Десять Конспирологических Теорий, которые стали фактом в 2017 году

В 2013 году профессор Lance Dehaven-Smith в рецензируемой книге, опубликованной Университетом Texas Press, показал, что термин «конспирологическая теория» был разработан ЦРУ как средство подрезания критики доклада Комиссии Уоррена о том, что президент Кеннеди был убит Освальдом. Использование этого термина было широко распространено в средствах массовой информации со стороны ЦРУ. И до недавнего времени она служила своей цели.

Однако теперь, в 2017 году, тех, кто когда-то назывался “конспирологами” и “теоретиками заговора”, оправдывают, поскольку их версии и теории сбываются и становятся фактом в течение этого года. Чтобы быть ясными, мы говорим не о диковинных, недоказуемых и странных теориях, которые пока не имеют доказательств. Речь идет о хорошо изученных делах, которые были умышленно отвергнуты и осмеяны мейнстримом для сокрытия информации и защиты учреждения.

По иронии судьбы, 2017 год – это тот год, когда конспирологи оказались правы, поскольку основные средства массовой информации и правительство начали сами выдвигать дикие теории заговора без доказательств, для их поддержки.

Чтобы показать насколько правы были конспирологи, ниже приведен ТОП-10 лучших конспирологических теорий, которые оказались реальностью в 2017 году:

1. Голливуд и политическая элита были разоблачены за их безудержное и ужасающее сексуальное насилие над мужчинами, женщинами и детьми.

Только в прошлом году, конспирологи пытались рассказывать про Pizzagate и сексуальное насилие среди элиты. Тем не менее, любой, кто упомянул о сексуальном насилии среди элиты, был осмеян с издевками.

Эти насмешки были, даже несмотря на то, что бывший спикер палаты признался в изнасиловании нескольких маленьких мальчиков и был приговорен к тюремному заключению в прошлом году. Эти высмеивания продолжались несмотря на то, что инсайдеры кричали об этих случаях на протяжении десятилетий, но их крики падали на глухие уши.

В этом году, однако, все было иначе. С Харви Вайнштейном в качестве катализатора, бывшие жертвы вышли вперед и начали публично называть своих обидчиков и даже вовлекать полицию. Американский народ также узнал о том, что их мнимое представительство в Вашингтоне тратило миллионы, чтобы заставить замолчать жертв своего явного неконтролируемого сексуального насилия.

2. Модификация погоды перешла от теории заговора «chemtrail», в основную реальность, поскольку Конгресс начал проводить слушания по геоинженерии

Геоинженерия, наконец, стала реальной темой, поскольку Подкомитет по окружающей среде и Подкомитет по энергетике провел первое слушание по ней в ноябре, хотя до сих пор, эта тема считалась конспирологической теорией и была отнесена на задворки общества благодаря Преторианской гвардии массовой информации, контролируемой правящей элитной олигархией.

Конспирологическая тема управления климатом и модификации погоды, которая был популяризирована и упрощена термином «хим-трассы», впервые выходит из тени на свет общественности.

3. В августе было выпущено 20 000 документов, в которых подтверждается сговор EPA с химическими компаниями о том, чтобы испытывать смертельные токсичные вещества на человечестве

Высокотоксичные химические соединения, производимые компаниями Dow, Monsanto, DuPont и другими компаниями, разрабатывались и продавались во все большем количестве, а федеральные органы штамповали фальшивые результаты контроля на основе мошеннических проверок безопасности.

Документы Poison Papers свидетельствуют о том, что вместо того, чтобы действовать для защиты общественности и пересмотра влияния химических веществ, EPA провела секретную встречу с химическими компаниями, чтобы заверить их, что их продукты будут продолжать продаваться.

Тайная встреча между EPA и химическими компаниями является наиболее острым примером долгой “конспирологической” истории сговора за счет здоровья человечества и экологической среды.

4. Американский медиа-гигант Салли Куинн призналась, что практиковала оккультизм, чтобы убивать людей – и ее похвалили за это.

Хотя ее муж Бен Брэдли умер в 2014 году, кто был хорошими друзьями с бывшим президентом Джоном Кеннеди и исполнительным редактором Washington Post с 1968 по 1991 год, – Куинн с тех пор потратила много время, чтобы рассказать о гламурной жизни королевской четы в средствах массовой информации. Некоторые из описанных ею сюжетов – это те, которые обычно выставляются как сумасшедшие конспирологические теории.

Тем не менее, Washington Post фактически похвалил ее.

В своей последней публикации под названием «В поисках волшебства: Духовные Мемуары» Куинн говорит, что она знает, что она убила как минимум трех человек в своей жизни. Она утверждает, что, хотя она никому не вредит физически, она твердо верит в оккультизм и насылает проклятия на людей, которые стали ее врагами.

5. Главные СМИ наконец признали, что Соединенные Штаты помогают террористам в Сирии

В ноябре Би-би-си опубликовала доклад, который произвел эффект разорвавшейся бомбы, подтверждающий, что США сознательно помогали тысячам боевиков ISIS.

Согласно сенсационному докладу BBC:

Би-би-си раскрыла подробности секретной сделки, в результате которой сотни боевиков и их семей бежали из Ракки под взорами коалиции и под руководством США, и при помощи сил возглавляемых курдами, которые контролируют город. В состав конвоя вошли некоторые из самых известных членов IS и, несмотря на заверения, десятки иностранных боевиков.

Затем в декабре прошлого года, расследование показало, что 97 процентов оружия, используемого боевиками, было незаконно поставлено из США и Саудовской Аравии.

Оружие и боеприпасы были первоначально приобретены Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, а затем распространены среди повстанческих групп.

6. Федеральный резервный банк был разоблачен в июне в качестве рабочего подразделения американских спецслужб

Конфиденциальные счета в Федеральном резерве использовались Казначейством США и другими ведомствами «несколько раз в год для анализа активов холдингов центральных банков России, Китая, Ирака, Турции, Йемена, Ливии и других», согласно отчету от Reuters, в котором цитируется более десятка текущих и бывших высокопоставленных американских чиновников.

«Центральный банк США держит плотную крышку на информации, содержащейся на этих счетах. Но, по словам официальных лиц, опрошенных Reuters, власти США регулярно используют «необходимость знать» о нарушении конфиденциальности в контрактах на обслуживание ФРС с иностранными центральными банками ».

7. Рассекреченный документ подтвердил заговор, при котором ЦРУ спланировало и осуществило иранский переворот 1953 года

Недавно рассекреченные документы, озаглавленные «Внешние отношения США, 1952-1954, Иран, 1951-1954 годы», свидетельствуют о заметном отличии реальности от версии Госдепартамента 1989 года касающейся государственного переворота, в которой не была задействована американская и британская разведки.

Меморандум директора Центрального разведывательного управления Аллена Даллеса президенту Эйзенхауэру от 1 марта 1953 года служит напоминанием о том, что внутри страны «ликвидация Моссадека путем убийства или иным образом» использовалась как метод восстановления связей с Ираном, восстановления нефтяных переговоров и прекращение «коммунистического захвата».

8. Элита-миллиардеры открыто признаются в том, что пьют кровь маленьких детей

Версия конспирологов – что богатые пьют кровь маленьких детей, чтобы продлить свою жизнь и достигнуть долголетия- теперь реальность и реальный бизнес в Соединенных Штатах. Мало того, что это бизнес, но миллиардеры фактически признают свою заинтересованность в этом.

Как сообщает Vanity Fair, Амброзия, которая покупает кровь из банков крови, теперь имеет около 100 клиентов. Некоторые из Силиконовой долины, такия как Питер Тиль, миллиардер-соучредитель PayPal и советник Дональда Трампа.

9. Заговор о незаконном обороте наркотиков в ЦРУ был широко раскрыт во взрывоопасной серии History Channel

A&E Networks рассмотрели роль правительства в войне с наркотиками в четырех-серийном документальном фильме на канале History Channel, озаглавленном «Война Америки за наркотики».

«Американская война с наркотиками» – это захватывающая поездка в течение последних пяти десятилетий, раскрывающая, как ЦРУ, одержимое сохранением Америки в борьбе с коммунизмом, объединилось с мафией и иностранными наркоторговцами. В обмен на поддержку против иностранных врагов, группам было разрешено развивать торговлю наркотиками в Соединенных Штатах.

10. Официальная наука продемонстрировала способность витамина C бороться с раком

По словам исследователей из Университета Айовы, аскорбат, полученный из витамина С, успешно увеличивал уровень пероксида водорода в раковых клетках, что, в свою очередь, имело токсический эффект для раковых клеток, убивая раковые клетки у лабораторных крыс, но не повреждая нормальные клетки в процессе. Исследователи пришли к выводу, что витамин С может действительно быть смертельным для некоторых видов рака.

По словам ученых, «эти результаты показывают, что в естественных условиях измерение активности каталазы в опухолях может предсказать, какие опухли будут реагировать на фармакологическую терапию аскорбатом». После того, как были выявлены раковые опухоли, которые убиты витамином С, ученые пришли к выводу, “эта информация также может быть использована при поиске комбинированной терапии, которая может повысить эффективность лечения этих опухолей с более высокой активностью каталазы”. Другими словами, чрезвычайно высокие дозы производного витамина С могут потенциально быть добавлены к традиционным методам лечения рака, чтобы помочь убить раковые клетки.

Итак. в 2017 году мир узнал, что истина действительно сильнее вымысла, поскольку свет продолжает светить в темноте. Раскрытые заговоры и конспирологические версии ставшие реальностью в 2017 году, делают нас оптимистами в преддверии 2018 года, который может стать годом, когда мир начинает просыпаться.

Вся правда проходит три стадии. Во-первых, это высмеивание. Во-вторых, это яростное сопротивление. В-третьих, это принимается как само собой разумеющееся.

-Артур Шопенгауэр

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Источник: http://infomaxx.ru/perevodika/desyat-teoriy-zagovora-kotoryie-stali-fakt…