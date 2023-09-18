Заговор (тайное соглашение и тайные действия, направленные на достижение какой-либо цели) – это норма политики. Они были, есть и будут. Без заговоров нет политики.

Однако ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем заговорщики никогда не были и не будут заинтересованы в разоблачении их действий и предании гласности их тайных планов. Убийство тех, кто слишком много знает и может тайны выдать практиковалось всегда, и наверняка будет практиковаться (достаточно вспомнить череду убийств после убийства Кеннеди). Но это крайний метод, чреватый тем, что слишком очевидными становятся причины ликвидаций, и тем самым укрепляется подозрение о наличии заговора и заговорщиков.

Поэтому в последние десятилетия все больше упирают на политтехнологию – дискредитацию любого, кто пытается узнать и предать гласности то, что невыгодно власть имущим. Имя этой политтехнологии – «теория заговора» и «конспирология».

Сомневаешься в том, что Кеннеди убил маньяк-одиночка, значит ты сторонник «теории заговора», помешан на «конспирологии», веришь в пришествие инопланетян и всевозможных рептилоидов. Ставишь вопрос о необходимости исследовать влияние на человеческий организм излучения от вышек 5G – значит ты бегаешь в шапочке из фольги.

Как показывает практика, такой нехитрый прием оказался весьма эффективным.

Одной из причин, по которой идет травля Трампа, и почему с помощью избирательных технологий его устранили из Белого дома, является то, что он официально признал существование в Америке теневых структур, которым в реальности принадлежит власть в стране, назвав их «глубинным государством».

Следует отметить и то, что у Трампа был предшественник. Вице-президент у Никсона Агнью, который имел неосторожность заявить о том, что американский народ не должен терпеть концентрацию колоссальной власти в руках никем не избранных и не подконтрольных гражданам теневых сил. По странному стечению обстоятельств, сразу же выяснилось, что Агнью – коррупционер и вообще страшно нехороший человек, и ему под шквалом разоблачительных статей и репортажей пришлось уйти в отставку.

Что объявят «теорией заговора» в ближайшее время? То, о чем тайно договорятся сделать во имя своих интересов сильные мира сего и о чем «электорат» ничего не должен знать, то и будет объявлено «теорией заговора».

В программе «Место встречи» на НТВ

Комментарий редакции

Автор статьи утверждает, что понятия "теория заговора" и "конспирология" часто используются властями и СМИ для дискредитации людей, которые пытаются расследовать и разоблачить реальные тайные соглашения и действия властей. Это позволяет властям скрывать невыгодную для них информацию и избегать ответственности. Автор приводит примеры Трампа и Агнью, назвавших теневые структуры власти, и того, как их дискредитировали.

Вывод – объявление "теорией заговора" помогает властям сокрыть правду о своих тайных планах и действиях, по известному афоризму: "Не можешь сокрыть – высмеивай".