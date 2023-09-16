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Многие люди оказываются в плену собственных страстей. Они не видят тонких оттенков жизни, поглощенные грубыми наслаждениями. Шри Юктешвар Гири отмечал:

«Как могут рабы чувств наслаждаться этим миром? Его тонкие ароматы ускользают от них, пока они ползают в обычной грязи. Способность к различению прекрасного теряется для людей, поддающихся элементарным страстям.»

Это происходит потому, что люди считают, будто найдут счастье во внешних обстоятельствах, вещах, телесных удовольствиях. На самом же деле истинное счастье может дать только внутренняя гармония и мудрость. Архимандрит Рафаил отмечал:

«Человек безумно, страстно влюблён в эту жизнь, он ищет в физическом и материальном то, чего вещество ему дать не может, а именно – счастья. Никакие внешние обстоятельства не могут сделать человека счастливым, и он напрасно хочет найти счастье вовне, когда оно внутри него. Он ищет радости в видимом и осязаемом, а радость – в невидимом и духовном.»

Чем больше человек поддается страстям, тем сильнее они закабаляют его. В Бхагавадгите говорится:

«У человека, помышляющего о предметах чувств, рождается привязанность к ним; от привязанности рождается вожделение, от вожделения рождается гнев.

От гнева бывает заблуждение, от заблуждения — помрачение памяти, от помрачения памяти — гибель познания, от гибели познанья (буддхи) погибает (сам человек).»

Рабство страстей омрачает разум и способность здраво мыслить. Человек перестает трезво оценивать ситуацию, принимать взвешенные решения. Страсти подчиняют человека, лишают его свободы.

Серафим Саровский отмечал, что печали неизменные спутники поражённого страстью человека:

«Кто победил страсти, тот победил и печаль. А побеждённый страстями не избежит оков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от печали.»

Бесконтрольное удовлетворение желаний только усиливает зависимость человека. Парамаханса Йогананда отмечал, что желания никогда не могут быть полностью удовлетворены:

«Желания служащие для удовлетворения эго не прекращаются, даже когда они кажутся удовлетворёнными; в каждом мирском достижении материального обладания, что-то всегда остаётся неудовлетворенным. Семена-желания рождаются от этих, спровоцированных эго, активных желаний. Каждое неудовлетворенное активное желание, если не прожаренно мудростью, насаждает новое семя-желание в уме.»

Даже получив желаемое, человек не чувствует себя счастливым, а только хочет большего, таким образом он впадает в замкнутый круг.

Эти наблюдения подтверждает и современная психология. Согласно исследованиям, люди с сильными зависимостями и страстями (алкоголизм, наркомания, игромания) испытывают эмоциональный дисбаланс, тревогу и депрессию. Их мозг находится в состоянии хронического стресса и не получает удовольствия от обычных радостей жизни.

Нейробиологи объясняют это тем, что при страстях происходят функциональные и даже структурные изменения в мозге, связанные с системой вознаграждения. Человеку требуются всё большие дозы вещества или активности, чтобы получить удовольствие. Это ведёт к состоянию хронической неудовлетворённости.

Как же освободиться от этого рабства страстей?

Бхагавадгита советует научиться контролировать свои чувства и желания, следовать высшим целям:

«Кто проходит область чувств с чувствами, отрешёнными от влеченья и отвращенья, (подчинёнными) его воле, покорный Атману, тот достигает ясности (духа). При ясности (духа) происходит исчезновение всех его страданий, ибо, если прояснено сознание (четас), скоро укрепляется разум (буддхи).»

Необходимо развивать в себе мудрость и духовные качества, а не гнаться за удовлетворением сиюминутных потребностей.

По словам Йогананды, «чем большего осознания постоянного внутреннего блаженства человек достигает, тем меньше он попадает в ловушку желаний.» Когда в душе появляется гармония и радость, отпадает нужда искать их во внешнем мире.

С точки зрения психологии, необходимо развивать эмоциональный интеллект, осознанность, умение отслеживать свои желания и управлять ими. Это поможет обрести свободу от внутренних зависимостей и страстей.

Тогда исчезнет привязанность к временным удовольствиям, и человек сможет достичь подлинной радости и духовной свободы. Он осознает истинные ценности бытия и перестанет быть рабом собственных страстей.