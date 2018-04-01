Иностранцы восхитились решением России выдворить 152 дипломата западных государств: «Вот оно: «око за око!»» в Иностранцы о России 31/03/20

Как известно, целый ряд государств Запада совершил ранее демарш с высылкой 152 российских дипломатов. Ответ на этот недружественный шаг был дан Москвой 29 марта, в речи которую изложил Сергей Лавров. Глава МИД сообщил, что ответные меры России будут зеркальными и коснуться каждой страны, которая совершила антироссийский акт.

Иными словами, мы можем взять список тех государств, которые совершили против нас дипломатический выпад, и отразив его по содержанию, получить то, как воочию будет выглядеть российский ответ.

Всего это 152 дипломата, из которых 23 британских уже были высланы, а судьба еще семи пока не ясна. Дело в том, что из числа российских дипломатических лиц высланных ранее, 7 покинули представительство НАТО в Брюсселе. А поскольку данной структуры в России нет, «зеркальный» ответ в данном случае, пока не ясен.

Тем не менее, решение принято и это серьезный шаг. И потому, было бы весьма любопытно посмотреть, как он воспринимается рядовыми гражданами коллективного Запада. Проясним…

Новость о зеркальных мерах России на англоязычном канале «RT-America»:

Перевод наиболее популярных иностранных комментариев:

— «Все правильно, Россия! Сопротивляйся этой агрессии! И удачи тебе! Из Швеции!»

Xendrius

— «Американские и британские империалисты — безумны. Эти страны возомнили себя Рэмбо, и думают, что могут запугать Китай и Россию до полного подчинения. Даже Европа смотрит на это с округлившимися глазами… Все это дело — полная чушь!»

FORCE

— «Тактика запугивания со стороны англо — саксов, лишь все больше и больше доказывает миру, что они лгут. Трезво мыслящей части Европы ясно, что они замышляют оправдать любые агрессивные действия предпринятые против России. И я очень рад, что мир просыпается! Потому, что в отличии от восточноевропейских стран западная Европа понимает, что ЕС не вечен, и если такие механизмы будут обкатаны на России, никто не помешает Лондону и Вашингтону в будущем, применить их против нас!»

cheekyoziechick

— «Они потерпели неудачу в Ираке, Ливии, Афганистане, а теперь и в Сирии, и потому объединились, чтобы обвинить Россию в нелепом отравлении Скрипаля. Элиты США и Англии получают разоблачение своей лжи всякий раз, но все-равно продолжают позорить народ Европы и Америки! Это какой то абсурд!»

Cephas Dlamini

— «Поверьте, русские, все свободомыслящие, справедливые и честные люди во всем мире стоят за Россией и презирают то, что делает этот злой и коррумпированный западный режим. Мы находимся прямо внутри него, но все – равно все это понимаем!»

gary baker

— «Таким образом, Россия спокойно дала ответ идентичный тому, что было сделано против нее, а США и Британия тут же заскулили, что это неразумно… Что ж, лично я их истерикой – полностью удовлетворен!»

nyrtzi

Руслан Хубиев

Источник: nashaplaneta.su