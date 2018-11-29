Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 ноября 2018

Этим вечером силы ПВО перехватили вооруженный дрон, который летел в направлении российской военной авиабазы Хмеймим в юго-западной части провинции Латакия.

По информации местных СМИ, сирийская ПВО подняла тревогу после того, как вооруженный беспилотник был замечен пролетающим над прибрежной зоной Латакии.

По имеющимся данным, беспилотник запущен из сельской местности района Джиср эш-Шугура в Идлибе на границе с провинцией Латакия.

Сегодняшний налёт беспилотника террористов фиксируется впервые с сентября.

Более детальной информации пока нет.

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