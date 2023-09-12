На западе забили тревогу: Потолок Цен вернулся Бумерангом
На западе забили тревогу. Потолок Цен на нефть вернулся Бумерангом. Геоэнергетика Инфо. Цены на нефть взлетели из-за Саудовская Аравии и России сократить добычу и поставки нефти. Западу это совсем ни к чему – в Европе и США пытаются побороть растущую инфляцию и обуздать цены на топливо. В Европе также не знают, что делать с ценовым потолком на российскую нефть. Механизм оказался настолько не рабочим, что на него практически махнули рукой
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