Остров надежды. Документальный фильм (1977)
Об опыте воспитания трудных подростков в летнем комсомольско-молодежном лагере “Прометей” на острове Лисий на озере Богатырское Приозерского района Ленинградской области.
Ленинградское ТВ 1977
Автор сценария – М. Сергеев
Режиссер – Александр Каневский
Режиссер – Валерий Селюков
Оператор – Павел Засядко
Оператор – Валерий Селюков
#ДокументальныйФильм #ОстровНадежды #воспитание
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