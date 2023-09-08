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Турецкая мечта: Газовый Хаб и Новая АЭС в обход зерновой сделки

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Россия и Турция не смогли договориться о возобновлении зерновой сделки. Путин и Эрдоган хотят поскорее создать газовый хаб в Турции. Эрдоган и Путин обсудили строительство новой АЭС в Синопе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил идею Путина о строительстве газового хаба в Турции

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DgVIVIzbFl8
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