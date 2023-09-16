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О солдатах юных возрастов

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О солдатах юных возрастов

Касательно солдат совсем юных возрастов

Есть в общем-то задокументированный опыт вермахта на этот счет.

К концу февраля 1944 г. на фронт в 4-ю ТА попали 357-я и 359-я пехотные дивизии 21-й волны, формировавшиеся с ноября 1943 г. в Польше из остатков разбитых частей и призывников 1926 г. рождения.

В ЖБД 4-й танковой армии особо отмечалось «К обеим дивизиям следует предъявлять меньшие требования, чем к остальным, поскольку 2/3 их личного состава 1926 г. рождения».

Предъявляй, не предъявляй, но в бой-то все равно идти надо. Про один из полков этих соединений на допросе в советском плену офицер штаба "крепости Тарнополь" высказался так: «Что касается 949 пп, то он, если так можно выразиться, испортил нам все дело. Боеспособность солдат 1926 года рождения исключительно низкая».

Нач. штаба немецкой 4-й ТА Фангор, когда ему из штаба группы армий начали пенять на большие потери новых соединений, отвечал так: «Едва начав свое обучение, они оказались втянуты в бои большого масштаба с крупными силами танков противника. При всем желании молодежь не могли этого выдержать ни физически, ни духовно, чему немало способствовали плохие условия погоды, дорог и местности. Сегодня эти солдаты находятся в состоянии апатии и полностью истощены».

Было еще высказывание типа "выглядят как толпа". Не как солдаты. "Война дело молодых, лекарство против морщин" но нижняя граница боеспособности тоже есть.

(с) Алексей Исаев

https://t.me/iron_wind/639 – цинк

"Воевать будут все" (с) Дацюк
"Мобилизация проходит нормально (с) Данилов

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8637949.html
Метки: 1944, великая отечественная война, Германия, Гитлер, исаев, история, мобилизация
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