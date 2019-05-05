Подставная фигура «Сталингулаг». Инвалид-колясочник Горбунов, как индульгенция от тюрьмы

Хотя колясочник Горбунов скорее всего является банальной подставной фигурой в игре со «Сталингулаг», но и это не должно обеспечивать ему безнаказанность.

Очередная истерика случилась у оппозиционно-либерально-грантовой общественности. На днях выяснилось, что блогер Александр Горбунов, ведущий за западные гранты ранее анонимный телеграм-канал «Сталингулаг», оказался инвалидом, страдающим спинально-мышечной атрофией и передвигающимся в кресле-каталке. «Сталингулаг» приобрел популярность в определенных кругах, начав активные антироссийские публикации, в которых с помощью мата и при отсутствии каких-либо аргументов измазывал Россию и её лидеров откровенной агитационной грязью. То есть, трудился в духе соратников из «Дождя», «Эха Москвы» и прочих Би-би-си с Дойче Велле.А когда анонимным «Сталингулагом», открыто призывавшим к экстремизму, свержению государственного строя и переходившем на оскорбления и клевету, занялись правоохранительные органы, тогда у Горбунова и его кураторов бомбануло. Когда прошли обыски у родственников и стало понятно, что анонимность «Сталингулага» раскрыта, а хвост начал активно пригорать, то была сыграна комбинация в стандартном оппозиционно-либеральном стиле. Инвалид Горбунов в кресле-каталке, изобразив на лице трагизм и скорбь, прибыл в редакцию, конечно же, Би-Би-Си, где рассказал о том, что именно он является автором «Сталингулаг» и его, бедного, неходячего больного преследует «кровавый режим». И вот даже сейчас за ним «ехал белый «форд», в котором наверное сидели сотрудники спецслужб. Либерально-грантовые активисты сразу же изошли слюной: о, бедный, бедный инвалид Горбунов!!! Страшная власть преследует его!!! Запад, спаси несчастного!!!Разумеется, даже самой отмороженной либшизе стала понятна простейшая схемка – запустили антироссийский провокационный ресурс «Сталингулаг», раскрутили до ТОПа, посадили «владельцем» Горбунова – инвалида в кресле-каталке, а потом выпустили его с признаниями на популярный Би-Би-Си, где он поведал о преследованиях кровавой власти. Сразу же последовали массово растиражированные вопли о том, что блогер-инвалид-колясочник подвергается давлению в «этой стране». Старая и не раз обкатанная методика.И не надо забывать, что и инвалид ведь тоже вполне может быть банальной сволочью, за гранты поливающей грязью свою собственную страну и отрабатывающей гонорары. Либо за хорошие деньги принимающий на себя ответственность за данные деяния. Что и случилось с Горбуновым. Инвалидность не является индульгенцией от подлости и соответствующего наказания за неё. Разумеется, инвалидность по шизофрении не в счет.И в этом случае вполне гуманными будут условное наказание, либо крупные штрафы. Но штрафы снова станут «либеральным» поводом для сбора денег с доверчивых «диванных революционеров» – как всегда соберут, часть отпилят на карманные расходы, а остальные под шум пиара внесут «за инвалида». Всё идет по плану.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8755465.html