Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выпустил в журнале "Разведчик" программную статью "Крах империй-паразитов".
Основные тезисы:
- США и их союзники стремятся сохранить свою гегемонию, для чего разрушают сложившуюся систему международных отношений и безопасности.
- Россия выступает за формирование справедливого многополярного миропорядка и является центром притяжения для стран, не согласных с диктатом Запада.
- Западноцентричный колониальный миропорядок, сложившийся со времен Великих географических открытий, подходит к концу. Он основан на неоколониализме и паразитизме развитых стран по отношению к остальному миру.
- Большинство государств мира поддерживают укрепление многополярности и отвергают попытки США навязать им свою волю.
- Неоколониальная система Запада приближается к неизбежному краху. Мир вступает в новую эпоху, где доминирующее положение Запада уступит место многополярному мироустройству.
мир будет многополярен -но те же останутся Паразитами..ибо достойны считает Сергеев..
В Америке изображают, что сделают выборы нового бидона.
В Украине пустили слух, что будут выборы нового клоуна.
Дело сделано. Славяне воюют со славянами, Россия ослабла, Украина ваще в хлам и восстановлению не подлежит.
Россия себе такое не возьмет. Нет столько денег.
Европа тоже хочет жить, но США пока не разрешают как хочется. Приходиться Европе обманывать США.
Доллар держит высокую планку резервной валюты. Но мир уже не односторонний.
И в самом центре жо**ы поляки и хохлы.
один придурошный сакс слепил им теорию,Макииндер зовется ,вот они ,как ослы и шагают по ней;
” Маккиндер в 1942 году он сформулировал свою теорию: “Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом. Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом. Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром”. Другими словами, тот, кому удастся завоевать этот обширный и богатый ресурсами регион, простирающийся от Сибири до Украины, станет главной мировой державой.”
Сколько раз зубы ломали ,вот опять не проглатывают ,но и не отпускают -будет передышка,ибо кризис он везде …
А что тебя Жора к кошерным относит ? Ты по папе или по маме ?
У тебя сейчас новый год ?
Ладно, я буду ждать тогда.
Все равно не с кем мне болтать.