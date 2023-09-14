Путин посетит Северную Корею
Товарищ Ким Чен Ын во время поездки по России пригласил Путина посетить с государственным визитом КНДР. Путин согласился приехать в Пхеньян.
Ну а пока Ким Чен Ына возят по оборонным предприятиям в регионе. В рамках расширения оборонного сотрудничества.
На Украине и в американской прессе закатили истерику, что Ким Чен Ын уже 1,5 месяца поставляет России большие партии артиллерийских боеприпасов. Как раз с отсчетом от визата Шойгу в Пхеньян.
Не захотел Токаев быть страной /транзитером -станет Корея ,лимитроф и спутник гос-во Китая..Вот только про социализм надеюсь тему не будут возрождать в РФ -ложь 100%..
Ах ,эти маленькие страны ,они как куклы ,сначала служат хозяину ,а потом исчезают..Помните Ливию? богатейшую с полным коммунизмом..Где она..?Даже Лукашенко не выразил соболезнование ,что исчезло 20 тыс народу ,смыло…и молчок ,а по каким -нибудь 30 туркам или индийцев и страна РФ,и РБ горюют..
“Который день читаю в западных СМИ причитания по поводу тысяч (возможно, и десятков тысяч) погибших ливийцев, которых просто смыло в море после прорыва дамб. Винят ураган, проливные дожди, природу…
И хоть бы кто-то написал, что мощнейшая система плотин и ирригационных систем в Ливии были построены и тщательно поддерживались при «кровавой диктатуре» Муаммара Каддафи и при активной поддержке соцлагеря. В частности, прорванные ныне дамбы были построены в 1970-е годы югославскими компаниями. Но вот Запад «демократичненько» сверг Каддафи – и теперь в Ливии вообще никто не поддерживает системы ирригации.
А если еще вспомнить, что западный Альянс активно бомбил ливийские ирригационные сооружения в 2011 году, то можно смело утверждать, что ответственным за нынешнюю трагедию является тот самый «демократичный» Запад, свергнувший «кровавую диктатуру»!посм.жуткие кадры -город снесло…https://skeptimist.livejournal.com/5597586.html…