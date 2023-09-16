Недавно ряд каналов утверждал, что фронт стал поспокойнее, и украинцы выдохлись. К сожалению, это не так. Противник продолжает с маниакальным упорством штурмовать наши позиции. У оппонентов настоящий безлимит на пехоту (призовут сколько нужно и при этом могут посылать в "мясные штурмы", не считаясь с потерями). Мало того, что уже практически восстановлен 9 корпус, так противник еще готовит новые бригады в тылу. К сожалению, в ходе летней кампании нам не удалось окружить ни одно подразделение, а значит совсем скоро мы увидим те же бригады на фронте.

Летне-осеннее наступление можно назвать "бронированным". Ставка делалась на западные образцы, но она не оправдалась. В текущих условиях "броня" не смогла проломить линию фронта. И здесь опять же стоит быть осторожными. Техники мы, конечно, много уничтожили, появились даже самые медийные кладбища западной брони под Работино, но недостатка брони у противника нет. Одна поставка 190 MaxxPro перекрывает все потерянные машины этой марки. Тем более в последнее время броню в атаках используют мало, а значит ее берегут.

Были надежды, что после провала контрнаступления Украина пойдет на переговоры, но на данный момент таких предпосылок не прослеживается. А значит контрнаступление продолжится. Каким оно будет?

Новая фаза украинского контрнаступления будет авиационной. Именно отсутствие адекватной авиационной поддержки было признано причиной неудач. И сейчас противник делает все, чтобы снизить наши возможности противодействия авиации. Для этого методично наносятся удары по системам ПВО в Крыму. Поставка кассетных ATACMS несет огромную угрозу нашим аэродромам (да-да, у нас есть проблемы с ангарами для бортов).

Ввод западных истребителей позволит применять на линии фронта полный спектр западного авиационного вооружения. По задумке JDAMы и HARMы будут лететь точнее, российские войска дрогнут, и вот тогда в бой снова массово кинут западную бронетехнику.

Время и нервы у противника небесконечные, поэтому решить эту сложнейшую задачу хотят до лета следующего года. У украинцев хватает наступательного потенциала и вместо того, чтобы ждать поставки западных истребителей, нужно срочно организовать наше наступление. Тем более, сейчас мы можем запросто кидать в десятки раз больше планирующих авиабомб, чем противник.

Две полуторатонных бомбы по опорнику будут резко снижать желание украинцев обороняться на этом участке. У нас есть возможность реализовать преимущество в авиации. Нельзя упустить это время. Иначе новые части противника окрепнут и весной будут представлять из себя серьезную угрозу. Но мы все равно победим, по-другому быть просто не может. По крайней мере на фронте в это верят.

Александр Харченко