Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 ноября 2018
- 12:37 Россия готова помочь умеренной оппозиции в ликвидации “Ан-Нусры” в Сирии – Лаврентьев.
- 10:53 Мы готовы закрыть глаза на убийство из-за своих интересов.
- Вчера 22:36 В больницы Алеппо доставили пострадавших с отравлением хлором.
- Вчера 22:36 СРОЧНО: ПВО сбила ударный дрон вблизи российской авиабазы Хмеймим.
- Вчера 20:30 Дамасское время.
Россия готова помочь умеренной оппозиции в ликвидации “Ан-Нусры” в Сирии – Лаврентьев
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Мы готовы закрыть глаза на убийство из-за своих интересов
Госдеп США объявил, что наследный принц бин Салман не причастен к убийству Хашогги, что вызвало знатное бурление в Сенате и Конгрессе США, а также в демократической прессе.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что прямые свидетельства, связывающие наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана с убийством журналиста Джамаля Хашогги, отсутствуют. Глава внешнеполитического ведомства США сказал об этом после того, как он и глава Пентагона Джим Мэттис выступили на эту тему перед сенаторами (заседание проходило в закрытом режиме).
«Прямых свидетельств, связывающих наследного принца с убийством Джамаля Хашогги, нет», – сказал Помпео.
После многочисленных призывов Сената, Помпео и Мэттис провели для сенаторов закрытый брифинг, посвященной убийству Хашогги и роли Саудовской Аравии в гражданской войне в Йемене.
«Ослабление связей с Саудовской Аравией было бы серьезной ошибкой для национальной безопасности США и их союзников», – написал Помпео в блоге незадолго до заседания. Президент Трамп на прошлой неделе пообещал остаться «надежным партнером» Саудовской Аравии и заявил, что неясно, знал ли наследный принц о планируемом убийстве Хашогги. Это заявление возмутило членов Конгресса, в том числе и республиканцев, которые потребовали провести расследование по этому вопросу.
Как заявил после брифинга сенатор-республиканец Боб Коркер, всем присутствующим было очевидно, что ответственность за гибель Хашогги несет наследный принц.
«У нас проблема. Мы понимаем, что Саудовская Аравия союзник, в каком-то смысле, и достаточно важная страна, – заявил Коркер, возглавляющий сенатский комитет по международным отношениям. – Но мы также наблюдаем наследного принца, действия которого неконтролируемы».
Сенатор-демократ Боб Менендес сказал, что своей реакцией Вашингтон по сути сообщает Саудовской Аравии, что «можно убивать безнаказанно». «Это возмутительно, что мы готовы закрыть глаза на подобное убийство из-за своих "интересов"», – заявил он.
Сенатор-республиканец Линдси Новая записьГрэм пригрозил отказаться голосовать по любым важным вопросам, в том числе по бюджету, пока ЦРУ не проведет доклад для Сената об убийстве Хашогги.
Мэттис заявил, что прекращение военной помощи в Йемене и поставок оружия важным партнером было бы некорректным решением.
«Нельзя забывать о наших интересах в сфере безопасности, даже в то время, как мы пытаемся установить ответственность за убийство Джамаля Хашогги, которое президент Трамп назвал «неприемлемым и ужасным преступлением», преступлением, которым наша страна не попустительствует», – говорится в тексте выступления Мэттиса, который был опубликован, пока шло заседание.
Помпео подчеркнул, что Саудовская Аравия является слишком важным союзником, чтобы прекращать сотрудничество с ней. «Королевство – важная сила для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, как и США, и в отличие от этих критиков, признает огромную угрозу, которую представляет для всего мира Исламская республика Иран».
По словам Помпео, прекращение дозаправки самолетов и другой поддержки коалиции по борьбе с боевиками в Йемене, которую возглавляет Саудовская Аравия, «нанесло бы огромный ущерб» интересам США и их союзников и партнеров на Ближнем Востоке.
«Первая миссия – оказать поддержку Саудовской Аравии и Эмиратам в их борьбе с боевиками-хути, которых поддерживает Иран. Этот конфликт для Саудовской Аравии не является факультативным, и оставить ее без поддержки чревато риском и для американских интересов», – подчеркнул он.
https://www.golos-ameriki.ru/a/khashoggi-mattis-pompeo/4678241.html – цинк
Демократы естественно не поверили.
Отсутствие директора ЦРУ Джины Хэспел обусловило то, что закрытый брифинг госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса для Сената Конгресса США по поводу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи получился неубедительным. Об этом после брифинга заявил журналистам, в том числе из телекомпании ABC, сенатор Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс).
Он назвал самым красноречивым из услышанных и увиденных сведений "пустое кресло, предназначенное для директора Центрального разведывательного управления Джины Хэспел", которая не присутствовала "по указанию Белого дома". "Я не припомню брифинга по столь же деликатной теме, на котором нам не давали доступа к информации американских разведывательных ведомств. Как результат, большая часть представленных свидетельств была интересной, но неубедительной", – пояснил сенатор.
По его словам, многие его коллеги в верхней палате Конгресса убеждены, что "убийство Хашкаджи никогда бы не произошло без ведома и распоряжения наследного принца Саудовской Аравии" Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. "Его роль в расправе нынешняя администрация [президента США Дональда Трампа] не желает признавать", – посетовал демократ.
Как сообщал обозреватель турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Селви со ссылкой на собственные источники, ЦРУ располагает записью телефонного разговора наследного принца Саудовской Аравии, на которой тот отдает приказ "как можно скорее заставить замолчать [журналиста] Джамаля Хашкаджи". По данным журналиста, глава ЦРУ Джина Хэспел во время визита в Анкару в прошлом месяце сообщила о наличии записи телефонного разговора наследного принца с его братом, послом королевства в США Халидом бен Сальманом. В разговоре они якобы обсуждали Хашкаджи и высказывали недовольство его публикациями.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5848242 – цинк
И вот почему не желают признавать.
Саудовская Аравия подписала с США межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в $15 млрд. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.
Стороны подписали окончательный договор 26 ноября, но об этом стало известно только сейчас. "26 ноября должностные лица Саудовской Аравии и США подписали "письма с предложением и принятием предложения" – межправительственное соглашение, определяющее условия передачи" систем ПРО в рамках сделки по продаже, отметил представитель внешнеполитического ведомства. Передача Соединенными Штатами военной продукции и военных услуг регулируется такого рода межправительственными соглашениями, которые в системе продажи оружия и военной техники иностранным государствам именуются письмами с предложениями и принятием предложений.
Дипломат напомнил, что в октябре 2017 года Госдепартамент уведомил Конгресс США о потенциальной сделке по продаже Саудовской Аравии 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и семи радаров для этих комплексов на сумму в $15 млрд.
"Продажа системы противоракетной обороны THAAD принесет пользу национальной безопасности США, содействуя обеспечению долгосрочной безопасности Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы баллистических ракет иранского режима и поддерживаемых Ираном экстремистских группировок", – отметил представитель внешнеполитического ведомства.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5849046 – цинк
1. На деле, конечно ничего нового "Он конечно сукин сын, но он наш сукин сын". Как оказалось, под формулу легко подходит и убийство с расчленением в консульстве. Оружейные сделки конечно оказались куда как важнее морального облика, что фактически обесценивает любую последующую риторику США по каким-либо убийствам в будущем.
2. Разумеется, такие заявлениям Помпео и закрытые слушания не остановят навал на Трампа с этого направления, так как располагая большинством в Палате Представителей, демократы могут инициировать собственное расследование и добиваться обнародования засекреченного доклада ЦРУ и других имеющихся доказательств наследного принца. Кроме того, есть еще фактор Турции, которая пока не демонстрирует желания сворачивать это дело, продолжая в закрытом порядке вести переговоры с саудитами по поводу отступных.
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В больницы Алеппо доставили пострадавших с отравлением хлором
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СРОЧНО: ПВО сбила ударный дрон вблизи российской авиабазы Хмеймим
Этим вечером силы ПВО перехватили вооруженный дрон, который летел в направлении российской военной авиабазы Хмеймим в юго-западной части провинции Латакия.
По информации местных СМИ, сирийская ПВО подняла тревогу после того, как вооруженный беспилотник был замечен пролетающим над прибрежной зоной Латакии.
По имеющимся данным, беспилотник запущен из сельской местности района Джиср эш-Шугура в Идлибе на границе с провинцией Латакия.
Сегодняшний налёт беспилотника террористов фиксируется впервые с сентября.
Более детальной информации пока нет.
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Дамасское время
Внезапно.
Посмотрел достаточно неплохой иранский фильм про сирийскую войну.
Снял его достаточно известный иранский режиссер Хатамикья и фильм оказался вполне смотрибельным и интересным, особенно для тех, кто следил за сирийской войной.
Завязка нехитрая – два иранских летчика, отец и сын (сын рос без отца, который зависал на войне с Ираком, потом с Боснии и в Ливане), отправляются на аэродром Тадмор под Пальмирой, чтобы отогнать в Дамаск Ил-76 с беженцами и пленными, так как ИГИЛ ведет наступление на город (которой вскоре будет взят), а свободных сирийских летчиков нет.
Кино сразу интригует неплохой передачей атмосферы отступления – колонны беженцев, атака шахид-мобиля, засада с ПТУРом, вид на город с замка Пальмиры (порадовали натурные съемки, хорошо знакомых по хронике боев мест), горящий город через который перекатывает фронт и т.д. Ополченцы с нашивками "Хезбаллы", квадрокоптер ИГИЛ снимающий атаку шахид-мобиля, карты положения фронта из Твиттера того периода, бельгиец из пиар-службы ИГИЛ – отражают внимание авторов к деталям. Несколько портит впечатление посредственная компьютерная графика, но в целом, у авторов более-менее получилось передать атмосферу сирийской войны лета 2015 года.
Разумеется, просто не получается. Боевики ИГИЛ захватывают самолет и пытаются использовать главного героя в своих целях. ИГИЛ в фильме представлен в виде безжалостных фанатиков (при этом показаны самые разные типажи, которые составляют черную массу), которые идут к своей цели по колено в крови, нарушая все принципы ислама и попирая человечность, что достаточно наглядно передает то, что ИГИЛ творил в оккупированной Пальмире, где разрушались памятники античной архитектуры, осуществлялись массовые публичные казни и творились разные зверства. Пожалуй это один из первых фильмов, где с художественной стороны показан Халифат на пике его влияния и с позиций сегодняшнего дня мы можем видеть, что именно помогла уничтожить Россия в Сирии, помогая нашим союзникам уничтожить Халифат и его армию. У нас фильмы об этом еще впереди.
В целом, получился достаточно неплохой боевик-драма на актуальную военно-политическую тематику. На фоне беспомощных "Крыма в 3D" или американской "Кавалерии", выглядит "Дамасское время" вполне нормальным фильмом, чего прямо скажем не ожидалось.
На Ютубе только в 360p.
Вот здесь https://hdlava.me/film/damasskoe-vremya.html в 720p, но с рекламой.
В общем, рекомендую к ознакомлению. Не шедевр, но вполне достойно и пока что это лучший худ.фильм о Сирийской войне.
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