Главная » Мировоззрение, Политика

Крах империй-паразитов

53 4
krah
 
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выпустил в журнале "Разведчик" программную статью "Крах империй-паразитов".
 
Основные тезисы:
  • США и их союзники стремятся сохранить свою гегемонию, для чего разрушают сложившуюся систему международных отношений и безопасности.
  • Россия выступает за формирование справедливого многополярного миропорядка и является центром притяжения для стран, не согласных с диктатом Запада.
  • Западноцентричный колониальный миропорядок, сложившийся со времен Великих географических открытий, подходит к концу. Он основан на неоколониализме и паразитизме развитых стран по отношению к остальному миру.
  • Большинство государств мира поддерживают укрепление многополярности и отвергают попытки США навязать им свою волю.
  • Неоколониальная система Запада приближается к неизбежному краху. Мир вступает в новую эпоху, где доминирующее положение Запада уступит место многополярному мироустройству.
Полностью статья доступна по ссылке http://svr.gov.ru/upload/iblock/3eb/15092023r.pdf
Источник: http://svr.gov.ru/upload/iblock/3eb/15092023r.pdf
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Девиз Всемирной Имперской Победы трудовых ресурсов Мироздания, Империума Светлых сил семьи единого трудового братства созидателей и тружеников Цивилизации, Всемирной Империи Светлых сил «Золотой Век» Человечества: «Честь и Верность, Светлые силы мира, наше Отчество!»
1917 год — начало преображения человечества. „О текущем моменте” № 4 (132), октябрь 2017
Цель паразитов – Россия! Часть 2
«РОССИЯНЕ» - ЭТО БУДУЩИЕ ХАЗАРЫ (Крах ФР – конец Русским в РФ?)
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 30513 25907
    марина три часа назад

      мир будет многополярен -но те же останутся Паразитами..ибо достойны считает Сергеев..

    • 11494 8810
      чужой два часа назад

        В Америке изображают, что сделают выборы нового бидона.
        В Украине пустили слух, что будут выборы нового клоуна.
        Дело сделано. Славяне воюют со славянами, Россия ослабла, Украина ваще в хлам и восстановлению не подлежит.
        Россия себе такое не возьмет. Нет столько денег.
        Европа тоже хочет жить, но США пока не разрешают как хочется. Приходиться Европе обманывать США.
        Доллар держит высокую планку резервной валюты. Но мир уже не односторонний.
        И в самом центре жо**ы поляки и хохлы.

        • 30513 25907
          мариначужой час назад

            один придурошный сакс слепил им теорию,Макииндер зовется ,вот они ,как ослы и шагают по ней;
            ” Маккиндер в 1942 году он сформулировал свою теорию: “Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом. Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом. Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром”. Другими словами, тот, кому удастся завоевать этот обширный и богатый ресурсами регион, простирающийся от Сибири до Украины, станет главной мировой державой.”
            Сколько раз зубы ломали ,вот опять не проглатывают ,но и не отпускают -будет передышка,ибо кризис он везде …

            • 11494 8810
              чужоймарина час назад

                А что тебя Жора к кошерным относит ? Ты по папе или по маме ?
                У тебя сейчас новый год ?
                Ладно, я буду ждать тогда.
                Все равно не с кем мне болтать.

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru