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МИД РФ выдворяет американских дипломатов

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МИД РФ выдворяет американских дипломатов


Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Л.Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж.Силлина и второго секретаря посольства Д.Бернстайна.

Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р.Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации. Послу США заявлено, что Дж.Силлин и Д.Бернстайн должны покинуть территорию России в течение 7 суток в статусе «persona non grata».

Подчеркнуто также, что противоправная активность дипломатического представительства США, включая вмешательство во внутренние дела страны пребывания, недопустима и будет решительно пресекаться. Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1904457/ – цинк

Можно ожидать, что США в ответ вышлют российских дипломатов.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8634125.html
Метки: госдеп США, дипломатия, мид рф, США, шпионаж
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