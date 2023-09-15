Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Суровикин в Алжире

42 3


Арестованный, посаженный и расстрелянный из зенитки Суровикин в Алжире.
Вмести с ним отмечаются и другие представители министерства обороны.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8636824.html
Метки: алжир, Африка, суровикин, фотографии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 30513 25907
    марина три часа назад

      бравурность представления нового лица суровикина(кассадом)совсем не катит.Вопросы были ,они остались ,всех участников некоего действа разбросали кого-куда,иных совсем далече ..Официальная версия ,как всегда неправда ,а правду мы не услышим..Ложечки нашлись вроде ,но….история пошла дальше

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru