссийские акции.

В общем в целом всё как обычно предсказуемо – Россия опять виновата во всём, а Запад ни при чём.