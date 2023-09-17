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Как изменилась военная помощь США для Украины в 2023 году: разбор RT

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17 сентября председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что объёмы военной помощи, которые запрашивает Украина, превышают производственные возможности альянса. Это заявление прозвучало на фоне изменений объёмов и структуры передаваемых вооружений.

Что произошло?

В 46-й пакет военной помощи Украине от 6 сентября США включили вооружения и военную технику только на $175 млн. Это в 17 раз меньше самого крупного на данный момент, 29-го пакета военной помощи, о котором было объявлено 6 января 2023 года.

Примечательно также, что по итогам первого месяца наступления ВСУ США пришлось незапланированно потратить более $2 млрд. После первых существенных потерь на Запорожском и Южно-Донецком направлениях ВСУ потребовалась существенная компенсация потерянной боевой техники и оборудования, для чего США выделили в общей сложности более $2 млрд четырьмя траншами — 13 и 27 июня, 7 и 25 июля. Значительная часть этих сумм была потрачена на дополнительные поставки американских БМП M2 Bradley и бронетранспортёров Stryker, часть которых 47-я механизированная и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригады ВСУ потеряли в боях под селом Работино в Запорожье. В этом же пакете украинским войскам США передали и кассетные боеприпасы. Однако практически сразу после этой поставки существенно изменилась структура военной помощи.

Что Украине поставляют, а что перестали?

Сразу после экстренных финансовых вливаний по итогам первого месяца украинского контрнаступления из поставок начала исчезать тяжёлая бронетехника. Начиная с 44-го пакета военной помощи, в списке поставок из США боевая техника непосредственно для боёв (танки, БМП и пр.) не значится вообще. С августа 2023 года военные поставки из США ограничены средствами обеспечения и боеприпасами к артиллерийским системам, патронами и противотанковыми ракетами, инженерной техникой и машинами для перевозки воды и топлива, запчастями и другим вспомогательным полевым оборудованием.

О чём это говорит?

Причин для снижения объёмов военной помощи из США и существенного изменения структуры может быть несколько. Во-первых, подавляющее большинство военной техники передаётся ВСУ из подразделений армии США или с военных складов. Отсутствие боевой бронетехники и явный перекос в сторону простых, массовых вооружений в трёх последних пакетах военной помощи подряд, вероятно, могут означать, что по некоторым образцам вооружений, прежде всего дорогой и долго производимой боевой технике, США или исчерпали доступный лимит, или близки к этому. Косвенно об этом можно судить по поставке высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Последний раз они официально поставлялись на Украину в январе 2023 года.

Во-вторых, сокращение поставок высокотехнологичных вооружений и техники может говорить о том, что ставка Украины и США на применение хай-тек-вооружений снова не сыграла и для реагирования на конфликт высокой интенсивности приходится расходовать большое количество обычных вооружений и боеприпасов.

В-третьих, помимо оружия, украинская армия нуждается в тотальном снабжении всем необходимым имуществом: от патронов до оборудования связи и обслуживания зарубежной боевой техники. Переход к затяжным боям, скорее всего, потребует дополнительных расходов, которые США могут попытаться сбалансировать сокращением поставок дорогостоящей боевой техники.

Комментарий редакции

Итак, несмотря на первоначальный пыл, Вашингтон столкнулся с суровой действительностью — ресурсы для чужой войны не бесконечны. Вместо танков теперь шлют только патроны да лопаты. Очевидно, денежный мешок США оказался не столь вместителен, как рассчитывали в Киеве. Так что теперь украинцам придется самим выкручиваться с имеющимся "щедрым" снабжением от дяди Сэма.

Источник: https://t.me/rt_russian/172291
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