Ким Чен Ын едет в Россию
Северная Корея официально подтвердила визит Ким Чен Ына в Россию.
Руководитель КНДР отправился в нашу страну на знаменитом бронированном поезде.
Во Владивостоке состоится его встреча с Путиным, которым сегодня самолетом прибыл на Дальний Восток.
От встречи ждут серьезного расширения российско-корейского экономического и военно-технического сотрудничества.
Что интересно нам:
1. Боеприпасы и задействование мощностей северокорейского ВПК.
2. Развитие и укрепление торговых связей, а также доступ на северокорейский внутренний рынок.
3. Давление Северной Кореи на Южную Корею, чтобы ограничивать поставки вооружений в Европу в интересах войны на Украине.
Что интересно им:
1. Допуск северокорейских рабочих к работе на Дальнем Востоке.
2. Профанирование Россией санкций ООН против КНДР.
3. Доступ к современным военным технологиям.
Для тех, кто любил у нас потешаться над Северной Кореей ныне настали трудные времена. Идеология чучхэ-сонгун в своей основе несете принцип "развитие с опорой на собственные силы". Для России после обретения полной военно-политической и экономической субъектности, это более чем актуальный вопрос.