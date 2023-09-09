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Вооружение северокорейской подводной лодки с ядерными ракетами

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К вопросу о вооружении новой северокорейской подводной лодки https://colonelcassad.livejournal.com/8619039.html с атомными ракетами.
Всего лодка несет 4 больших тактических ракеты и 6 поменьше (схема от канала "Атомное чучхэ" https://t.me/nucdprk/3350).
Запихнуть 10 однотипных ракет в корпус не смогли из-за скромных размеров лодки.

Что именно там может быть? Вот кадры различных испытаний подводных запусков различных ракет.











Плюс кадры нового северокорейского малого ракетного катера.





В отличие от наших МРК, которые несут 8 крылатых ракет, у северных корейцев более скромный вариант на 4 ракеты.


Полное видео спуска на воду новой северо-корейской подводной лодки с атомными ракетами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8621719.html
Метки: Видео, ким чен ын, кндр, подводные лодки, северная корея, флот, фотографии, ядерное оружие
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