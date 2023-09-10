Не ожидали? Россия вышла на второе место по запасам урана
Россия вышла на второе место в мире по запасам урана и готовит несколько новых проектов в Африке, которые позволят ещё больше закрепить лидерские позиции. Почему уран становится всё более востребованным ресурсом и как вокруг него закручивается военно-политическая интрига, а также о новой истории спасения расскажем в сегодняшнем выпуске сразу после краткой сводки позитивных новостей.
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