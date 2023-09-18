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Столкновение интересов Лондона и Москвы на чëрном континенте. Наталья Ерёмина

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Каковы сегодня интересы Лондона в Африке, и как они пересекаются с интересами Москвы? Почему британские банки не хотят работать в Африке? Каково сейчас военное присутствие британцев в Африке, и кто их главные контрагенты? Как Британия сегодня реализует свою мягкую силу в регионе? Говорит доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Ерёмина. Ведущий – Сергей Зотов.

Полная версия ролика на “Дзене”: https://dzen.ru/video/watch/65083db7e7ffbb1a8d987e69?share_to=link

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_O9l0zdb6dc
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