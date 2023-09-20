Некоторая часть армян решила свалить всю вину за сдачу Нагорного Карабаха на Россию
Вчера у посольства РФ в Ереване начался антироссийский митинг: некоторая часть армян решила свалить всю вину за сдачу Нагорного Карабаха на Россию.
Правда, распиаренный западными НКО премьер-министр Армении Никол Пашинян уже давно дал понять, что открестился от защиты Арцаха и армян. Но виновата во всём, как обычно, Россия, а не армянское правительство.
Такую же линию гнут российские иноагенты и прозападные силы Армении.
В СМИ «Настоящее время» (иноагент) в ситуации обвиняют СВО России на Украине и заодно подсвечивают, как прозападные силы обвиняют РФ в предательстве. При этом бездействие властей Армении, а также поддержка Турцией Азербайджана остаются без внимания.
Телеканал «Дождь» (иноагент) публикует видео с антироссийского митинга в Ереване, а эффектные цитаты с оскорблениями российских политиков с акции подхватывает издание «Холод» (иноагент).
Антироссийский митинг затевался для того, чтобы выразить главный посыл нынешней информационной кампании: «Армения должна выйти из ОДКБ, СНГ и ЕВРАЗЭС».
На митинге в убийстве армян обвинили Россию, которая «тридцать лет ставила своих марионеток у власти в Армении, чтобы проводить свою наглую, циничную имперскую политику».
Правда, почему-то Арцах потерян именно при прозападной власти, которая положилась на защиту США.
Буквально накануне в Ереван прибыли высокопоставленные американские генералы для оценки совместных учений Eagle Partner-2023. Но почему-то даже американские партнёры не готовы вписаться за армян Арцаха, которых эвакуирует ограниченный российский контингент.
ВС Армении открестились от защиты армянского населения, а Пашинян всего лишь ждёт «от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации».
Мы также вспомнили о проамериканской и антироссийской «Европейской партии Армении», с которой сотрудничает калмыкский сепаратист Даавр Доржин.
На канале её лидера Тиграна Хзмаляна тоже выражен главный тезис этих сил: не немедленная защита Арцаха, а всего лишь для выхода Армении из ОДКБ и СНГ.
Символично, что Хзмалян организовывал митинг с флагами США в поддержку приезда Нэнси Пелоси в Ереван ровно год назад. А теперь Армения теряет Арцах.
Из информационной кампании против РФ и дискредитации российских миротворцев можно сделать весьма неутешительный вывод: сдача Арцаха для антироссийских сил Армении оказалась долгожданным поводом для главной цели их деятельности — полной дискредитации сотрудничества с РФ.
В добавок можно занять удобную позицию: махать армянскими флагами с пламенными речами у российского посольства вместо того, чтобы отправиться на защиту своей земли и народа или требовать этого у правительства.
Комментарий редакции
Краткие ключевые выводы:
- Митинг в Ереване обвинил Россию в потере Карабаха, хотя виновато прозападное правительство Пашиняна.
- Российские СМИ-иноагенты подыгрывают этой теме.
- Цель митинга – вывести Армению из союзов с РФ.
- Антироссийские силы используют потерю Карабаха, чтобы дискредитировать связи с РФ.
- Вместо защиты Карабаха они устраивают антироссийские акции.
В общем в целом всё как обычно предсказуемо – Россия опять виновата во всём, а Запад ни при чём.
Митинги? Стихийные? ага, щасс
Это жу-жу подготовлено и воплощено в жизнь. Вот, читайте и обратите внимание на дату:
https://vestikavkaza.ru/analytics/tigran-hzmalan-obvinil-rossiu-vo-vsem-slovar-provokatorov.html
хорошая статья ,особенно это -””Армении нужно стать членом НАТО и Евросоюза. В таком случае любой ВПК, направленный против нас, будет иметь дело не с ограниченными возможностями военного комплекса Армении и нестреляющими ракетами и нелетающими самолетами, которые нам поставляет Россия от щедрот своих, а с вооружением стран НАТО”.
3. Если Армения остается союзницей России, то война не прекращается. ”
п.с.и т.д.-очень знакомая позиция ,почти у всех бежавших от России в Евросоюз золотой с вэлфером…и повисшим между..
Свежие новости: Армения и Азербайджан договорились о полном прекращении огня. Чем-то Пашиняна убедительно убедили.
Ну во первых армян полностью разгромили, во вторых российские миротворцы не ушли оттуда, в третьих хорошо легла на карту рука Турции.
Если Западу продолжить использовать своего Пашиняна, то от пожара и Турции будет не уютненько. И если все таки продолжить теребить назло России, то придется на время забыть про Украину.
А енсли Украине сейчас дать сделать вдох, то неизвестно как там все обернется.
Если еще ода существенная часть Украины повернется в сторону России, то это будет означать пустое вложение в Украину огромных денег.
России сейчас глубоко нас(много) и на Армению и на Азербайджан. России главное это торговая дорожка в Иран по каспию. Если этому Запад не помешает, то Израиль в опасности.
Выбор – в этом и есть значение рекламы. (( эту фигню надо не читать ))
Выбор за Западом.
Вы зря Пашиняна ни во что не ставите. У него в Армении достаточно власти (за счет поддержки, как раз, из США), что бы влиять на процессы. При этом, из РФ, по всем признакам, тоже имеют влияние. Скорее всего, Пашинян человек республиканцев. А страну качают традиционно демократы. Из США, естественно.
я же утром разместила видео -где Путин спокоен и рассказывает ,так это не мы -они сами мол все подписали ,хотя им были и др.предложения..Недаром тогда в мятеж,Путин спас этого Ереванского ,а долг платежем красен..Такое впечатление ,что крупные игроки играют этими мелкими лимитрофами и искать логику напрасный труд..
“Первой серьезной попыткой решить проблему считается «План Гобла», разработанный американским специалистом по российским этническим вопросам и сотрудником Госдепа Полом Гоблом. Идея состояла в том, чтобы Армения и Азербайджан разменяли территории. Азербайджану отходит Зангезурский коридор, идущий через Мегринский район Армении, а Армения в качестве компенсации получает Лачинский коридор. План обсуждали в Вашингтоне тогдашний руководитель Азербайджана Гейдар Алиев и президент Армении Роберт Кочарян (до прихода в большую политику руководил Нагорным Карабахом), однако все усилия оказались напрасны. План не прошел, и, по всей видимости, из-за нежелания армянского руководства терять Мегри, где проходит граница между Арменией и Ираном. Ереван рассудил, что это неадекватная геополитическая цена.
Тогда же, в 1992-м в качестве альтернативы «Плану Гобла» Россия предложила «Путь мира и доверия» — Агдам–Степанакерт–Шуша–Лачин–Горис, который бы получил специальный юридический статус, но и этот план не сработал…Тогда Примаков исполнял роль КИСЫ мотался между Вашингтоном и братьями по СССР..А сегодня торг или обмен фишками -не поймешь..
“Все равно последнее слово во всех этих интригах за связкой Кремля и финконтроля в Вашингтоне, чтобы сохранять баланс между правми и левыми глобалистами, помогая им друг друга ослабить.”..Любимые жоркины качели ,стараются опред.силы,где и ВВП,чтобы не сильно их раскачивало..
жора шапов → жора шапов три часа назад к посту Беседка
Аппетит приходит во время еды. Алиев уже хочет Синюкский коридор к Турции. Турция против Ирана ? Обе, — мусульманские страны. Армяне —
«типа христиане» — уже списаны ?