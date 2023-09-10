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Инвалиды тоже сойдут

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Инвалиды тоже сойдут

На Украине на официальном уровне заявили, что собираются ликвидировать институт «ограниченно пригодных к службе в армии». Ограничиться планируют только «годными» и «негодными». Ликвидация целой категории граждан, которые на законных основаниях могут уклоняться от тотальной мобилизации, является прямым следствием необходимости усиливать насильственный набор в армию для компенсации тяжёлых безвозвратных потерь ВСУ и замещения истощённого человеческого ресурса.

На текущий момент мы видим, что после провального летнего наступления ВСУ, где потери достигли, по официальным данным, 66 тыс. человек, противник системно готовится призвать существенное количество людей, для чего уже принят ряд решений.

1. Постановка на воинский учёт женщин с 1 октября с вероятным последующим запретом на выезд из страны.
2. Обращения к странам ЕС и НАТО с требованием выдавать на Украину потенциальных солдат из числа беженцев.
3. Сокращение критериев, которые позволяли бы студентам (https://vk.com/wall-211411957_883003) уклоняться от мобилизации.
4. Сокращение критериев, которые позволяли бы инвалидам (https://vz.ru/news/2023/9/3/1228679.html) уклоняться от мобилизации.
5. Ну и теперь ещё и ликвидация «ограниченно годных» граждан.

И это наверняка не последние новшества, которыми «обрадуют» жителей Украины в ближайшее время. Разумеется, если бы у противника была возможность призывать полностью здоровых, да ещё и по старым правовым критериям, он бы этой возможностью пользовался. Но её нет. Лимит добровольцев давно исчерпан, а обычные граждане, видя разрастающиеся по всей стране кладбища, всеми силами стремятся избежать участи погибнуть.

Спорадические протесты обычных граждан Украины, которые наивно ссылаются на какие-то уже ничего не значащие права и законы, мало на что влияют в условиях развязанного террора против не согласных с «войной до последнего украинца». Любопытно, что одновременно с этим сама война, о которой на Украине говорили ещё до начала СВО, до сих пор не объявлена. Но при этом на фронте режим Зеленского положил в землю уже сотни тысяч украинцев.

США, разумеется, на эти потери, как и на легитимность мобилизации украинцев, плевать. Для Вашингтона это просто расходный материал по бросовой цене.

Специально для RT https://t.me/c/1686844692/4719

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8624150.html
Метки: мобилизация, Украина
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