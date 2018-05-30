Досье на Путина В.В.

20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР . В 1991—1996 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

Путин Владимир Владимирович, 1952 года рождения, русский, из семьи военного. Образование высшее. Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета . С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ . С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР , работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР-ГДР.



С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами Президента Российской Федерации . После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.

Первым лицом государства стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента Российской Федерации Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента Российской Федерации — в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку. Впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года . Переизбирался на пост главы государства в 2004 , 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был конституционно увеличен с 4 до 6 лет.

Полковник запаса (1999). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (1997). Кандидат экономических наук (1997). Мастер спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975), чемпион Ленинграда по дзюдо (1976), заслуженный тренер России по самбо ( 1998 ). Свободно владеет немецким и английским языками.

Из материалов наблюдения известно, что Путин В.В. прошёл подготовку в области разведывательной и контрразведывательной деятельности. Специалист по внедрению в структуры государственного управления, сколачиванию и руководству группами обеспечения оперативных действий. Отличается способностью маскироваться и принимать формы соответствия оперативной среде, а так же навыками подбора агентов, соответствующих той среде, для работы в которой он сам их направляет.

В связи с чем не следует воспринимать ту часть его группы, которую он подобрал для контактов с Западом, как адекватный канал для обратной связи с правящими в России силами. Это подставные фигуры. Введение таких фигур на официальные должности, включая посты в правительстве, является одной из акций дезинформации Запада. Даже в случае назначения представителей, искренне разделяющих наши оценки в политике, их используют «в тёмную». Любых членов российского правительства, носящих репутацию так называемых «либералов» и «западников», следует воспринимать как «слепых» агентов, работающих под непосредственным контролем и не способных влиять на формирование намерений своего руководства.

Отлично владеет всеми видами холодного и огнестрельного оружия, обучен методам конспирации и оперативной работы, осведомлён о формах и методах работы основных спецслужб мира. В совершенстве владеет искусством дезинформации и проведения многоуровневых дезинформационных операций.

Владеет восточными единоборствами. Главная психологическая особенность – целеустремлённость. Психологически устойчив, контактен. В совершенстве владеет искусством вербовки. Умеет располагать к себе любого собеседника. Отличается высоким уровнем мастерства в переговорах. За свою служебную карьеру не проиграл ни одни переговоры. Все личные контакты немедленно ставит под контроль и управляет их течением по своему усмотрению.

Особенно отмечается его способность к нестандартным действиям в критической ситуации. Примеры – угроза захвата резидентуры КГБ в Дрездене, операции в Чечне, в конфликте Грузии с Южной Осетией и в Крыму. При руководстве группой всегда наиболее рискованную часть операции предпочитает выполнять лично. Удалённым тестированием и проверками выявлена высокая психологическая установка на победу в любых условиях. Способен гибко менять тактику действий. Уже упоминалась способность объекта к дезинформационным акциям. В острых ситуациях способен имитировать сотрудничество с противником. Отрытым действиям предпочитает выжидание и нанесение неожиданного поражающего удара.

Обладает обширными связями в мировой политике. В общении прост и избегает ярких запоминающихся жестов и образов. Перехватывает управление разговором через умелое слушание собеседника и уточняющие вопросы. Умело располагает к себе и скрывает состояние интеллектуального превосходства, являющегося следствием информированности и специальной подготовки, а так же длительного опыта применения специальных знаний на практике.

Агент «Дора» утверждает, что во время избирательных кампаний в США и Германии «Тёмный» находился в Москве. Подтверждениями о его участии в руководстве акциями киберпроникновения в систему выборов Управление не располагает.

По информации источника «Моисей» попытки политического руководства Израиля использовать «Тёмного» в кампании на Ближнем Востоке без расшифровки оперативного интереса к результатам не привели. Подобная осторожность объясняется непрояснённостью пределов границ силового обеспечения действий России в Сирии.



Собранных материалов достаточно для продолжения ведения дела оперативной разработки с окраской «Угроза национальной безопасности». Предложения и план оперативной работы подготовлены. Все мероприятия проводить только по особой команде. Отдельно обращаю внимание, что объект охраняется по высшему уровню обеспечения безопасности.

.S.

Я не знаю, как на самом деле выглядит досье на Путина, которое непременно существует во всех мировых разведках. Точно можно сказать лишь одно: оно существует и в нём непременно отражены все перечисленные моменты. У разведчиков свой угол зрения на мир и людей в нём, так что ничего удивительного не будет в том, что они подчёркивают в Путине лишь то, что для них особенно важно. А нам просто интересно представить, как они видят нашего президента и на что обращают особое внимание. Возможно, это поможет и нам понять некоторые его действия, которые без учёта специфики его первой профессии порой остаются непонятными.





А. Халдей

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