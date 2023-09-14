Главная » Политика, События

Путин посетит Северную Корею

34 1


Товарищ Ким Чен Ын во время поездки по России пригласил Путина посетить с государственным визитом КНДР. Путин согласился приехать в Пхеньян.
Ну а пока Ким Чен Ына возят по оборонным предприятиям в регионе. В рамках расширения оборонного сотрудничества.
На Украине и в американской прессе закатили истерику, что Ким Чен Ын уже 1,5 месяца поставляет России большие партии артиллерийских боеприпасов. Как раз с отсчетом от визата Шойгу в Пхеньян.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8633012.html
Метки: ким чен ын, кндр, Путин, северная корея
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мы мирные люди, но с атомной бомбой нам спокойней — репортаж из Северной Кореи (ФОТО)
Ящик Пандоры, джинн из бутылки и анекдоты: Путин посетил «Валдай»
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
Интервью Владимира Путина телеканалу CNN
Путин достоин всенародной поддержки и сейчас, и на выборах 2018!
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30498 25912
    марина два часа назад

      Не захотел Токаев быть страной /транзитером -станет Корея ,лимитроф и спутник гос-во Китая..Вот только про социализм надеюсь тему не будут возрождать в РФ -ложь 100%..
      Ах ,эти маленькие страны ,они как куклы ,сначала служат хозяину ,а потом исчезают..Помните Ливию? богатейшую с полным коммунизмом..Где она..?Даже Лукашенко не выразил соболезнование ,что исчезло 20 тыс народу ,смыло…и молчок ,а по каким -нибудь 30 туркам или индийцев и страна РФ,и РБ горюют..
      “Который день читаю в западных СМИ причитания по поводу тысяч (возможно, и десятков тысяч) погибших ливийцев, которых просто смыло в море после прорыва дамб. Винят ураган, проливные дожди, природу…
      И хоть бы кто-то написал, что мощнейшая система плотин и ирригационных систем в Ливии были построены и тщательно поддерживались при «кровавой диктатуре» Муаммара Каддафи и при активной поддержке соцлагеря. В частности, прорванные ныне дамбы были построены в 1970-е годы югославскими компаниями. Но вот Запад «демократичненько» сверг Каддафи – и теперь в Ливии вообще никто не поддерживает системы ирригации.
      А если еще вспомнить, что западный Альянс активно бомбил ливийские ирригационные сооружения в 2011 году, то можно смело утверждать, что ответственным за нынешнюю трагедию является тот самый «демократичный» Запад, свергнувший «кровавую диктатуру»!посм.жуткие кадры -город снесло…https://skeptimist.livejournal.com/5597586.html

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru