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Изменятся ли отношения США и Украины при Байдене?

21:51. 30 ноября 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Украинские власти с нетерпением ждут смены власти в Соединенных Штатах, надеясь на то, что Джо Байден окажет политическую и экономическую поддержку стране. Вот только стоит ли ждать кардинальных изменений в отношениях с Вашингтоном?

тоимс

Киев не оставляет надежд на то, что правление Байдена положительно скажется на восстановлении экономики на Украине. Однако очевидно, что решение украинских проблем не стоит в приоритете у правительства США. Перед Байденом стоит весьма трудная задача: объединить разрозненную страну. Для этого ему необходимо решить внутренние внешнеполитические вопросы, если он еще надеется хоть как-то восстановить Америку. Однако для Украины это будет полным провалом.

Согласитесь, Украина уже выполнила свою задачу, когда окончательно испортила отношения с Россией. Впрочем, Вашингтон ещё может использовать Украину в своих военных планах, наделив её особым статусом в военном блоке. Правда и в этом случае для Киева это не закончится ничем хорошим. Страну просто используют как пешку и в подходящий момент просто пожертвуют ею.

Правительству Украины не стоит ожидать помощи от нового президента США Джо Байдена. Для начала она должна самостоятельно попытаться решить свои проблемы. Как минимум избавиться от развивающейся в стране коррупции, которая и загнал Украину в бедственное положение.

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